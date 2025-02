Salen a la venta las entradas del Canela Party: fechas y artistas confirmados

El verano viene cargado de festival que se celebraran por toda la provincia. Uno de ellos será CanelaParty, que este festival volverá otro año más a celebrarse en Torremolinos.

Desde los días 20 al 23 de agosto, el recinto ferial de Torremolinos será epicentro de la fiesta más ''canelita en rama".

CanelaParty ha anunciado nuevos artistas que completan este cartel que son las de Blonde Redhead, MJ Lenderman & The Wind, DIIV, Lambrini Girls, Biznaga, Casero, el diablo de shanghai o Somos la Herencia.

Unas ostentosas confirmaciones que se suman a un cartel que no se quedaba atrás y que contaba ya entre sus filas con artistas como Bum Motion Club, Depresión Sonora, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, The Get Up Kids (rememorando el 25º Aniversario de "Something To Write Home About"), Grande Amore, Joyce Manor, Les Savy Fav, Maple, Mourn, Tropical Fuck Storm, Aiko el Grupo, Amenra, Axolotes Mexicanos, bar italia, Fat Dog, Maruja, Parquesvr y Tatxers.

Cartel del Canela Party. / La Opinión

Las entradas ya están a la venta en su página web y el abono completo tiene un coste de 90 euros.

El 'Canela Party'

"Canela Party" empezó en 2007 siendo un festival muy pequeño, de unos 200 asistentes. El festival tuvo una especie de boom con el tiempo, ya que el organizador asegura que hay días que han llegado a tener más de 5.000 asistentes simultáneos.

A día de hoy, es un festival mucho más organizado y constituido. De hecho, Pérez asegura que esperan que acudan al evento entre 23.000 y 24.000 personas.