Polémica por un posible «conflicto de intereses» de Pineda por el Observatorio

El Ayuntamiento de Málaga pagó casi 100.000 euros por la presentación del Observatorio de la Cultura 2024 a la Fundación Contemporánea, empresa en la que trabajaba la actual concejala de Cultura, Mariana Pineda. La noticia, adelantada por Diario Sur, provocó un rápido revuelo en la actualidad municipal.

De un lado, el grupo socialista en el Ayuntamiento exigió que se aclara la situación, esgrimiendo «un posible conflicto de intereses» de Pineda, que en estos momentos está en excedencia de la citada fundación. De otro, el propio alcalde, Francisco de la Torre, quiso limar las aristas de la polémica: dijo tener «la absoluta seguridad» de que con el patrocinipio de la presentación del Observatorio «no ha habido ningún favorecimiento» hacia la Fundación Contemporánea sino proyección de la ciudad». «Creo que nos da una visibilidad importante», aseveró el primer edil, para quien esos más de 90.000 euros invertidos no es una cantidad «tan alta».

Por su parte, la protagonista de la historia, Mariana Pineda, aseguró en declaraciones a Diario Sur que no tuvo nada que ver con la negociación del patrocinio con su antigua empresa y apuntó a Promálaga como responsable inicial y final de esta idea. Al respecto de su vinculación con la Fundación Contemporánea, Pineda zanjó: «Tengo un pasado profesional, no puedo borrar mi currículum, no puedo ponerlo a cero».

Suscríbete para seguir leyendo