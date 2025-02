El regreso del talismán malagueño de Netflix

Lleva ya unos días encaramada al top 1 de Netflix España y parece que pronto se sumarán otros países de todo el mundo. La segunda temporada de La chica de nieve, que adapta el segundo libro de Miren Rojo (o Triggs), El juego del alma y fue estrenada el pasado viernes, tuvo ayer su puesta de largo, cómo no, en la Málaga del autor que ideó las tramas y los personajes, Javier Castillo, y escenario de su relectura para la pequeña pantalla. El Polo Digital acogió ayer a Milena Smit, Miki Esparbé, Aixa Villagrán y Hugo Welzel, líderes del elenco, y al propio castillo en una presentación por todo lo alto de la ficción, con alfombra roja, invitados y flashes.

Milena Smit y Miki Esparbé, en un abrazo de complicidad ayer en la presentación / l.o.

Trama

Horas antes, en el Gran Hotel Miramar, hablamos con los responsables de este singular thriller que ahonda en el carácter oscuro, inquietante y psicológico que se atisbó en la primera tanda de episodios. Aquí, la joven periodista (Milena Smit) investiga la desaparición y el asesinato de dos chicas, desmadejándose una compleja trama ambientada en un macabro mundo de rituales y desafíos que, además, le confrontarán con los hechos de su pasado que siguen atormentándola.

Javier Castillo, exultante en el Polo Digital / l.o.

Traumas

Miren ha afectado íntimamente a Milena. «Con el tiempo he tenido que aprender a separar mis emociones de las emociones de Miren, porque todo eso me terminaba afectando, y yo también tengo mis propios traumas y heridas», nos confiesa la actriz murciana, que aquí indaga en los rincones más oscuros de un rol de por sí complicado. Un proceso con el que Javier Castillo ha quedado enormemente complicado. Y eso que el escritor sólo se había imaginado a Miren «como una sombra», una silueta dolorida con sed de justicia, que aparece y desaparece en cualquier momento. «En la novela ella te va contando todos sus miedos e inseguridades, y yo me la imaginaba como una sombra que te mira como enfadada», recuerda el autor malagueño. Smit ha conseguido encarnar, darle volumen, rostro y gesto.

Miki Esparbé, Javier Castillo y Milena Smit, ayer en el Gran Hotel Miramar, antes de la presentación / l.o.

Contrapunto

Se incorpora al elenco Miki Esparbé, que interpreta a Jaime Bernal, un periodista de investigación con un controvertido pasado profesional y que sirve de contrapunto a la protagonista: con su eterno chupa-chups actúa como una guía cuando su compañera se encuentra sumida en la máxima oscuridad. «Es un personaje muy luminoso, un tipo que sabe escuchar muy bien», nos explica el actor. Su carisma es lo que hace de Jaime un personaje especial, un carácter que equilibra la intensidad de Miren. Ambos forman un buen equipo, porque hay algo que los une: un pasado doloroso. «Jaime viene también con una herida concreta, sobre todo a nivel profesional», admite Miki Esparbé.

Cartel promocional 'La chica de nieve 2' / netflix

También aparece por primera vez el actor Hugo Welzel, que incorpora al enigmático joven Nacho Valdivia, fundamental en la intriga (es el hermano de una de las chicas desaparecidas), un joven de personalidad atípica que guarda secretos imposibles de romper. Es uno de los roles más complicados de la trama: «El reto ha sido darle humanidad y volumen al personaje», asegura el intérprete, para quien el cine y a televisión son «herramientas que nos dan la oportunidad de conocernos y de conectar con las motivaciones de los personajes».

Javier Castillo, exultante en el Polo Digital.

Policía

Repite en el elenco Aixa Villagrán, en el papel de Belén Millán, la policía detrás de los casos que también investiga Miren Rojo. Es una detective sensible y muy exigente consigo misma, que carga también con un pasado angustioso: «Es una persona que tiene mucho dolor y todavía no sabemos muy bien por qué, una persona que no sabe lidiar con el fracaso ni con la frustración», define Villagrán. La actriz ha logrado que un rol, en principio secundario, se engrandezca y se haga un hueco cada vez más importante en la ficción, gracias a su compromiso interpretativo: «Ojalá haya una tercera temporada de La chica de nieve, porque se tiene que ver claramente que Millán tiene también un pasado». En eso coincide con Milena Smit: «Me encantaría que hubiera otra temporada para poder investigar un lugar más amable para Miren». La respuesta, claro, la tiene el público, y todo apunta a que Aixa y Milena van a cumplir sus deseos.

Málaga

Y luego, evidentemente, está Málaga, en su versión más oscura, el escenario de la serie. El libro original transcurre en Nueva York pero el empeño del propio Castillo de llevar sus historias a su tierra terminaron revelando una faceta muy interesa y poco conocida de una ciudad más popular por el cliché del sol y las playas. «Es un regalo, es un sueño, es increíble ver ahí en la pantalla a mi tierra, que es la que al final me ha empujado para llegar a todo el mundo», resume el escritor de bestsellers.