Alba LaMerced, Fernando Brox Quartet y Polarnova ganan el concurso Escucha Málaga 2025

Alba LaMerced, Fernando Brox Quartet y Polarnova son los ganadores del concurso Escucha Málaga 2025. Las tres propuestas escogidas por un jurado profesional en el concurso patrocinado por la Fundación Unicaja actuarán este viernes 25 de abril en la sala Fundación Unicaja María Cristina, un concierto con entrada libre hasta completar aforo. Las tres actuaciones se grabarán con vistas a editar sendos vídeos de calidad profesional que servirán a los músicos como material de difusión.

Polarnova, la banda que abrirá a las 20.00 horas el concierto, es un cuarteto de afilado sonido indie rock en la senda de grupos como Arctic Monkeys, Interpol, Queens of the Stone Age, Muse u Oasis que se ha consagrado como uno de los referentes del panorama de la música independiente de la provincia. Formados por el inglés Tom Rowson (voz y guitarra rítmica), los argentinos Lucas Romano (guitarra) y Lucas Skliavski (batería) y el malagueño Adrián de la Flor (bajo), Polarnova fueron teloneros de The Reytons en su gira española en 2025 y finalistas del famoso programa de televisión Tierra de Talento en 2024.

Fernando Brox Quartet / Laura Sánchez

Les seguirá el Fernando Brox Quartet, nueva formación y proyecto de un flautista malagueño de proyección internacional conocido por su afán experimental y su habilidad para hermanar jazz de vanguardia con sonoridades de diversos folclores del mundo. Fernando Brox (flauta travesera) estará acompañado en la sala María Cristina por Diego Hervalejo (piano), Camil Arcarazo (contrabajo) y Rajeev Rajaweera (batería) para dar forma a unas composiciones originales de sonoridad y características muy diversas que abrazan desde el choro y el forró brasileño al jazz contemporáneo en la senda de músicos como Henry Threadgill o Steve Coleman.

El cierre del concierto de los ganadores de Escucha Málaga le corresponde a Alba LaMerced, dueña de una de las voces más singulares y mejor timbradas y afinadas de la música malagueña actual. Alba, vocalista, guitarrista y pianista nacida en 2001, entremezcla el folk, el pop, el flamenco de su tierra y la canción de autor con letras llenas de mensaje y poesía, alumbrando así un estilo muy personal que ha registrado en su recién editado disco de debut, Ciudad Matriz. En las tablas de la sala María Cristina cantará y tocará junto a Gastón Paz (piano), Fernando Toyos (contrabajo) y Jorge Muñoz (batería).

Alba LaMerced / Saray Ramos

Escucha Málaga

Escucha Málaga es una iniciativa patrocinada por la Fundación Unicaja que ha nacido esta temporada para promover y difundir la música original concebida en la provincia. En diciembre de 2024 se abrió el plazo de recepción de propuestas para participar en su primer concurso, cuyas bases estipulaban que podrían inscribirse al concurso agrupaciones o solistas de cualquier tipo de género musical, desde pop, rock, jazz o canción de autor hasta música clásica, electrónica o experimental. La condición indispensable era que las propuestas que se deberían llevar al escenario tendrían que ser creaciones originales de personas vinculadas a la provincia de Málaga por nacimiento, residencia o formación.

Un total de 65 agrupaciones musicales o solistas de diferentes géneros fueron evaluados por un jurado formado por Jose Carra, compositor y pianista malagueño con una consolidada y prestigiosa trayectoria en el panorama jazzístico nacional; Gema Domínguez, responsable de Artes Escénicas de Fundación Unicaja; Antonio M. Sánchez, periodista musical en Información de Alicante y La Opinión de Málaga y actualmente jefe de Prensa del Teatro Cervantes de Málaga, y Georgina, venezolana afincada en España que ha desarrollado una sólida trayectoria musical que incluye varios discos publicados con Warner Music.

El jurado ha valorado la calidad artística de cada propuesta, su ejecución musical y el carácter de su puesta en escena (dado que uno de los premios es una actuación en directo), además de la proyección profesional de los grupos o solistas y su conexión con el público. El jurado seleccionó como finalistas 12 propuestas, las de Nacho Loring Quinteto, Clara Gallardo, El Zurdo, Los Culitos Chicos, Eli Anai, Beatriz González, The Cosmic Boat, Rocío García Fernández, Chanwei, Alba LaMerced, Fernando Brox Quartet y Polarnova. Estos tres últimos fueron escogidos como ganadores en una segunda fase de votaciones.

Alba LaMerced, Fernando Brox Quartet y Polarnova recibirán como premio 1.700 euros en concepto de caché de su actuación del 25 de abril y un vídeo profesional grabado en dicho concierto en alta calidad de imagen y de audio. Tras un proceso de posproducción profesional, se entregará a los ganadores un vídeo representativo de su propuesta de entre cinco y siete minutos de duración.

La entrega de un vídeo profesionalmente producido tiene un alto valor para el artista, pues las propuestas musicales se difunden en la actualidad por diferentes canales (redes sociales, televisiones, plataformas) y siempre a través de producciones audiovisuales. Este material es asimismo clave para poder concurrir a convocatorias, showcases o conseguir la contratación de espectáculos.

La Fundación Unicaja y Carlos Cortés Bustamante, músico impulsor de Escucha Málaga, han puesto en marcha esta iniciativa innovadora, creativa y dinamizadora que está destinada tanto a proveer de herramientas promocionales a los autores e intérpretes como a favorecer la difusión y el disfrute de la música en el público.

La Fundación Unicaja ha querido apostar por este proyecto dentro de su labor de promoción de la cultura, que entiende la producción artística como una oportunidad para incentivar la economía y contribuir al desarrollo vital del individuo y de la sociedad.

Por su parte, Carlos Cortés Bustamante, multiinstrumentista, compositor y productor gaditano que aterrizó hace diez años en Málaga, en cuya capital gestiona el estudio de grabación La RitmoTK, ha aprovechado su experiencia como músico en varios continentes para abrir con Escucha Málaga una nueva vía para cuidar y fomentar el talento musical de la provincia.