Pastora Soler celebrará sus 30 años de carrera con un concierto en Marenostrum Fuengirola

La cantante Pastora Soler celebrará sus treinta años de carrera con un concierto en Marenostrum Fuengirola que se celebrará el 22 de agosto. Desde la organización señalan que la cantante presentará ante el público su nuevo trabajo '30' para celebrar los treinta años de carrera musical y cantará sus grandes éxitos. "El espectáculo ofrecerá una narrativa visual sin precedentes donde los asistentes podrán descubrir las etapas de su vida", ha asegurado el festival en un comunicado de prensa remitido a los medios.

La cantante, que lleva mucho tiempo diseñando este aniversario, ofrecerá un espectáculo lleno de recuerdos en los que revelará al público los momentos clave de su carrera, las canciones icónicas y sus éxitos más importantes. Todo contado con una narrativa musical, pero también visual, que llevará al público a recorrer las tres décadas que Pastora lleva sobre los escenarios.

En el concierto de Pastora Soler el público conocerá historias y anécdotas, vivirá momentos íntimos con la artista, disfrutará de colaboraciones inesperadas y otras sorpresas. Podrán vivir una celebración tanto del pasado como del presente, siempre con una mirada hacia el futuro, que será, sobre todo, una fiesta para los fans que han apoyado al artista a lo largo de los años.

Cartel de la actuación de Pastora Soler en Marenostrum Fuengirola / L.O.

Marenostrum Fuengirola prepara para este décimo aniversario una programación ecléctica donde añadirá gran cantidad de géneros musicales y culturales diferentes. El ciclo de conciertos cuenta ya con cuarenta artistas y/o bandas confirmadas.

Así, están previstos los espectáculos de Juanlu Montoya, Marta Santos y Gonzalo Alhambra (3 de mayo); Mike Towers (24 de mayo); Chayanne (25 de mayo); el Fulanita Fest con Vanesa Martín, Lia Kali, La Mare y Ptazeta (30, 31 de mayo y 1 de junio); Rosario (13 de junio); Andy y Lucas (14 de junio); Il Volo (21 de junio); Ha Ash (27 de junio); Antoñito Molina (4 de julio); Molotov (5 de julio); y Thirty seconds to Mars (15 de julio).

Además están confirmados el festival Sun and Thunder con Kreator, W.A.S.P., Accept y Opeth, entre otros (17, 18 y 19 de julio); Lionel Richie (25 de julio); The Prodidgy (26 de julio); el festival Pihama Fest con la Orquesta Mondragón, Modestia Aparte y No me pises que llego chanclas (9 de agosto); Ángel Martín (10 de agosto); Los Pecos (13 de agosto); Bonnite Tyler (14 de agosto); Carl Cox (16 de agosto); Cantajuego (17 de agosto); Pastora Soler (22 de agosto); Leiva (23 de agosto); La noche es comedia (6 de septiembre); y Eppu Normali sis. Iiro Rantala (19 de septiembre).