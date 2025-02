Los Secretos, en Málaga: "Nuestra historia es la de perseverar y tener humildad»

La historia de Los Secretos es un ejemplo de superación. El grupo que lidera Álvaro Urquijo ha resurgido de las cenizas como el Ave Fénix no una vez ni dos, sino muchas, y hoy sus temas forman parte de la historia de la música española. Ahora, la banda cuenta su historia en 'A tu lado', el musical con el que estará en el Teatro Cervantes el sábado (20.00 horas) y el domingo (19.00), un tributo a los miembros que fallecieron, entre ellos Enrique Urquijo, y a su público, al que, según su cantante, le deben lo que son. El músico madrileño repasa la historia de la banda, a la que debemos temas como 'La calle del olvido' y 'Ojos de gata', por citar solo dos.

¿Qué mejor forma de contar la historia de un grupo que un musical, ¿no?

Pues sí. Esta es una historia que nos ha florecido en las manos sin haberlo planeado. No había nadie que hubiese hecho algo parecido en la historia, que nosotros supiéramos, y para nosotros fue un riesgo salir de nuestra zona de confort. El proyecto me ilusionó desde el primer momento, pero no estaba seguro al cien por cien de que saliese bien. Por eso decidimos hacer primero dos pases en Madrid a ver cómo salía y, para nuestra sorpresa, sin promoción siquiera, el teatro se llenó los dos días y ya llevamos más de 35 actuaciones.

¿Cómo surge la idea?

Todo esto viene del libro ['Siempre hay un precio'] que escribí durante la pandemia del coronavirus. Me había dado cuenta de que no había un relato oficial y de que había gente que creía que éramos familia de los banqueros, de los marqueses de Urquijo, que éramos unos pijos... Y la verdad es que todo lo contrario. Mi padre fue un currante, hasta que no grabamos el primer disco no tuvimos guitarras de marca, ni se nos facilitó en absoluto el acceso a la música: mi padre estaba en contra, el colegio... Entonces pensé que quién mejor que nosotros para contar todo esto. La productora vio que el libro tenía tejido dramático, aunque luego lo desestimó porque nunca antes un musical basado en un grupo en vida había funcionado. Entonces, pensando en los acústicos que hacemos nosotros, en los que contamos historias sobre los temas al público, pensé: «¿Y por qué no somos nosotros los que interpretamos las canciones?». Este espectáculo es la prolongación de nuestra relación con el público, que nos ha devuelto con creces lo que nosotros damos en cada tema. Creo que es una bonita forma de saber qué fue de esos tres hermanos que con un amigo ensayaban a escondidas cuando salían del colegio y que de la nada, abrieron un poco la brecha por donde después siguió todo el mundo.

¿Qué queda de esos chavales?

Yo creo que todo y es algo que podrá decirte cualquier músico. La vida de una persona normal va cambiando y se va adaptando a esos cambios, pero los músicos seguimos metidos en la misma rutina: en la misma furgoneta, el mismo camerino, el mismo escenario, tocando las mismas canciones o parecidas... Esa burbuja te acompaña a lo largo del tiempo, con sus momentos mejores y sus momentos peores, porque no todo es maravilloso. La historia de Los Secretos ha sido bastante dura en muchos momentos, pero esa burbuja nos mantiene un poco aislados de ese envejecimiento porque nuestra vida no cambia tanto: somos gente mayor con mentalidad joven.

Dice que la historia de Los Secretos ha tenido momentos muy duros. Uno fue la muerte de su hermano Enrique, que en el espectáculo hace de maestro de ceremonias.

Es una forma de rendirle homenaje. Hemos pasamos momentos muy duros. Primero, la muerte de Canito en un accidente de coche, luego la de Pedro Díaz, nuestro segundo batería, también en un accidente de tráfico, y después la de mi hermano, con la que se cierra el espectáculo. En todas esas ocasiones tuvimos que comenzar de nuevo, reinventarnos. La conclusión: hemos tenido muy buena suerte y también muy mala suerte, y que hay que perseverar y tener humildad para pensar que tienes que hacer una buena canción y no un éxito. Nosotros tratamos nuestras canciones por igual. La gente que brilla con mucha potencia se apaga enseguida. Es muy fácil una caída después de un éxito, al igual que es muy fácil que un grupo se disuelva por encontronazos de egos por el éxito. El triunfo separa más que el fracaso.

¿Cómo se condensan 45 años en dos horas de espectáculo?

Es bastante complicado, aunque yo separaría esos 45 años en dos. Uno sería los primeros 20-22 años, desde los orígenes a la muerte de Enrique, y el otro desde 2001, dos años después de su muerte, cuando volvimos a tocar. Nuestras canciones las cantan ahora padres, hijos y abuelos, y han sobrevivido sin estar en las listas. A veces, el éxito mata el talento. Nosotros nunca fuimos objeto de deseo de las discográficas. Nuestro deseo nunca fue triunfar, sino grabar y que la gente disfrutara de nuestra música.

Si empezasen hoy, ¿lo serían?

Hoy, que una canción se escuche un millón de veces o que alguien llene un estadio no está asociado al talento, sino a algoritmos de internet. Hoy, se consume música porque la consumen los demás. n

