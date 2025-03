'El Cordobés' y Roca Rey recogen los Premios Andalucía de la Tauromaquia: "Esta fiesta no se puede tocar porque es nuestra"

A un kilómetro de la Plaza de Toros de la Maestranza, se ha desarrollado la segunda entrega de Premios Andalucía de la Tauromaquia. Con el lleno de “no hay billetes y los tendidos repletos” de toreros, apoderados, ganaderos y altas esferas en las inmediaciones del Palacio de San Telmo, comenzaba el improvisado paseíllo con Manuel Benítez El Cordobés y Andrés Roca Rey, acompañado del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, con sones de violines y música de viento.

Una imagen insólita que retrata las dos épocas doradas del toreo. Manuel Benítez se convirtió en un auténtico icono de masas en la década de los sesenta, al igual que Roca Rey lo es en la actualidad. El quinto Califa del toreo ha sido uno de los protagonistas del acto presentado por Noelia López.

Un discurso emocionante al estilo de 'El Cordobés'

Llegaba visiblemente emocionado a la sala y atendía a los medios con un escueto “¡gracias!” con la mano en el corazón. El maestro ha sido distinguido con el Premio Costillares por su exitosa carrera profesional con el público entregado en una sonora ovación: “He sido maletilla, no tenía nada de niño y estoy aquí”, empezaba con la voz entrecortada. “Hoy estamos aquí todos defendiendo lo nuestro, esto es nuestro pan, vivimos muchas familias de esto. Los toreros poniendo la vida, los ganaderos criando a los toros. Esta fiesta no la puede tocar nadie porque es nuestra”.

Hubo tiempo para una anécdota del maestro: “Un día haciendo el paseíllo en la Maestranza me quedé sin saliva cuando entré en la capilla. Me quité mi medalla y se la puse a la Virgen Macarena. Comencé el paseíllo y fue pisar la arena y me vino la saliva, eso no me ha pasado en la vida”.

Un gran defensa a la tauromaquia

Y, por supuesto, para entonar un poema Cuando yo era maletilla con una excelente interpretación recordando al fenómeno de masas que fue. “Talento a raudales. Manuel es libre como el viento con una personalidad que ha marcado una época en el mundo del toreo”, definía Moreno al torero.

Otro de los protagonistas de la mañana ha sido Roca Rey tras conseguir el Premio Hemingway a la divulgación artística junto al cineasta Albert Serra por la película documental Tardes de Soledad: “El agradecimiento extremo al maestro Roca Rey. Sin Andrés, no existiría la película”, ha iniciado su discurso al recoger el premio al director.

Por su parte, Roca Rey ha realizado un claro alegato en defensa a la fiesta: “La tauromaquia está más viva que nunca”. Por último, concluyó con todas las personas que entregan su vida al toreo: “Hablo por los que se levantan de madrugada para criar al toro bravo, por los que se emocionan en los tendidos y por los que sueñan con ser toreros. Aquí estamos y no nos vamos”, finalizó en mitad de una ovación.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha continuado con el apoyo de la tauromaquia en esta segunda edición de los Premios: “Es un legado histórico. Nos sentimos profundamente orgullosos. Por tanto, es un día feliz para la tauromaquia andaluza y española. Estos premios son una expresión de la libertad”. Además, ha confirmado que esta tarde se aprobará el nuevo Reglamento Taurino de Andalucía, tal como adelantó El Correo de Andalucía.

Otros premiados

Precisamente, el Premio Veragua ha ido a deparar a la ganadería de reses bravas de Juan Pedro Domecq, la ganadería con la que debutó con picadores El Cordobés en Palma del Río: “La concesión de un premio siempre es una ilusión, pero si es en Andalucía y en Sevilla es el doble de ilusión. Este premio es un reflejo del espíritu que refleja la vida ganadera y del sacrificio diario. Los ganaderos bravos somos los claros defensores de la dehesa y no aquellos que lo dicen de boquilla”, expresaba el ganadero tras recoger el premio.

Esta ganadería, tan emblemática y tan deseada por las figuras del toreo, fue fundada en 1930 por el gaditano Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio.“Me acuerdo de mi padre, mi maestro, del que hizo crecer mi veneno. Los ganaderos somos artistas y me lo enseñó todo. De mi amigo Ramón Ybarra que fue una fuente de sevillanía.”

El Premio Puerta Grande a la promoción de la fiesta ha caído para el periodista Juan del Val.“Cuando he llegado me preguntaba qué hago yo aquí. Todos los premiados han tenido mucho mérito, sin embargo, yo no tengo ninguno. Los méritos los tienen los toreros que se juegan la vida, los ganaderos que crian a los toros.”, comenzaba el periodista.

Su gran labor como periodista y divulgador taurino durante más de 20 años en diferentes programas como El Hormiguero, La Roca, Clarín y Tendido Cero le han servido para lograr este galardón: “Yo soy el que soy gracias al toreo. Aprendí muchos valores que me han servido para contar la verdad y defender la fiesta nacional sin complejos.”

Mención especial

Además, se ha concedido una mención especial del jurado a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (Ructl), que recogió el galardón el ganadero Antonio Bañuelos: “Andalucía, con sus 130 ganaderías es la exportadora mayor a Sudamérica, Portugal y Francia. Es esencial por su alto valor en el patrimonio, el ecosistema y el campo bravo.

Esta asociación europea profesional ganadera de toros de lidia fundada en 1905 y este año conmemoran los 120 años de su constitución, y durante todos esos años ha impulsado diferentes líneas de trabajo encaminadas a dar a conocer el modo de crianza del toro bravo y los valores éticos que existen a través de programas de divulgación y desarrollo con el objetivo de aportar valor ecológico a la carne de toro de lidia e impulsar su comercialización en el mercado europeo.