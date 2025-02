«La pornografía está en muchas librerías, solo que no está catalogada como porno»

Los habituales de estas páginas conocerán de sobra a Andrés Lomeña (Málaga, 1982), por sus manuales transversales sobre Filosofía, la materia que imparte en el Instituto Ben Gabirol ('Filosofía a sorbos', 'Filosofía en rebanadas', ambos en Arcopress, y 'Python para filósofos', en Marcombo), además de su novela 'Podio' (Alianza, 2022). Su nuevo libro, 'Narratofilia' (Irrecuperables, 2025) es un tanto peculiar: una novela muy breve sobre una estrella del porno ficticia, Alexia Noble, narrada por sus propios pechos, que se autobautizan Las Mellis. Bueno, la cosa no es tan simple. Al fin y al cabo, hablamos de un licenciado en Periodismo, Teoría de la Literatura Comparada y doctor en Sociología, no de un nostálgico de las noches del viernes en Canal +.

Aún así, la pregunta debe ser formulada: ¿Cómo se pasa de escribir manuales de Filosofía a algo como esto? «En realidad, esta nouvelle podría entenderse como una adenda a mi primera novela, Podio, ya que ambas abordan las luchas por el reconocimiento. Paula Sen era una nadadora con ambiciones desmedidas y Alexia Noble es una actriz porno no menos megalómana, aunque nadie cuestionaría los méritos deportivos y en cambio la pornografía es problemática de principio a fin», nos responde Lomeña.

El trayecto personal de Alexia, de Constanza (Rumanía) a la Costa del Sol, de fluffer (no me atrevo a describir la ocupación: googleen) a estrella del cine X por su exuberancia y habilidades, no está muy lejos del de los protagonistas de la picaresca; es procaz y revelador, mucho más allá de los hechos que refiere. Además, el libro se sitúa, por sus referencias (Matheson, Foster Wallace, 'Tristram Shandy' y un larguísimo etcétera), en una curiosa tierra de nadie: resultará poco excitante y algo pedante a los que busquen literatura «sugerente», quizás sea vulgar para los gourmands literarios. «No niego que la novela tiene mucho de provocación, aunque las fibras sensibles están en la llamada apropiación cultural o en la deconstrucción patriarcal que intento llevar a cabo. Por eso recurro constantemente a la máxima de Audre Lorde: ¿Puede desmontarse la casa del amo con las herramientas del amo? ¿Qué posibilidades reales tenemos para denunciar la misoginia y la cosificación de la mujer si partimos de una cultura profundamente sexista? Esto no sonará muy comercial, pero creo que la solución pasa por leer a más escritoras y a menos hombres como yo», reflexiona el autor.

Reivindicación

'Narratofilia' también podría parecer de alguna manera una reivindicación de la porn star (quizás el porno sea la única ocupación laboral en que las mujeres están mejor pagadas que los hombres) en estos actuales tiempos en que apenas hay porque las apetencias van por los vídeos de escasa producción, más amateurs y anónimos. Andrés Lomeña tenía otra reivindicación en mente: «Reivindico lo grotesco como categoría estética para sacar a colación un falso debate: el de la cultura de la cancelación. Me río del miedo infundado que hay a que nos cancelen o censuren desde una supuesta izquierda puritana. Los que denuncian cazas de brujas y dicen estar cancelados tienen plataformas para expresarse con las que la mayoría de nosotros solo podríamos soñar. ¿Me van a condenar al ostracismo por escribir sobre una actriz porno? Apostaría a que no. El mercado literario, en cambio, sí cancela: una gran cantidad de editoriales ya ni siquiera se toma la molestia de leer los manuscritos porque no encajan desde un punto de vista estrictamente comercial». Sabe de lo que habla: Lomeña ha sido lector editorial durante años. Y sentencia: «Forzando una analogía, podríamos decir que la pornografía se encuentra en muchas librerías, solo que no está catalogada como porno, sino como autoayuda, y también puedes encontrar escenas pornográficas en las fajas de los libros, con clichés sobre lo adictivas que son las novelas o lo imprescindibles que son ciertos best sellers».

Portada de 'Narratofilia' / Irrecuperables

«Todo en el mundo tiene que ver con el sexo excepto el sexo; el sexo tiene que ver con el poder», dijo Oscar Wilde. En una lectura honda, 'Narratofilia' es un artefacto juguetón sobre nuestra necesidad de contar historias y que nos las cuenten. Coincide el malagueño: «En efecto, el sexo nunca es solo sexo, como escribió recientemente Darian Leader. 'Narratofilia' es una no vela elefantiásica sobre la mercantilización del cuerpo, pero también trata, y eso se puede ver ya en el título, sobre mi amor por la ficción, mi adicción a la ficcioína. Operamos con un cerebro narrativo y ni siquiera la pornografía, aunque suene a tópico, se puede sustraer al poder de los relatos y de la imaginación».

En un pasaje de la nouvelle, Las Mellis mencionan que el porno podría ser «la pedagogía de la prostitución». Cada vez que se habla de pornografía en los medios de comunicación, en la plaza pública de la sociedad, se hace sobre sus peligros, sus riesgos y su uso indebido; jamás se mencionan sus méritos, si es que los tiene... Lomeña dribla la cuestión: «La novela no pretende resolver ninguna cuestión moral; solo faltaba que un hombre viniera a explicar cosas a las mujeres, como tantas veces ha denunciado Rebecca Solnit», asegura el autor, también periodista, que ha entrevistado a la actriz X Christy Canyon y a la académica Linda Williams, pionera de los porn studies, mujeres que, asegura, «entienden la pornografía de una forma que no aceptaría el sector abolicionista del feminismo».

En todo caso, que no les echen para atrás tanta referencia y reflexión académica; 'Narratofilia' es un relato divertidísimo, cachondo en el amplio sentido de la palabra: todo lo que se podría esperar de un libro sobre una estrella del porno narrado por sus pechos.