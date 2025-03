El Kanka desnuda lo mejor de su repertorio en 'Las canciones'

Anoche, durante un directo en sus redes sociales, aseguró por sorpresa a sus fans que pocas horas después lanzaría un nuevo disco. Se trata de 'Las canciones', un directo, grabado en el Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA), con una particularidad: se registró en formato acústico para mostrar la vida más orgánica y real de parte de su repertorio. Incluye, además, un tema inédito, Los soñadores, y una pista de vídeo en que el malagueño interpreta el álbum al completo. La publicación del disco coincide con sus dos inminentes recitales en el Teatro Cervantes, dentro de la programación del Festival de Málaga (este mismo domingo; todas las entradas están agotadas). Por supuesto, estos conciertos serán en formato acústico y permitirán a los asistentes a descubrir el esqueleto y el corazón del temario de José Gómez Canca.

«Las canciones' es un disco minimalista. Salvando algún mínimo detalle inapreciable en un par de tracks, el disco es fundamentalmente guitarra y voz. Así es como suenan las canciones cuando están recién paridas, y así es como aún hoy las sigo defendiendo en no pocos shows, recintos pequeños y no tan pequeños... Hace tiempo tenía ganas de hacerlo, porque creo que, siendo este un proyecto donde cabe pensar que lo más importante es el núcleo, es decir, los temas, me apetecía plasmar esa pureza, pero obviamente cuidando el sonido y dándole cariñito», explica el cantautor malagueño. 'Las canciones' es, por tanto, «una reivindicación de las canciones, sin artificios, sin maquillaje, sin trucos, nada. Sólo las canciones en su mínima y máxima expresión», asegura el músico.