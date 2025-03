Rulo y la Contrabanda: "Es difícil ponernos a los rockeros sentados"

Rulo y la Contrabanda vuelve a Málaga con su "cara B", una faceta que empezó como algo más circunstancial, pero que con el paso de los años va ganando peso en la vida del vocalista y guitarrista Raúl Gutiérrez. Este sábado, 29 de marzo, recalará en el Teatro Cervantes.

"Esa parte más teatral, acústica, íntima, de confidencia y de más caricia, empezó como una especie de rareza pero se está convirtiendo en una parte más de la banda. Cuando empezamos con esta cara nueva, conseguimos meter diez teatros, porque muchos ni no los alquilábamos. En la segunda pasamos a quince, muchos ya hasta nos contrataban. Y la última gira así, antes de la pandemia, hicimos 22, y ahora ya nos plantamos en 29 actuaciones", resalta Gutiérrez. "Es algo que disfruto muchísimo, y que el público también nos dio el sí. Es difícil poner a los rockeros sentados y sin la cerveza en mano, y con una entrada algo más cara. Pero tenemos esa suerte", enfatiza.

Muy cómodo

Cuenta el líder de Rulo y la Contrabanda que se siente muy cómodo en ambos registros. Pero que sabe a la vez saborear cada experiencia. "Si hago rock lo llamo concierto. Pero en teatros, con cariño, lo llamo espectáculo. Tenemos una escenografía muy cuidada", explica.

Con Cercanías y distancias plantean un concierto acústico, pero con toda la banda, "hay una mezcla de subidas y bajadas", matiza Gutiérrez. "A mí lo que me sigue pidiendo el cuerpo es acción, soy muy inquieto, no me encasillo en teatros o en otros registros", reflexiona, cuando se le cuestiona si con el paso de los años va queriendo refugiarse más en algún tipo de formato. "Me metí en este lío de la música para no tener una rutina", describe.En 1996, en su Reinosa natal, comenzó la trayectoria musical de Raúl Gutiérrez, en su etapa en La Fuga, embrión de Rulo y la Contrabanda, que desde 2010 traslada su propuesta artística al público. "Cuando un grupo lleva muchos años se repite mucho, tienes como una especie de sello. Lo bueno de no tener ese corsé de grupo tan cerrado es que podemos mamar de muchísimas músicas y enredar más", confiesa, desde su faceta de compositor. "Para mí está antes que ser guitarrista", argumenta.

Tres décadas

Después de casi tres décadas aún mantiene motivación e ilusión por "intentar no repetirme y caer en esa continuidad, que al final es un poco lo que premia más al público", relata, para referirse también a alguna línea que le ronda la cabeza en su fase creativa: "Viajo mucho a tocar a América Latina, y es algo que se me pasa, pero cuando vuelvo me apetece hacer un disco de tantos, que es como si japonés hiciese un disco flamenco. Pero se me acaba pasando, porque intento meterme en jardines y berenjenales, pero caer de pie".

¿Ya se les puede decir aquello de que son como los viejos rockeros que nunca mueren? "No me considero todavía un clásico, pero es verdad que, como decía Bunbury, es difícil colar un par de canciones nuevas en el set list de un concierto. En mi caso llevo más de un centenar, y normalmente se tocan unas 20. Y en un concierto no puedo quitar ni Heridas de rock and roll, La cabecita loca o Noviembre", concluye.