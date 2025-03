De Málaga a Dublín, el debut de Pedro Carrillo como productor

Una aventura que pone la guinda al pastel de la carrera del malagueño. Comenzó como alumno en la Escuela de Cine de Málaga, donde estudió Interpretación y en la que más tarde se convirtió en profesor. Durante sus años como estudiante realizó numerosos cortometrajes y participó en la webserie 'Akemarropa' y en la conocida serie producida por Globomedia para La 1, 'Malaka'. Ahora, en el Festival de Málaga, debuta como productor y ayer enseñó el trailer de su primera película.

Una historia dramática que habla sobre la sinceridad y la empatía, 'Secretos de Dublín', una obra inspirada en aquellos que trabajan duro para conseguir un futuro mejor, cuenta la historia de Nacho, un chico malagueño de un barrio humilde que tiene que realizar un enorme esfuerzo para enviarle una manutención mensual a su hijo. Para conseguirlo, decide trasladar su vida a la pintoresca capital irlandesa, Dublín, ciudad que lo incitará a desobedecer la ley y distanciarse de lo que le llevó hasta allí.

Carrillo ha producido y actuado en su primera película en la que cuenta con la ayuda de sus antiguos alumnos de la Escuela de Cine de Málaga que le ayudan con la labor de dirección, ya que, por circunstancias personales el director del filme abandonó el proyecto un mes antes de la filmación. "Los había visto sudando a mi lado y al fin y al cabo me he rodeado de personas muy bonitas que han sentido el mismo cariño que yo he sentido por este proyecto y estoy muy agradecido" afirma Pedro.

Pedro Carrillo en la grabación de Secretos de Dublín. / Tinashe Muzira

De Málaga a Dublín

Este proyecto surge cuando a finales de 2023 Pedro decide mudarse a Dublín y trabajar para poder financiar el mismo la película, una iniciativa personal que le permitiría coger sus propias riendas, escribir el guion y actuar a la vez.

La idea principal que tenía en mente era completamente diferente a la que hoy ha conformado la historia de Secretos de Dublín. En sus inicios, la trama era cómica y transcurría casi íntegramente en Andalucía pero, tras un giro de 360 grados provocado por el encanto y la oscuridad de la capital irlandesa, lo único que se conserva de la idea original son los nombres de los personajes.

El mayor reto al que carrillo se enfrentó fue a los factores económicos: "Al fin y al cabo yo soy un chico de barrio y en mi familia no tenemos una capacidad económica suficientemente potente como para producir una película, entonces hacer una inversión es duro" afirma el productor. Trabajar lejos del lugar de producción también supuso un desafío para el equipo pero la ilusión, las ganas y el amor que Pedro le tiene a este proyecto hicieron que su creación fuera posible y valiera la pena.

Pedro Carrillo en el set de Secretos de Dublín. / Javier Pérez

Un objetivo cumplido

Presentar el tráiler de Secretos de Dublín en el Festival de Cine de Málaga es un objetivo que Pedro Carrillo tacha de su To Do List. "Todo aquel malagueño que se quiera dedicar al cine, que quiera ser intérprete o director sueña con hacer una alfombra roja aquí, es como debutar en el Bernabéu", afirma el productor.

Esta película busca transmitir un mensaje a la gente joven que sueña con dedicarse al mundo del cine. "Yo les aconsejo que se animen, es complicado pero se disfruta, se ríe y te acabas llevando recompensas vitales, crecimiento personal y un proyecto de esta magnitud te hace más fuerte", comenta Carrillo.

El tráiler de Secretos de Dublín está disponible en la página web del Festival de Cine y será reproducido en la gran pantalla por primera vez el 18 de marzo de 2025 a las 17 h.