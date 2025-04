Jennifer Lopez regresará a Málaga este julio

Marenostrum Fuengirola acogió en agosto del 2019 el primer concierto entre nosotros de Jennifer Lopez, una de las artistas internacionales más influyentes de la música latina más comercial. Ahora, la también actriz acaba de anunciar su regreso este verano a la Costa del Sol, esta vez a la capital, el próximo mes de julio. Será como parte de su actual gira, 'Jennifer Lopez: Up all night. Live in 2025'. La cita, el 11 de julio, en el Estado de Atletismo Ciudad de Málaga (la jornada anterior actuará en Cádiz, en el Estadio Nuevo Mirandilla).

Estas son las dos únicas ciudades andaluzas incluidas en su gira española hasta la fecha. La artista pasará también por Pontevedra el 8 de julio en el Parque Tafisa, por Barcelona el 15 de julio en el Sant Jordi Club y por Bilbao el 16 de julio en el BEC! Será desde luego el tour más importante de Lopez por nuestro país, una artista que no suele prodigarse por nuestras tierras (el anterior a su recital fuengiroleño fue en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid siete años antes, en el 2012).

Pronto anuncia la promotora, Last Tour, que se dará información sobre la venta de entradas para todos estos conciertos.

Cifras

Hasta la fecha, Jennifer Lopez ha vendido más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15.000 millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales en Spotify solamente. En 2024 publicó el noveno y último disco por el momento de su trayectoria, 'This Is Me... Now', con el que experimentó una importante bajada en cifras y que llegaba diez años después de su antecesor, 'A.K.A.' (2014).

López anunció la gira 'This Is Me ... Now' a principios del año pasado, pero finalmente canceló un buen puñado de fechas por las escasas ventas de entradas. Rebautizó el tour como un espectáculo de grandes éxitos, aunque, al menos en EEUU, los fans tampoco parecieron responder en masa. Finalmente, la diva latina decidió cancelar la gira alegando problemas personales (supuestamente, su divorcio del actor Ben Affleck).