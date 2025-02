«¿Artistas argentinos que defienden a Milei? Son unos gilipollas completos»

Yo me he criado con biberones de Tequila y soy lo que soy en gran parte por culpa de Ariel Rot, de la maestría y clase que se gasta con la guitarra, y Alejo Stivel, con esa actitud desbordante de animal escénico que me enseñó a no mirarme los pies cuando toco. Así que es un honor que Alejo me haya invitado a compartir escenario con él mañana mismo, en la Sala La Trinchera, donde armará una fiesta por todo lo alto con los mejores tragos de Tequila. Unos días antes charlé con él unos minutos.

Hablar de Alejo Stivel es rozar con las manos la semilla del rock patrio, nos inoculó junto a su partenaire en Tequila Ariel Rot el veneno de los Stones, el destilado más selecto del blues eléctrico, ambos nos trajeron en sus maletas las piezas del puzzle que faltaban de Chuck Berry, nos dejaron el listón bien alto con un repertorio imbatible. Después, con los años, Alejandro Stivelberg Katz (Argentina, 1959), bendijo con la punta de sus dedos de rey Midas las producciones más exitosas del panorama nacional (estuvo tras los controles en los debuts de La Oreja de Van Gogh y El Canto del Loco, también condujo '19 días y 500 noches', de Joaquín Sabina).

Supongo que Málaga le traerá buenos recuerdos, con esos meses en los estudios El Cortijo (San Pedro Alcántara) produciendo la obra magna '19 días y 500 noches'. Dígame por favor que es cierto lo de hacer firmar a Joaquín en una servilleta la fecha de entrega del disco.

[Risas] Sí, es cierto, pero eso fue en el restaurante argentino de Madrid De María. Pero es que además de esas semanas en El Cortijo Málaga siempre me ha recibido genial y es de los mejores públicos que te puedes encontrar.

¿Que nos espera mañana en La Trinchera? Yo pongo la mano en el fuego por esa cita de «un momento esplendido garantizado para todos» que decía el cartel de circo en que John Lennon se inspiró para 'For The Benefit of Mr. Kite' y que le escuché a usted en una entrevista. Con ese repertorio y esa banda que gasta no hay duda de que será un win win.

Como dicen esos grandes almacenes, si no queda satisfecho le devolvemos su dinero... Dices bien , no hay posibilidad de fallo. Será una gran fiesta de Rock and Roll con todas las canciones que el público quiere oír y algunas más que no conocen de mi último disco ['Yo soy un animal'] y que les van a encantar.

Hablando de 'Yo soy un animal'... En el videoclip de la canción homónima se reencuentra con Joaquín Sabina y vuelve a demostrar estar adelantado a su tiempo al usar la tecnología más puntera, la Inteligencia Artificial, para recrear épocas y años pasados. ¿Le costó mucho trabajo convencer a los jefes?

Si con «jefes» te refieres a los ejecutivos discográficos pues sí, me costó mucho; incluso cuando lo vieron y les encantó. Pero es que no hay un protocolo para afrontar estos casos. Me dijeron: «El vídeo es la hostia pero te has adelantado a la industria». Pero gracias a su buena disposición me autorizaron a sacarlo.

Lleva décadas bregando con la industria musical. ¿Cómo la ve en estos momentos, volverá a pesar más la calidad que los likes? ¿Ve normal que haya cientos de programas de trasteros, de cocina, de costura, de cuernos en islas tropicales y ni uno solo fijo de música en directo?

Es que si te fijas todo es reality ya en la televisión, incluidos los de cocina, reparaciones de hogar, costura y folleteo en el trópico. Y también hay musicales de ese tipo. Pero son modas, ésta es la que rige ahora la tele.

Usted llegó con su familia a España en 1976 huyendo de la dictadura argentina y dándose de bruces con la España del postfranquismo. ¿Encuentra alguna similitud en los tiempos que corren con aquellos en cuanto a crispación y fanatismo?

Ninguna. Aquello era un horror indescriptible para el que no lo haya vivido, eran unos tiempos infinitamente peores, una película de terror. Salvo para los nostálgicos de esos tiempos. Salvo para los nostalgicos de esos tiempos.

¿Y cómo ve que artistas argentinos que sufrieron esa represión defiendan hoy al presidente Milei a capa y espada?

Pues que me parece que son unos gilipollas completos. El dinero y las drogas afectan muy mal al 90 por ciento de la gente. Y si ya tienes tendencia natural [a la gilipollez], pues entonces apañados vamos.

El rock argentino no ha entrado en España porque allí hablan otro idioma musical y letrístico

Una pregunta que llevo años haciéndome: porque al rock argentino le cuesta tanto entrar por los oídos al público español. Charly García, Spinetta, Patricio Rey y los Redonditos de Chicota...

Pues básicamente porque tienen unos códigos muy cerrados, musical y letrísticamente. Hablan otro idioma al que se habla aquí en España.

Yo sigo defendiendo las autoproducciones que hicisteis a partir del segundo disco de Tequila, tan jóvenes y con las cosas tan claras: cómo sonaban, la energía y la alegría de vivir vibraba en cada surco. Después estuvo la magia de 'Usar y tirar' (MClan), '19 días y 500 noches' y más de 250 producciones a sus espaldas. ¿Para cuando la vuelta de ese Alejo y su magic touch?

¡Pues estoy en ello! Ya iré contando...