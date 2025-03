Karla Sofía Gascón reaparece en España en los premios de la Unión de Actores: "Estoy muy feliz"

La actriz española Karla Sofía Gascón ha reaparecido este lunes en la alfombra roja de los 33 Premios de la Unión de Actores y Actrices, que tiene lugar en el Circo Price de Madrid. "Estoy muy feliz, de verdad. Muchas gracias", se ha limitado a afirmar la actriz a su paso por la alfombra roja.

Gascón está nominada a Mejor Actriz en Producción Internacional por 'Emilia Pérez', junto con Susi Sánchez ('Reinas') y María Caballero ('The first omen').

Este lunes, Karla Sofía Gascón ha regresado a España tras asistir a la gala de los Oscar, donde optaba a la estatuilla como Mejor Actriz por su participación en 'Emilia Pérez'.

La artistas acudió a la gala de los Oscar, pese a que en un principio Netflix le apartó de la promoción de la película de cara a los galardones de Hollywood, por sus polémicos tuits con contenido racista que provocaron la cancelación de la intérprete en Estados Unidos.

Además, La intérprete compartió este pasado sábado una reflexión a 'The Hollywood Reporter', en las que decía que aseguraba que el dolor por toda su polémica "fue tan abrumador" que llegó a "contemplar lo impensable".

"A veces nos ponemos un escudo para protegernos, para que el mal no llegue a nuestro corazón, a nuestra piel o a nuestra alma", comienza la nota, en la que en primer lugar vuelve a pedir perdón por sus polémicos mensajes.

"Sin ninguna excusa y sin intención de justificar mis acciones pasadas, quiero pedir perdón a todas las personas a quienes he ofendido en algún momento de mi vida y en mi camino. Pido perdón y me comprometo a seguir aprendiendo y escuchando para no cometer los mismos errores en el futuro", aseguró.