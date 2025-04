Los discos de Javier Losilla: El año que lo matamos de muerte natural

Patti Smith debutó con 'Horses' (Arista), un disco soberbio, especialmente por ser su carta de presentación. Desde el inicio brutal con Gloria (ella es responsable de la primera parte de la pieza, y Van Morrison, de la segunda) hasta su final, 'Horses', producido por John Cale, es modélico en su mezcla de rock urbano de matices punk y artefacto de culto, con textos inspirados en los poetas simbolistas. Pero hay algo más: el descubrimiento de una gran intérprete, repleta de registros. La canción 'Birdland' es, en ese sentido, paradigmática.

Nadie duda de que la carrera del pianista Keith Jarrett ha sido extraordinaria, traspasando, además los cánones del jazz y haciendo, por otra parte, incursiones en la música clásica. Pero el imaginario colectivo (y el mío propio) ha fijado el oído en este excelente 'The Köln Concert', singular pieza facturada por uno de los grandes improvisadores (como Bach). Repleto de talento y emoción, este concierto es, salvando todas las distancias y diferencias musicales que quieran, las 'Variaciones Goldberg' del siglo XX. Les contaría las circunstancias en las que escuché este disco por primera vez, pero creo que resultaría algo inconveniente.

Bob Dylan, David Bowie...

Decimoquinto álbum en estudio del bardo de Minesota. 'Blook On The Track' (Columbia Records), sí, de Dylan. No es autobiográfico, pero lo parece, pues refleja las tensiones de su vida personal. 'Idiot Wind' tiene un glorioso estribillo. Musicalmente presenta una atmósfera más o menos relajada, picoteando en el rock, el country, el blues... Pero atención a 'Meet In The Morning' y sus arrebatadoras expansiones psicodélicas.

En 'Young Americans' (RCA) Bowie entra en el universo de la música negra, del que ya hizo un avance en 'Diamond Dogs', y cuyos hallazgos usó más tarde en algunas de sus producciones de los 80. Grabado en Philadelphia con músicos locales, el álbum tiene trallazos como 'Across The Universe', la pieza que titula el disco y 'Fame', coescrita con John Lennon y con guitarras a lo Devo. ¿O fue Devo quien copió?

La canción 'Love Is The Drug' suena a Bowie, y encontramos baladas de lujo como 'Sentimental Food' y 'Just Another High'. Hablo de 'Siren' (Polydor) el que fue, momentáneamente, el disco de despedida de Roxy Music. Un álbum estupendo, repleto de referencias y con Ferry en estado de gracia.

En catalán y con mente galáctica, Sisa traspasó fronteras con 'Qualsevol nit pot sortir el sol'. Fue publicado en su época por Edigsa, pero ahora Satélite K ha publicado una estupenda reedición en vinilo transparente. Es el momento de adentrarse en la 'casa vostra', es decir, en la magia del gran perturbador de un tiempo y de un país.

El debut de Triana

Otro debut de lujo, justo cuando rompía aguas 1975. 'El patio' (Movieplay) de Triana, es paradigmático por establecer vibrantes conexiones entre el flamenco, el rock progresivo y la psicodelia. También, por la ruptura de patrones en una misma canción, y, finalmente porque las canciones, armadas con tanta sensibilidad como talento, te vuelven la cabeza del revés. Abrió una época y fue y es cegadoramente brillante.

Si alguien no bregado en la discografía de Labordeta se ha preguntado alguna vez en qué disco esta su himno 'Canto a la libertad', aquí tiene la respuesta: 'Tiempo de espera' (Movieplay). Mas no crean que es un álbum de una sola canción, no; otras piezas ayudan a comprender las preocupaciones sociales de Labordeta, su relación con el folclore y sus querencias.

Dos largas canciones, dos, conforman este bombazo, con perdón, de Fela Kuti, creador del afrobeat: 'Expensive Shit' (hay muchas ediciones). Musicalmente es una gozada y toda una lección de composición: los inicios, la forma en las que entran las diferentes secciones, la maestría de los músicos (de Tony Allen, algo así como el arquitecto de las creaciones de Fela)... En la pieza que no titula el álbum se aprecian especias latinas. Y los textos, ya saben, cañeros y, por qué no, divertidos. Busquen el por qué del título del disco y se reirán un rato.

'Live At Yankee Stadium Vol. 1' ( Fania Records), de Fania All Stars, tuvo un volumen 2, también editado en 1975. Ambos dan buena cuenta de las sabrosas reuniones de grandes salseros. Este Fania All Stars: Héctor Lavoe, Celia Cruz, Ismael Miranda, Ray Barreto, Boby Valentín... La vibra latina.