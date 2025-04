«Hablar del cáncer le quita parte de su poder»

Llega al teatro 'Un monstruo viene a verme', de Patrick Ness, una fábula cuyo protagonista es un adolescente con dificultad para gestionar sus emociones y miedo a perder a su madre, que padece cáncer. La obra la sube a escena la compañía LaJoven en el Teatro del Soho-CaixaBank, del 23 al 26 de abril. Se estrenó como película en 2016 dirigida por J. A. Bayona pero el montaje escénico es muy diferente. Para desarrollar este proyecto LaJoven se ha aliado con la Asociación Española Contra el Cáncer con el fin de divulgar y desestigmatizar la enfermedad. Así, el Teatro del Soho acogerá una función a beneficio de la citada asociación, que se completará con un cóctel en el que los espectadores podrán conocer a los miembros del elenco y al propio Patrick Ness. Charlamos con Ness (Fort Belvoir, Virginia, Estados Unidos, 17 de octubre de 1971) sobre esta aventura a partir de la historia que le hizo convertirse en uno de los grandes autores de literatura juvenil del mundo.

Ya ha comentado que la versión teatral española de 'Un monstruo viene a verme' le ha «encantado». ¿Cuál es su punto fuerte?

El elenco, está maravilloso al completo y de forma uniforme, y la pasión, que es muy clara en todos los detalles. En concreto me ha encantado la interpretación del monstruo. Es diferente de cualquiera de las que han hecho en otras partes del mundo, muy arquitectónica con pantallas de vídeo. Me encanta, es muy impactante.

Han pasado ya muchos años de la publicación del libro, algunos menos del estreno de la película y ahora llega la obra de teatro. En todos esos momentos ha estado usted acompañando a la historia, sin dejarla sola, desamparada en ningún momento, mimándola, como si no quisiera desprenderse de ella. ¿Es así?

Así es. Me considero en gran medida el cuidador de esta historia. Tristemente, Siobhan Dowd [de quién partió la idea del libro y que terminó asumiendo Ness] ya no está con nosotros así que he estado muy encima de todo desde que se publicó el libro. Es un libro muy importante para mí y lo protejo mucho. No tanto por mí, sino por el trabajo y legado de Siobhan Dowd y el trabajo increíble que hizo el ilustrador Jim Kay.

Ha dicho en varias ocasiones que recibe multitud de comunicaciones de lectores de 'Un monstruo viene a verme' en las que le plantean consultas sobre la muerte, el duelo, la enfermedad. Usted siempre ha confesado que es sólo un escritor, no un experto en estas cuestiones. ¿Cómo afronta este tipo de correspondencia?

Por lo general, la gente solamente quiere sentirse escuchada. Quieren compartir su experiencia y su conexión con el libro. Siempre veo mi rol como el de alguien que solo escucha. Nunca comparto sus historias con otra gente, ya que son muy personales y, de nuevo, normalmente no me preguntan nada. Simplemente quieren decir que Conor [el protagonista del libro] no es el único viviendo esta historia, que no está solo en su experiencia y que ellos tampoco lo están. Es muy poderoso escuchar algo así.

Que un lector se dirija a usted, un desconocido para él/ella, para hablar de este asunto en realidad revela el verdadero problema: que no se habla sobre el cáncer. ¿Lo cree así? ¿Se ha logrado avances en este sentido?

Definitivamente creo que hay avances. Que gente tan variopinta como Val Kilmer o Kate Middleton hablen de su experiencia como parte de sus vidas es algo tiene impacto. Una de cada dos personas vamos a tener un diagnóstico de cáncer. Es literalmente imposible no conocer a alguien que haya tenido cáncer, lo tenga o lo vaya a tener. Hablar de ello le quita parte de su poder. Básicamente, de esto trata la historia de Un monstruo viene a verme.

¿Qué piensa cuando lee una noticia sobre la muerte de alguien conocido, popular, y lee que falleció «por una larga enfermedad», evitándose usar la palabra cáncer?

Creo que, a día de hoy, eso es muy raro, al menos en la prensa angloparlante. Recuerdo que esto también pasó en la época del sida. Cambió porque la gente se negó a seguir sintiéndose avergonzada, y creo que eso también ha cambiado mucho con los pacientes de cáncer. En ocasiones usamos la frase «después de una larga enfermedad» y respeto las decisiones que puedan llevar a ello, pero cada vez se ve mucho menos. Estamos en un mundo mejor para hablar con honestidad del cáncer.

Creo que infravaloramos la literatura infantil y juvenil para creernos más adultos

Usted reivindica el valor de la novela juvenil y para adolescentes, que suele ser menospreciada en términos de calidad. Creo que ningún autor de literatura infantil/juvenil ha ganado el Premio Nobel en toda su historia. ¿Por qué?

Creo que porque la gente piensa que si algo es para niños, tiene que ser infantil. Algo que, por supuesto, no tiene ningún sentido. Es más, creo que nos gusta «dejar atrás las cosas de niños» y por eso las infravaloramos, para creernos más adultos. Sin embargo, la literatura para niños es tan rica, profunda y variada como cualquier otro género literario del mundo. Y en cuanto al Premio Nobel, si queréis nominarme, ¡no seré yo el que os detenga! [Risas]

¿Qué encuentra usted en las historias protagonizadas por jóvenes que no aparece en aquellas protagonizadas por adultos?

No creo que haya algo en concreto. Las historias protagonizadas por un personaje joven pueden ser para gente de cualquier edad. El tambor de hojalata es una novela muy adulta y el protagonista es un niño. Esto es algo que he visto que sucede también en la literatura y el cine en español y me parece maravilloso. Las vivencias de los personajes infantiles se tratan con la misma seriedad y alcance que las de los adultos. Y así debería ser siempre. Todos hemos sido niños. Y la vida en el día a día era tan real en aquella época como lo es ahora. Vivíamos en el presente, no en el futuro. Y ese presente es tan digno de explorar como el de cualquier otra persona o edad.

Cuando era un lector joven, me daba cuenta de cuando un libro me estaba mintiendo e intentaba enseñarme una lección

Una particularidad de la literatura infantil y juvenil: en la literatura para adultos al escritor no se le exige una cierta «ejemplaridad», una aproximación ética; sin embargo, en tanto en cuanto muchas veces a los libros para niños y adolescentes se les considera como herramientas educativas, el autor ha de ser más cuidadoso. ¿Usted ha sentido esa responsabilidad?

Creo que mi única responsabilidad es contar la verdad, algo que es mucho más complicado de lo que pensamos y que conlleva aún más responsabilidad. Cuando era un lector joven, me daba cuenta de cuando un libro me estaba mintiendo e intentaba enseñarme una lección. Así que mi propio enfoque es ser honesto sobre todo, porque cuando soy honesto hablando de la oscuridad, mis lectores me creerán, al igual que me creerán cuando hablo sobre el amor y la esperanza. Ésa es mi responsabilidad.

Una curiosidad: ¿cómo era Patrick Ness como adolescente? ¿Habría podido ser un buen amigo de Conor? ¿Qué pensaría del Patrick adulto, autor de bestsellers?

Era gay y extraño, extremadamente tímido, muy inteligente y un bicho raro. Creo que habría sido un buen amigo de Conor porque era un buen amigo de sus verdaderos amigos de entonces (que todavía lo son a día de hoy). ¡Y estaría asombrado con el Patrick adulto! Es todo con lo que soñaba y pensaba que jamás llegaría a suceder. Siento mucha compasión por aquel niño. Me alegro de que lo lograra.