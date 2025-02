De Easy-S a Eazyboi: el rapero malagueño se rebautiza para su segundo álbum

De Isidro Ramos, Toteking dijo que era «el rapero con más futuro de su generación». El de Rincón de la Victoria sigue trabajando paso a paso, con perseverancia, para hacer buenas las palabras del sevillano. Ahora, tras rebautizarse (ha pasado de ser Easy-S a Eazyboi), presenta un nuevo álbum, 'Ascari', un encuentro entre dos de las grandes pasiones del malagueño: la cultura urbana y el mundo del motor.

Si tituló su disco de debut como un modelo de Lamborghini (Countach 93), ahora se apropia del nombre del circuito de Ronda para su continuación, un repertorio de 20 temas trabajados a fuego lento, a lo largo de dos años. «Mi mayor reto ha sido estar contento con el sonido. Me he esforzado mucho en que el sonido esté a la altura de la música que consumo, rap/trap americano», ha declarado Eazyboi a 'Los 40'. Le ayudan en la tarea nombres tan señerosy carismáticos en la escena urbana nacional como los de La Zowi, Natos, Fernandocosta, La Pantera y La Blackie.

Eazyboi, miembro del colectivo de hip hop malagueño Space Hammu (en el que milita el popular Delaossa) y tatuador de profesión, declara que 'Ascari' es «un paso más hacia el control y a la madurez" en su carrera musical». Sus seguidores, que llenan las salas en sus conciertos, tienen ahora la palabra.

Perfeccionista

Isidro Ramos, perfeccionista, no quiere dar pasos en falso. Invirtió el dinero ganado en sus obras sobre la piel de los demás en horas de estudios de grabación y masterizaciones para que sus pepinazos sonaran como es debido. «Mamá, yo quiero dedicarme a esto, 100% seguro / Quiero llegar al nivel experto sin poner el culo / Quiero tol dinero en mi pared formando un muro / Pa' esconderme cuando me llamen inmaduro», rimaba, como Easy-S, en 'Mamá', uno de sus temas más emblemáticos.

Y siempre desde la independencia y su feroz autonomía personal: «Tengo mi vida resuelta por el otro lado, por los tatuajes, así que hago la música porque me gusta. Me siento más liberado, no me preocupo como antes de si va a gustar. Ya no me emociono cuando tengo muchos piropos ni me deprimo cuando tengo muchas críticas», declaró hace años a 'El V Elemento'. En ésas sigue.