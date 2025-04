Esto es lo que cuesta ver y conocer en persona a Jennifer Lopez en Málaga

Jennifer Lopez vuelve a los escenarios con su esperada gira internacional "Jennifer Lopez: Up All Night in 2025", una serie de conciertos que promete ritmo, espectáculo y puro glamour.

Con más de 80 millones de discos vendidos y cerca de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, la artista estadounidense visitará España este verano con siete conciertos, siendo Málaga una de las paradas más destacadas.

La capital de la Costa del Sol acogerá a la estrella del pop el 11 de julio en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, donde los fans podrán disfrutar de un espectáculo vibrante, con coreografías deslumbrantes y todos los grandes éxitos de su carrera.

La última vez que Jennifer Lopez actuó en Málaga fue el 8 de agosto de 2019 en Fuengirola, como parte de su gira "It's My Party Tour"



Además del concierto, los malagueños tendrán la oportunidad única de conocer a Jennifer Lopez en persona.

Tipos de entrada y precios

La variedad de precios permite elegir entre diferentes zonas y experiencias:

Front Stage Golden Early Access: 375,00 €

375,00 € Front Stage Golden : 250,00 €

: 250,00 € Front Stage: 200,00 €

200,00 € General Pista: 130,00 €

130,00 € Grada Baja / Principal / Alta: 150,00 €

150,00 € Experiencia ''Meet and Greet with JLO'': 1.700,00 € (entrada al concierto no incluida).

¿Dónde y cuándo comprar las entradas?

Las entradas se pueden adquirir en dos fases:

Preventa exclusiva : Disponible desde el lunes 14 hasta el martes 15 de abril a través de santandersmusic.com, solo para clientes del Banco Santander.

: Disponible desde el lunes 14 hasta el martes 15 de abril a través de santandersmusic.com, solo para clientes del Banco Santander. Venta general: A partir del miércoles 16 de abril a las 12:00 horas en la web enterticket.es.

Fechas de la gira en España