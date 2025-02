Los Caracoles, No Picky y la primavera malaguita

No son unos one hit wonders, a pesar del brutal éxito comercial de Fenómeno en aquel ya lejano cambio de milenio. Muy al contrario, su prolífico cancionero, que va desde el rock mas callejero hasta la rumbita más ilustrada, es de muchos kilates después de toda un vida en ésto. Es más, quién conoce a cada uno de los miembros (con perdón) de Los Caracoles sabe muy bien que son unos músicos como la copa de un pino, de la calle, sin partitura, hechos a sí mismos.

Rafa Rodriguez, Juanra Díaz y Juanma Amador son la primera división del pop con sabor sureño desde hace ya más de tres décadas. Y si a este tridente sumamos las maravillas que emanan de la telecaster de Miguel Olmedo y del teclado de Jesús Durán, pues ni el AC Milan de Arrigo Sacchi.

Mi primer recuerdo de Los Caracoles es de cuando todavía no existían. Un rockabilly llamado Rafa cantando La mala reputación (de Brassens, actualizada por Loquillo a finales de los 80) en la puerta del Bello, el ultramarinos donde nos comprábamos el bocadillo en el recreo en Santa Rosa de Lima, si no lo tomábamos prestado ya que nos gastábamos los veinte duros que teníamos en el futbolín del portugués. Acompañado de una guitarra de palo, tupé reglamentario presidiendo la escena, Rafa proyectaba ya por aquél entonces una capacidad espectacular para comunicar. Y esta imagen mestiza, protohistoria de la banda, es la esencia para entender la trayectoria de nuestros protagonistas. La música por amor al arte los une, un río de vida donde confluyen sus historias particulares, construidas paso a paso, nota a nota, empeñados insistentemente en consumar el pecado original de ser auténticos, sin más (ni menos).

Son, por derecho, historia de la música pop hecha en Málaga, testimonio de una generación que nace al sol del sur en los 70, se divierte en los 80, se hace mayor en los 90 y sobrevive dignamente y sin complejos en el siglo XXI. Anónimos, Chicanos, Biscuter, Braulios, Llorones…La poesía de Rafa, el magisterio musical de Juanra y el inigualable sentido del ritmo de Juanma nos han acompañado en éste serpenteante camino de entresiglos que transitamos los que los conocemos y nos han entregado siempre sin reservas el arte que atesoran. Manojillo de boquerones que ya quisieran por ahí…

Con una trayectoria comercial marcada por el hastío de llamar a las puertas de una industria (¿?) musical española indolente desde la invasión de la MTV noventera y lastrada por el conservadurismo y poco oído de sus próceres, Los Caracoles siguen a lo suyo, que es hacer canciones. Precursores de la rumba pop en los 90 a nivel nacional , vuelven a su sonido mas rockero en ésta última etapa ,destapando el tarro de las esencias en cada concierto que se les presenta, con un poso de madurez que contrasta con la eterna juventud de sus componentes. Himnos como Mamerto, No te pongas chulo, La morena y La gata, junto con maravillas más recientes como Goodbye my woman sonaran el próximo 21 de marzo inaugurando la primavera malaguita, para disfrute del personal.

Y al otro lado del ring, el punk rock de vampiros de No Picky, la playa a escena, la serie B al poder, el surf, Los Ramones y 30 años contando historias cotidianas a modo de ráfagas que rara vez sobrepasan los tres minutos. «Sábado de desmadre, tocan los No Picky en el Badulake», nos contaban sus coetáneos los esteponeros Airbag. Poca broma con la banda de Charlie, Kiko y Vogui, precursores del punk-rock en la costa de sol. Actitud desenfadada apoyada en letras descomplicadas, son un referente a nivel nacional en la planta underground. Música para divertirse, de eternos adolescentes, con un directo insultantemente arrollador, menuda fiesta lisérgica montan en cada bolo, al son de la batería-batidora y los acordes mayores distorsionados. Historias de amor toda velocidad en clave de cómic y pelis de terror, «….y aquellos colmillos que tu me clavaste , supiste enamorarme, no lo olvidararé…». Toda una declaración de amor a la luz de la luna de la ciudad del paraíso. Imprescindibles

En fin, qué decir: Caracoles y No Picky en el mismo puchero, no creo que haya mejor plan para empezar la primavera. Y un huevo frito si te quedas con hambre.