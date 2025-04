Starlite amplía su cartel con Natalia Lafourcade & Valeria Castro y Tomatito e Israel Fernández

Starlite Occident, el ciclo de conciertos que se celebra el próximo verano en la ciudad malagueña de Marbella ha presentado este miércoles nuevas e importantes incorporaciones a su cartel con artistas y bandas muy destacadas a nivel nacional e internacional. Así, la cantera de Nagüeles recibirá este verano a Gilberto Santa Rosa el 11 de julio; UB40 featuring Ali Campbell (22 de julio); Natalia Lafourcade & Valeria Castro (2 de gosto); Carolina Durante (15 de agosto); India Martínez (21 de agosto); y Tomatito & Israel Fernández (22 de agosto).

Desde este mismo miércoles se abre el pre-registro en la página web de Starlite Occident para la preventa de entradas, mientras que la venta general estará disponible este próximo jueves 23 de abril.

En cuanto a los artistas, la elegancia musical y el estilo de Gilberto Santa Rosa lo han convertido en una de las figuras prominentes de la música popular. Sus múltiples galardones refirman su trascendencia musical. Sin embargo, su mayor galardón es el respaldo incondicional del público. Éxitos como 'Que alguien me diga', 'Vivir sin ella' o 'Conciencia' son solo algunos de los temas que lo han llevado a consagrarse como 'El Caballero de la Salsa' y uno de los exponentes más importantes de la música latina.

Nuevas incorporaciones musicales al cartel del festival boutique Starlite Occident, que se celebra el próximo verano en Marbella. / L.O.

De otra parte, liderado por Ali Campbell, la inconfundible voz que impulsó al UB40 original a vender 70 millones de discos, la banda sigue llevando el reggae 45 años después a los escenarios con una energía auténtica y vibrante. Consolidado como uno de los mejores grupos del género, ofrece un espectáculo que celebra el reggae en todas sus formas, demostrando que es un lenguaje universal que une a la gente en tiempos difíciles.

Además, Natalia Lafourcade una de las cantautoras latinoamericanas más prolíficas y trascendentales del siglo XXI, llega a Starlite Occident el sábado 2 de agosto, en una noche en la que también está programado el concierto de la canaria Valeria Castro. Durante su trayectoria Lafourcade se ha convertido en la artista femenina latina con la mayor cantidad de Latin Grammys en la historia de la Academia Latina de la Grabación. Este año Natalia está de gira con 'Cancionera Tour' en la que interpreta sus grandes éxitos como 'Hasta La Raíz' y presenta nuevas composiciones. Con tan solo 25 años, Valeria Castro se ha consolidado como una de las voces más importantes de nuestro país. La artista presentará en directo "El cuerpo después de todo", un álbum que marca un ejercicio de maduración artístico y personal. En él, la cantante canaria de la isla de La Palma da paso a una mujer fuerte que enfrenta sus miedos con valentía. Es un puzle de emociones que conecta con nuestros sentimientos más profundos y dormidos.

Y el 15 de agosto la banda Carolina Durante llega a Starlite, una formación que no se entendería sin la carismática voz de Diego, el espíritu punk-pop de Mario a la guitarra, la sobriedad de Martín al bajo y la excentricidad de Juan aporreando los parches. Cada uno de sus cuatro miembros son esenciales para reproducir el sonido de Carolina Durante y su singular personalidad. 'Hamburguesas', 'Normal', 'Perdona (Ahora sí que sí)' o 'Las canciones de Juanita' son solo algunos de los temas que los han llevado a alcanzar una carrera que se mueve entre el éxito masivo y el culto que les profesa su encendido grupo de fans.

India Martínez también estará en Marbella. Pocas artistas han roto tanto los moldes del flamenco como la cordobesa , capaz de fusionar sus raíces andaluzas con sonidos pop, bachata, pasando por el reggaetón o las baladas. Pese a su juventud, es ya una veterana de la música, con nueve álbumes de estudios, discos de oro, platino y varias nominaciones a los Grammy latinos. 'Si ella supiera', 'Corazón hambriento', '90 minutos', 'Olvidé respirar' o su último éxito 'Borrachita perdía' son algunos de los grandes temas que el público podrá disfrutar en directo.

Y el 22 de agosto el ciclo de conciertos se pone flamenco con una doble e interesante propuesta en una noche en la que se podrá disfrutar del arte de Tomatito y de Israel Fernández. El primero de ellos, consolidado como uno de los guitarristas más influyentes de la historia del género, es una leyenda indiscutible de la guitarra flamenca, tiene una sensibilidad interpretativa y carismaq ue han trascendido generaciones. Discípulo de Paco de Lucía y fiel acompañante de Camarón de la Isla, Tomatito ha llevado el flamenco a escenarios de todo el mundo, explorando su fusión con otros géneros sin perder su autenticidad. Y de otra parte, Israel Fernández, reconocido como una de las voces más excepcionales del flamenco contemporáneo, ha conquistado públicos internacionales con su técnica impecable y su capacidad de conectar con las raíces más puras del género. Con una trayectoria que comenzó desde su infancia y álbumes aclamados como 'Pura Sangre' y 'Por amor al cante', Israel representa la evolución del flamenco sin perder su esencia.

Cartel

Cabe recordar que, sta la fecha, Starlite Occident ha confirmado las actuaciones de Emilia (viernes 13 de junio), Nathy Peluso (viernes 20 de junio), Camila Cabello (sábado 21 de junio), Kool & The Gang (viernes 27 de junio), Gente de Zona (miércoles 2 de julio), Marc Anthony (jueves 3 y viernes 4 de julio), Raphael (sábado 5 de julio), Europe (martes 8 de julio), Duran Duran (miércoles 9 de julio), Seal (jueves 10 de julio), Gilberto Santa Rosa (viernes 11 de julio), Fito Páez (lunes 14 de julio), y Pet Shop Boys (miércoles 16 de julio).

Asimismo, están en el cartel Jhayco (viernes 18 de julio), The Script (sábado 19 de julio), Scorpions (lunes 21 de julio), UB40 feat. Ali Campbell (martes 22 de julio), Miguel Bosé (miércoles 23 y jueves 24 de julio), Il Divo (viernes 25 de julio), Will Smith (sábado 26 de julio), The Beach Boys (lunes 28 de julio), Zaz (martes 29 de julio), Ana Belén (jueves 31 de julio), Rels B (viernes 1 de agosto), Natalia Lafourcade & Valeria Castro (sábado 2 de agosto), Santana (domingo 3 de agosto), Clean Bandit (miércoles 6 de agosto), Guitarricadelafuente (jueves 7 de agosto) y Amaral (viernes 8 de agosto).

Beret (martes 12 de agosto), Los Secretos (jueves 14 de agosto), Carolina Durante (viernes 15 de agosto), Siempre Así (martes 19 de agosto), Alejandro Fernández (miércoles 20 de agosto), India Martínez (jueves 21 de agosto), Tomatito & Israel Fernández (viernes 22 de agosto), Fangoria & Nancys Rubias (sábado 23 de agosto) y Camilo (viernes 29 de agosto) completan por el momento el cartel de este festival.