Dani se enfrenta a Delaossa... y gana

Algo le estaba ocurriendo a Dani, estaba claro. Llevaba un par de años en un mutismo discográfico total, desde el album de posse de Space Hammu (Hammu Nation, 2021) y su epé propio Playa Virginia (2022); tampoco había apenas canciones, ni colaboraciones, ni planes de gira, ni siquiera tuits o posts en sus redes sociales. Ahora, Delaossa lo desvela todo en su canción de regreso, Nueva season, con la que abre una nueva temporada en la serie de su carrera, una tanda de episodios marcada por la madurez, la desintoxicación y la distancia con las tentaciones del bling bling.

Cinco años intensos

«Me asomo a la ventana con el café recién hecho y pienso: Han si’o cinco años demasia’o intensos», comienza en Nueva Season. La canción está marcada por su lucha presente, la de las adicciones: «La guerra que yo hoy estoy luchando es una sola / Es la mas importante en este momento / Es una guerra que me toca pelear contra mí mismo / Es una guerra difícil, varón / Porque el enemigo no está fuera, ¿él donde está? / Está dentro, dentro de mí». De momento lleva dos meses «limpio», confiesa, nueve meses de introspección en los que ha recuperado «a Dani» pero también a sus hermanos y a su padre.

Delaossa, en un momento del videoclip de «Nueva Season». / l.o.

«Pensando más en el prestigio que en las ventas / Yo que siempre hice esto por pasión / pero dime quién dice que no al dinero cuando entra», rimaba hace cinco años, consciente de lo que le estaba pasando, en Veneno el de El Palo. Muchos se lo advertían: los billetes, que llegaban ya de España y de Latinoamérica, estaban disipando a aquel rimador que citaba en sus versos Dersu Uzala, Héctor Lavoe y el The World is Yours de Nas, a aquel chaval que se ganaba la vida como podía «montando partidas de póker y trabajando en un chiringuito». Y así fue.

Regreso a lo esencial

Porque esta batalla tiene mucho de back to basics, de regreso a lo esencial, de dejarse abrazar de nuevo por el barrio y evitar el deslumbre de los flashes de las cámaras y del brillo de las joyas: «Me quité las sunglasses / Ya no quiero ser un fashion victim ni un game changer», rima. Y remata: «Que le follen a Delaossa, a la música y al label». Lo deja claro en el videoclip de Nueva season es una alegoría de todo eso: un character assassination en todo regla, en el que un Daniel de atuendo sencillo y mirada directa observa, desde la distancia, a Dela, maqueado y con gafas de sol, sobre el escenario, que desaparece de escena levitando.

Musical

En lo musical, claro, adiós a los coqueteos urban y los estribillos cantados; vuelve, bajo la producción de Biga, el Delaossa de Un perro andaluz, más sereno y reflexivo, pero respetuoso con las normas y convenciones del hip hop. «Estoy buscando trascender, no poner mi nombre a un MC-menú», resume él mismo.

Y esa aspiración pasa necesariamente por La Madrugá, la magnum opus eternamente prometida por el malagueño a sus seguidores: «Oh oh, cuando más negra es la noche / Y no queda razón para creer / Trae un rayo de luz, la madrugá / Me devuelve la luz, la madrugá / Y ahora hablo con Dios y siempre responde». Parece que tras el viaje interior y el restañar de las heridas, la reconexión con las raíces, es el momento oportuno.