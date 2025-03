Yo te diré quién gana el Oscar

Desde 2016 llevo cubriendo los Oscar. No para ningún medio en especial, pero con la ilusa confirmación de que mi presencia delante del televisor validaba la ceremonia. Mi opinión respecto a lo que acontecía -un desfile de estrellas que muchas se han estrellado para volver a brillar, esta frase la rescato para otro párrafo- importaba, serigrafiándolo a los mutuals que igualmente trasnochan sin reclamar la devolución de sus horas de sueño perdidas.

A ti no te importa mi opinión, sino que te diga la verdad: ¿quién gana el Oscar? No tengo los sobres en mano, pero mi intuición llega a ser tan verdadera como quien lee los resultados: si fuera por Warren Beatty, La La Land ganaba en 2016 sin espacio a las conspiraciones, o Belén Rueda, que con el papel delante no sabía lo que significaba ex-aequo un minuto antes de que El 47 tuviera compartir premio con La Infiltrada.

Actores de reparto, cantados, no como los números de Emilia Pérez

En esta edición se tomó la decisión de no incluir las interpretaciones en vivo de las canciones nominadas a Mejor Canción Original, privándonos del bendito esperpento de ver dos temas nominados de Emilia Pérez. Finalmente veremos a Karla Sofía Gascón, con sensación de beatificada después del escarmiento, pero no cantará con sus compañeras de reparto, Selena Gomez y Zoe Saldaña. Tiempo libre que puede invertir esta última para ensayar su discurso al recoger su estatuilla a actriz de reparto, donde parece que la polémica no llega a tiempo para salpicarla. Cierto es que el período de votación coincidió con la marabunta mediática de la película (desde el 1 al 18 febrero), no como en los BAFTA o el SAG. Sería divertido que Ariana Grande desencaje a todos a lo Marisa Tomei en 1993, pero no tiene el respaldo de ningún premio anterior.

Quién tiene el discurso memorizado es Kieran Culkin por «A Real Pain», interpretación acusadamente trasunta. Cualquiera diría que hace siempre de si mismo.

Sale barato ser judío, o cantante

Adrien Brody (The Brutalist) está camino de su segundo Oscar, la segunda vez que hace de un judío que huye del Holocausto. También artista (con escuadra y cartabón), como Timothée Chalamet en A Complete Unknown. Es tentador hacer de Bob Dylan - Cate Blanchett fue nominada en 2007 por I’m not there. Sí, hizo de hombre- y más de cualquier cantante en un biopic: Rami Malek se llevó el premio en 2018 con Bohemian Rhapsody como Freddie Mercury, y también estuvo cerca Austin Butler de Elvis Presley hace dos años. Parece que el joven Chalamet se quedará igual de cerca, porque el Globo de Oro y el BAFTA pesan como un enorme rascacielos. Sólo el SAG permitió abrir una vía que descalifica a un actor (Brody) de una corta y algo decepcionante carrera.

Elegir el pasado o el futuro

Una dicotomía parecida. Elegir a la nueva o vieja gloria. Decantarse por la nostalgia o entregar el primer ladrillo que consagra carreras. Así estamos todos con Demi Moore (La Sustancia) o Mikey Madison (Anora), de la misma forma que el ya mencionado Austin Butler frente a Brendan Fraser (La Ballena) o Michael Keaton (Birdman) con Eddie Redmayne (La Teoría del Todo) en 2015. Aquí no hay norma general como en el teórico del coche, sino que cada caso es hija de su año. Tan particular como polémico, esta edición obliga a mirar las demás categorías para optar por una ganadora en mejor actriz. Si los premios se diseminan en diferentes ganadores, Moore tiene que llevarse el gato al agua. Sin embargo, si Anora cumple con el rol de favorita que se le presupone, asegurando Mejor Guión Original y sorprendiendo con Mejor Director como punto de inflexión, Madison se desprenderá del vestido de novata.

El premio se gana en los despachos, y con el micrófono

Harvey Weinstein era un genio de los despachos, aunque en menor proporción que ser un violador cuando la cámara se apagaba. El imputado productor consiguió que Shakespeare enamorado arrebatara el Oscar a Salvar al Soldado Ryan en 1998. No había respaldo cinematográfico en esa decisión, pero sí mucha labia y oídos bien abiertos. Weinstein no le ha contagiado ese talento a Brady Corbet (The Brutalist), director que con cada discurso que da adormila a los presentes. Sus victorias en la temporada de premios lo avalan y puede que no requiera del don de la elocuencia. Entre bambalinas asoma Sean Baker, de prestigio en el círculo independiente frente a otro recién llegado, cuya película (Anora) resuena con toda la fuerza que le falta al título de Corbet. Si las otras categorías fueran en una misma dirección, Baker está llamado a dar la sorpresa. Un servidor teoriza una noche repartida, situación que beneficia a un cineasta que ha propuesto con The Brutalist una regresión al pasado. De alguna forma, a rescatar del olvido a una antigua Hollywood de intermedios y largos metrajes.

La mejor película, siempre la que cae mejor

Es la única verdad que puedo escribir sin sobres en la mano. Lo repitieron CODA o Green Book, películas mediocres de sonrisa fácil. El voto preferencial es más determinante que una película que enamora, porque donde alguien que ve blanco siempre hay otro que lo ve negro. Cónclave no dura 3 horas y media, tampoco tiene a una incómoda prostituta como protagonista, ni es presa de las críticas de todo un continente. Es ligera y rima con la actualidad de manera divertida: un Papa en las últimas, un mundo político al borde de arder. Cónclave es tan impoluta como las sotanas de sus personajes, porque no pincha ni corta, aunque todo lo demás (el cine) lo haga demasiado bien. El SAG apadrinó esta opción de consenso que confirma que las galas construyen más narrativas que las propias películas.