Pablo Alborán: "Cuando compuse 'Clickbait' pensé en 'No es lo mismo' de Alejandro Sanz"

Una enfermedad grave en su entorno familiar y la posterior solución en forma de "milagro de la ciencia" sacudieron a Pablo Alborán y su forma de afrontar la vida y la música, como muestra el primer avance de su próximo disco, 'Clickbait', "muy contundente en los mensajes y en la producción".

"Cuando la estaba escribiendo, pensé en cuando Alejandro (Sanz) sacó 'No es lo mismo' y le escribí. Recuerdo que mucha gente puso el grito en el cielo. 'Esto ya no es Alejandro', decían. Entonces yo pensé que ojalá no me pasase eso, o a lo mejor sí, porque me hizo verlo como un artista que hace cosas diferentes y me gusta pensar que yo tengo esa posibilidad", explica a EFE en una entrevista.

El fraseo más propio del mundo urbano, la batería y el bajo agresivo, la profundidad del mensaje de denuncia... Son varios los ingredientes que en este primer anticipo de su próximo proyecto han sorprendido a sus oyentes habituales, incluso a él mismo.

"Soy un cantante melódico y choca cuando te sales un poco de ahí, hay muchos prejuicios que yo mismo tengo", reconoce Alborán (Málaga, 1989). "Provocó mucha sorpresa a mi alrededor, en mi equipo y mi familia. Sé que es muy diferente, un poco arriesgado, pero es una canción que ha salido así y que necesitaba expresar, porque soy el chico del 'Solamente tú' o del 'Carretera y manta', pero también de experimentar", reivindica.

Tan importante como la producción novedosa, destaca el contenido, dirigido a condenar los vicios del mal periodismo que ceba titulares sin que haya una información real detrás que los respalde.

"No lo escribí por lo que puedan decir de mí, aunque el 99% es falso, cosas de las que me río y que no son importantes, sino por el momento que vivimos. Es el clickbait, las fake news y la obsesión por buscar notoriedad y llamar la atención del espectador sea como sea, algo que funciona en la política, en la sociedad y en la salud, con noticias como las de las vacunas en la pandemia", denuncia.

Paradojas de la vida, ha sucedido que muchos de los titulares sobre esta reflexión hecha canción se los ha llevado la vicisitud familiar que atravesó el cantante en el último año.

Discreto con su vida

"Yo sigo siendo una persona muy discreta con mi vida, con mi intimidad y con mi familia, pero era necesario hablar del tema de la donación de médula. Es mucho más fácil de lo que nos pensamos y creo que las noticias buenas deberían empezar a hacer más ruido que las malas. Por eso no me arrepiento de una sola coma de lo que he dicho, sabiendo que podría haber clickbaits supersensacionalistas", considera.

Pablo Alborán explica que si ha llegado "a este punto" ha sido porque esas "circunstancias personales" le permitieron sentir el "arrojo" de salir de su "zona de confort" y "hablar de la fama, de la salud o del amor visto con los ojos de una persona de 35 años en el siglo XXI", en concreto de "bastantes tipos de amor y todos respetables".

En esa línea, anticipa "un disco supervariado, imposible de catalogar, muy contundente en los mensajes, en la temática de las canciones y en la producción", que verá la luz este mismo año, así como una gran gira mundial que lo tendrá ocupado en 2026 y 2027 y su estreno como actor en la segunda temporada de la serie 'Respira'.

"La música siempre será mi primera opción, pero es verdad que la interpretación me ha enamorado y me he sentido más libre que nunca", comenta tras ensalzar por ejemplo el "carácter coral" de la interpetación actoral frente "al acto muy solitario de ponerte a cantar tus canciones íntimas".

Por otro lado, se muestra consciente de que cuando se estrene la serie, en la que interpreta a un médico de origen vasco, "habrá ojos ahí pendientes de ver qué hace el cantante este aquí en el mundo del cine", un reto que ahora mismo lo tiene "como un niño" y para el que dice haber trabajado "muy duro, muy duro, muy duro, muy duro".