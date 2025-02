Versace: una vida para vestir la libertad

Al ser preguntado por su modus operandi, Gianni Versace (Regio de Calabria, 1946-Miami, 1997) relataba: "Empiezo a trabajar todas las mañanas, escribiendo, no dibujando. Imagino a mujeres caminando por la calle con un vestido sencillo, sin maquillaje, y luego lo traduzco a mis diseños. Es como un diario". En su escritorio, Versace fabulaba con ficciones porque a él lo que le gustaba era "contar historias" con su ropa: "Algunas historias son refinadas, otras violentas, otrs sofisticadas, algunas sadomasoquistas; pero, por encima de todo, todas tienen un mensaje de libertad, porque son los tabúes y la estrechez de miras lo que envenena nuestra vida". Y ése es precisamente el lema invisible de 'Gianni Versace Retrospective', un recorrido desde el Centro Cultural Fundación Unicaja por la vida, obra, viajes e inspiraciones del gran modisto italiano a través de más de 500 piezas originales entre looks, accesorios, fotografías inéditas, tejidos, dibujos, prototipos y estampados. "Hay un Versace que es muy conservador, hay un Versace que es muy loco, hay un Versace que es muy teatral... Todavía no he decidido cuál elijo ser", sentenció una vez. Pues todos se encuentran en esta muestra, que se inaugura mañana.

La exposición rebobina la historia del gran diseñador hasta su infancia, cuando el pequeño Gianni aprendía sin querer el oficio en la sastrería de su madre, la boutique d'Alta Moda y cuando, correteando por Reggiapico [cuna de la filosofía pitagórica y del poeta Íbico, por cierto] empezó "a apreciar la Ilíada, la Odisea, la Eneida, a respirar el arte de la antigua Grecia". En aquella cabecita siempre inspirada y en ebullición se fraguaba inconscientemente la suntuosidad y opulencia explosivas, casi kitsch, de sus diseños, que terminaron atrayendo a figuras indispensables de la cultura popular como Diana de Gales, Elton John, Madonna y muchos otros.

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga presenta ‘Gianni Versace. Retrospective’ / Álex Zea

Recorrido

Comienza el recorrido, no cronológico sino más bien temático, de la retrospectiva con una línea de vida y trabajo del italiano, una indagación en su colaboración con artistas como Andy Warhol y Julian Schnabel y una estancia que simula su atelier, con figurines en las paredes, telas dispuestas sobre la mesa... Es el territorio del creador, un espacio íntimo y bajo su estricto control, revelan los comisarios de la muestra, Karl Von der Ahé y Saskia Lubnow. Más tarde aparecerán sus inspiraciones, desde la deslumbrante y excesiva Miami, pasando por el mundo barroco y la cultura de las celebrities, entre otras.

Asegura Van der Ahé que el Palacio Episcopal, actual sede del Centro Cultural Fundación Unicaja y espacio para la exhibición de Gianni Versace, guarda un notable parecido con Casa Casuarina, la imponente residencia de estilo español del italiano en Ocean Drive, en Miami (donde fue asesinado por Andrew Cunahan, en 1997). La luz, el jardín, los motivos decorativos... "Aquí, Versace se habría sentido como en casa", asegura el comisario, quien, de hecho, ha instalado una répica de la cama del modisto, con una tabla de surf como cabecero.

Varios maniquíes con diseños de Versace de la muestra ‘Gianni Versace. Retrospective’ / Álex Zea

Música

Otras salas de la retrospectiva se dedican a sus vinculaciones con astros de la música ("Hay música en mi moda", solía comentar Gianni Versace), como Elton John y Prince, quienes no sólo vistieron las propuestas del maestro sino que también le invitaron a diseñar portadas de sus álbumes (expuestas aquí en ediciones raras y autografiadas, como un cassette de 'The Versace Experience' de Prince).

No podían faltar las supermodelos, iconos de esos 90 coloridos, apabullantes y excesivos que tan bien supo ilustrar Versace con sus diseños. Un espacio de la muestra, ambientado con la canción 'Freedom! '90', el himno oficioso de las pasarelas top de George Michael, incluye un buen número de retratos de Paolo Castaldi de Christy Turlington, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Carla Bruni y muchas otras musas del calabriano durante sus desfiles. Y junto a las instantáneas, varios de esos looks que aquellas tops llevaron al Olimpo de la creatividad, más allá de la fugacidad de los desfiles y los escaparates de las boutiques más exclusivas. Porque, como asegura José María Luna, flamante director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, "hoy nadie se extraña de que un diseñador sea expuesto en un lugar como éste, la moda hace mucho tiempo que entró en los museos". Quizás porque en el arte como en la moda, como dijo una vez Versace, "uno busca belleza y vida". Aquí, en esta exposición pueden encontrar ambas en estampados imposibles, mallas metálicas, animal prints arrojados y lycras kitsch.