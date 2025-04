Los «imbatibles» de Díaz de la Guardia: porque vivir es superarse

La vida, siempre, está llena de obstáculos imprevistos ante los que tenemos que demostrar coraje y que nos pueden servir para inspirar a los demás, como lo pretende Fernando Díaz de la Guardia con Imbatibles, un formato de charlas motivacionales que llegará al Teatro Edgar Neville, el próximo 21 de mayo a partir de las 19.00 horas con Pablo Pineda, María Belón, Pedro García Aguado y José Miguel Fernández.

El 6 de enero de 2024 el periodista granadino sufrió una parálisis facial de origen vírico de cuyas secuelas todavía convalece, si bien trata de normalizar su vida. De la Guardia estaba trabajando como presentador en la cadena nacional Cuatro, de Mediaset, en el programa de actualidad 'Cuatro al día'. «Mi carrera atravesaba por uno de sus mejores momentos y de repente me quedé sin mi expresión porque tenía media cara paralizada». Su vida cambió:¡ «Al no poder parpadear no aguanto los focos de un plató sin unas gafas de sol. Así que mi carrera como presentador de televisión se ve condicionada de momento».

Se trasladó a su residencia familiar en Sevilla y pasó a la unidad de rehabilitación del hospital Virgen del Rocío. «Durante estos meses he conocido a diferentes pacientes con patologías en el rostro y otro tipo de enfermedades incapacitantes y sus testimonios me han ayudado a afrontar mi situación, así que pensé que yo también podría ayudar contando mi experiencia a otras personas. Pero no quiero quedarme ahí sino que deseo seguir aprendiendo y compartir el testimonio de superación de ejemplos personales que admiro». Ahí surgió Imbatibles, un acto centrado en el valor de la superación y la vida consciente.

Entrevistas

Imbatibles consiste en cuatro entrevistas públicas con personas que se han enfrentado a grandes adversidades o que en todo caso han hecho de la superación su modo de vida. Tanto los entrevistados como el público desconocen a priori qué va a suceder durante las entrevistas. Los invitados reciben «mensajes sorprendentes que ayudan a conocer mejor su vida a través de sus propias emociones», asegura Díaz de la Guardia. Y entre los espectadores hay personas que desconocen que también saldrán al escenario para contar su propia historia. Se trata de un acto vivo, con un tono muy positivo: «No se trata ni de contar penas ni de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Se trata de un intercambio de experiencias y si estás atento puedes llevarte una conclusión enriquecedora para tu vida».

Los invitados

Pablo Pineda (Málaga, 1974) es el primer europeo con síndrome de Down que termina una carrera universitaria. Imparte conferencias sobre la discapacidad para quitar prejuicios y aumentar el conocimiento y el respeto a la diferencia. En 2009, fue galardonado con la Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival de Cine de San Sebastián por la película 'Yo también'.

Pedro García Aguado (Madrid, 1956), deportista y comunicador. Ha experimentado las grandes luces y sombras del deporte de alta competición así como de la vida pública en general. Superó la adicción al alcohol y a la cocaína para convertirse en un icónico presentador de televisión en el formato 'Hermano mayor'.

María Belón (Madrid, 1966), psicoterapeuta, es la superviviente española del tsunami de Tailandia que inspiró la película 'Lo imposible', de J. A. Bayona. «El tsunami fue un regalo para aprender a valorar la vida. Toda mi vida es tiempo extra», dice.

José Miguel Fernández (Málaga, 1967), docente y comunicador, es uno de los rostros malagueños más conocidos y estimados de la televisión. Ha dedicado su vida a la educación y a divulgar los valores de la formación, el compañerismo y la honestidad desde la escuela y también en los medios de comunicación en los que ha trabajado. Actualmente se enfrenta a la Esclerosis Lateral Amiotrófica y se ha transformado en un inspirador ejemplo de cómo afrontar las adversidades imprevistas: «La ELA no me va a quitar la sonrisa», asegura. n¡