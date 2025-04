Tom Jones regresará a sus 85 años al festival Starlite de Marbella

El cantante galés Tom Jones regresará a sus 85 años al escenario del festival Starlite de Marbella para ofrecer un concierto el próximo 5 de agosto en el que interpretará algunos de los grandes éxitos de su carrera de más de seis décadas.

Tom Jones está considerado uno de los mejores cantantes y artistas de todos los tiempos, ha vendido más de cien millones de discos y sigue siendo una figura estimada e influyente en la industria musical, ha destacado este miércoles en un comunicado Starlite, que celebra en 2025 su decimocuarta edición.

Con un catálogo que incluye los clásicos atemporales 'It's not unusual', 'What's new pussycat', 'Delilah' y 'Green, green grass of home', además de su trabajo de la última década, su repertorio abarca diferentes géneros y generaciones.

El galés ha cimentado su lugar en la historia de la música como uno de los artistas de más éxito de todos los tiempos y se ha caracterizado por el poder de la canción y la voz, cualidades que le han convertido en una leyenda de la música, ha resaltado la organización del festival.

Cartel

Starlite Occident celebra en 2025 su XIV edición en Marbella. El festival de las estrellas vuelve a reunir en Andalucía a artistas de renombre internacional, para ofrecer experiencias inolvidables en un entorno único como es el de la cantera de Nagüeles.

Hasta la fecha, el certamen ha confirmado las actuaciones de Emilia (viernes 13 de junio), Duki (sábado14 de junio), Nathy Peluso (viernes 20 de junio), Camila Cabello (sábado 21 de junio), Kool & The Gang (viernes 27 de junio), Gente de Zona (miércoles 2 de julio), Marc Anthony (jueves 3 y viernes 4 de julio), Raphael (sábado 5 de julio), Europe (martes 8 de julio), Duran Duran (miércoles 9 de julio), Seal (jueves 10 de julio), Gilberto Santa Rosa (viernes 11 de julio), Fito Páez (lunes 14 de julio), Pet Shop Boys (miércoles 16 de julio) y Erreway (jueves 17 de julio).

Asimismo, están en el cartel Jhayco (viernes 18 de julio), The Script (sábado 19 de julio), Scorpions (lunes 21 de julio), UB40 feat. Ali Campbell (martes 22 de julio), Miguel Bosé (miércoles 23 y jueves 24 de julio), Il Divo (viernes 25 de julio), Will Smith (sábado 26 de julio), The Beach Boys (lunes 28 de julio), Zaz (martes 29 de julio), The Kooks (miércoles 30 de julio), Ana Belén (jueves 31 de julio), Rels B (viernes 1 de agosto), Natalia Lafourcade & Valeria Castro (sábado 2 de agosto), Santana (domingo 3 de agosto), Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes (lunes 4 de agosto), Tom Jones (martes 5 de agosto), Clean Bandit (miércoles 6 de agosto), Guitarricadelafuente (jueves 7 de agosto) y Amaral (viernes 8 de agosto).

Texas (lunes 11 de agosto), Beret (martes 12 de agosto), Los Secretos (jueves 14 de agosto), Carolina Durante (viernes 15 de agosto), Fran Perea, Álex Ubago y Despistaos (sábado 16 de agosto), Siempre Así (martes 19 de agosto), Alejandro Fernández (miércoles 20 de agosto), India Martínez (jueves 21 de agosto), Tomatito & Israel Fernández (viernes 22 de agosto), Fangoria & Nancys Rubias (sábado 23 de agosto), Al Bano y Romina Power (miércoles 27 de agosto) y Camilo (viernes 29 de agosto) completan por el momento el cartel de este festival.