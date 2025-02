Campamentos de arte, animación y videojuegos, propuestas de La Térmica en Semana Blanca

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, abre sus puertas para acoger a los más pequeños de la casa durante la Semana Blanca y ha organizado tres campamentos destinados a escolares desde los cuatro a los 13 años, con artes plásticas, cine de animación y programación de videojuegos en la programación de los días 24, 25, 26 y 27 de febrero.

Las actividades se desarrollarán entre las 9.00 y las 14.00 horas, y para participar en ellas será necesario inscribirse previamente, han informado a través de un comunicado. También hay opciones de aula matinal y ludoteca para ayudar a la conciliación laboral de las familias.

Videojuegos

EducaGamer, que cuenta con siete años de experiencia trabajando con estrategias de aprendizaje digital en edades muy tempranas, organiza el Campamento Tecnológico de Programación de Videojuegos. Este taller, destinado a menores de entre 6 y 12 años, está enfocado a la creación de un videojuego, pasando por todas las fases del mismo, usando aplicaciones muy conocidas y divertidas como Roblox.

Durante las cuatro jornadas, se pretende que los participantes conozcan un lenguaje de programación adaptado a su edad llamado Lua, además de diferentes acciones de diseño y edición de personajes con la temática elegida por ellos mismos. Se usarán tabletas gráficas donde realizarán acciones de dibujo digital e iluminación en formato 2D y con la técnica de pixel art para crear personajes y escenarios.

También se realizarán actividades de programación con otras aplicaciones como Minecraft o Scratch, además de conceptos de modelado 3D con motores estrella de la industria como Blender. Todos los materiales serán puestos a disposición de los alumnos durante todo el campamento, ya sean ordenadores portátiles, tabletas gráficas y todo lo necesario para el funcionamiento de las actividades que propondrán los responsables.

WE ART

Asimismo, regresa a La Térmica una nueva edición de WE ART, un campamento para escolares de cuatro a 13 años desarrollado por Prodipec y que se celebrará del 24 al 27 de febrero. Para esta actividad se han creado talleres monográficos sobre diferentes técnicas de artes plásticas con el objeto de fomentar la creatividad de los participantes.

Los talleres se han concebido como un laboratorio artístico en el que la experimentación y la implicación activa de los alumnos será una de sus claves principales. Además de la vertiente artística, trabajarán el desarrollo lúdico y deportivo, junto a hábitos saludables, ya que consideran que la actividad física es una herramienta fundamental para el autoconocimiento que facilita el proceso creativo.

Los materiales específicos que se necesiten para realizar las obras están incluidos en la matrícula. Los talleres se realizarán de 9.00 a 14.00 horas, pero el horario es ampliable con aula matinal y ludoteca.

Campamento de cine de animacion con Minichaplin / L.O.

Cine de animación

En cuanto al cine de animación, la asociación Miroy/Minichaplin trae a La Térmica un campamento urbano para escolares de seis a 12 años que ofrece una experiencia total de aprendizaje y diversión en diferentes técnicas empleadas en el cine de animación en stop motion.

Este campus, con sesiones totalmente prácticas y en las que se incorpora la Inteligencia Artificial, ahondará en diversos conceptos como taller de cómic y el 'storyboard', juegos de guión, recortes y plastilina, pixilación y dibujos animados con IA, doblaje y efectos sonoros. También se incluye un cineclub con visionado y debate sobre los mejores cortos de animación.

El campamento estará abierto de 7.45 a 15.15 horas y habrá dos grupos adaptados a las edades y necesidades de cada asistente. El equipo docente del campamento está compuesto por profesionales en activo del sector cultural y creativo. Minichaplin, creado en 2012, es un centro de referencia en la divulgación de la cultura audiovisual que ha prestado servicio a cerca de 40.000 personas desde su creación.

Otras propuestas

Además de estos campamentos, La Térmica Mini también cuenta con actividades de una sola jornada concebidas para el público infantil. La firma Candeá ofrecerá el 24 y el 26 de febrero, de 10.30 a 13.00 horas, un taller de cerámica diseñado como espacio creativo y sensorial y pensado para que los participantes tengan su primer acercamiento al mundo de la cerámica.

En esta actividad, trabajarán con el barro para crear una o varias piezas utilizando la técnica de pellizco, la de plancha y la de churros. Una vez elaboradas las piezas, aprenderán a pintarlas con engobes, aplicarán texturas y sellos y podrán practicar el esgrafiado. Este taller está dirigido a escolares de entre seis y 12 años.

El 26 de febrero, de 10.00 a 12.30 horas, también se ha programado el taller de bombas de semillas y 'Mi primer huerto', una experiencia botánica pensada para pequeños de tres a seis años en la que crearán su propio mini huerto de plantas aromáticas y flores comestibles. Usando una mezcla de arcilla, tierra y semillas, conocerán el método japonés tradicional y experimentarán, además, con papel reciclado, bulbos de temporada o flores secas decorativas.

Cada participante en esta actividad, gestada por VerdeRaíz, podrá llevarse sus bombas de semillas a casa junto con un kit de cultivo biodegradable para seguir aprendiendo sobre el proceso de germinación y crecimiento.