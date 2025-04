Ginés González: "Que grandes figuras de la música se fijen en ti es un orgullo"

Ginés González se define como ‘chichilindri’, gentilicio con el que se conoce a los habitantes del Arroyo de la Miel, y carnavalero, por la tradición con la que se ha empapado en casa desde pequeño. A punto de cumplir una década de trayectoria profesional, sus apariciones televisivas y el apoyo que le han dado grandes voces del panorama nacional, le han ayudado a hacerse un hueco en la industria. Ahora, estrena nuevos temas con el objetivo de que se transformen en su tercer disco de cara a final de año.

En su casa ha habido música desde que tiene uso de razón, ¿no?

Sí, en mi casa desde chiquitito todo el mundo ha hecho música, mi prima es cantaora flamenca, mi padre se dedica a la música y lo mismo pasa con mis tíos y mis primos. Toda mi familia es música, entonces, yo tenía que serlo por fuerza. No había otra salida, es de las pocas cosas que se me dan bien en esta vida.

¿Cómo de importante ha sido el carnaval en su camino para llegar a ser músico?

Yo empecé gracias al carnaval y gracias a mi padre. Para mí lo es todo. En mi casa, antes de empezar con la música, ya escuchaba carnaval. Mi padre es director de una comparsa desde hace 30 años y mi madre también ha estado en carnavales. Mi primo, mi prima, mis tíos, todo el mundo. Así que el carnaval es muy importante para mí, porque influye en mi forma de hacer canciones.

Acaba de sacar nuevo sencillo, ‘Octava Maravilla’, ¿cuál es esa maravilla que da título al tema?

‘Octava Maravilla’ es de estas canciones que surgen inesperadamente y no sabes por qué, ni cuándo, ni dónde. Habla sobre las siete maravillas del mundo y, se junta una más, que es mi musa, mi chica. He intentado hacer una metáfora con las maravillas del mundo y ella.

La canción que lanzó antes, ‘Loca de Remate’, funcionó muy bien. ¿Cómo está reaccionando la gente al nuevo tema?

La verdad es que ‘Octava Maravilla’ está teniendo muy buena acogida en TikTok, en Instagram, en todas las redes y en los medios de comunicación también. Estoy muy contento porque está teniendo la misma o más repercusión que ‘Loca de Remate’, así que genial.

¿Estas dos canciones son la antesala de algo más grande?

Sí. En principio ‘Octava Maravilla’ es el primer single de un disco que quiero sacar a finales de año.Tenemos más canciones preparadas y elegidas, pero quería que esta fuera la apertura de este proyecto. Ahora, la planificación para sacar un disco es distinta. La industria ha cambiado su forma de funcionar, vas sacando singles y si funcionan, se ve si surge un disco o algo más grande.

El año que viene se cumplirá una década de ‘Insomnio’, su primer disco. ¿Cómo valora la evolución que ha tenido desde aquel disco hasta ahora?

Estos diez años han sido de puro aprendizaje, de tropiezos, de caídas y de volver a levantarme también. Han sido muchas canciones, experiencias, viajes y conciertos. No he parado de trabajar en estos años, y ahora mismo seguimos a tope, gracias a Dios.

Ha sido un asiduo en concursos musicales, ¿qué le han aportado sus experiencias televisivas?

Sobre todo te aportan escaparate, hace poco estuve en el programa de La Voz y al final es un empujoncito para tu carrera. Que la gente te vea y te conozca, te abre una puerta para que puedas aprovechar la ocasión y vayas para adelante en lugar de para atrás. Te puede dar el empujoncito hasta donde tú quieres y a mí me ha ayudado bastante. Ha sido sobre todo eso, escaparate.

En las audiciones a ciegas de La Voz se iban a matar por usted.

Sí, sí. Estaba Malú, con Orozco y Pablo López, que lo bloqueó ella para que no me fuera con él. Al final me fui con Orozco y fue una experiencia muy guay. A día de hoy mantenemos el contacto, es muy buena persona.

Artistas como Vanesa Martín, Pablo Alborán o Alejandro Sanz también le han dado visibilidad. ¿Qué supone que artistas tan reconocidos te den una oportunidad?

Es una señal. Al final, la vida te va dando pistas. Quiere decir que algo estás haciendo bien, que están funcionando las cosas. Eso a mí me da mucha fuerza para seguir, porque este es un mundo muy complicado. Que grandes figuras de la música se fijen en ti es un orgullo, y si encima, puedo cantar o hacer algo con ellos, pues maravilloso. La verdad es que yo lo valoro mucho, porque es un gran gesto por su parte. También hubo alguien que, a ellos, les tuvo que dar la oportunidad en su momento, entonces se sentirán identificados. A lo mejor algún día soy yo al que le toca ayudar y lo haré encantado.

"Que grandes figuras de la música se fijen en ti es un orgullo" Ginés González

Con Alejandro Sanz, también participó en ‘El Mundo Fuera’, el documental que realizó en la pandemia, ¿cómo fue la experiencia?

Fue una experiencia diferente. Me pilló en casa y fue bastante inesperado. Subí un vídeo cantando una canción suya y ahí empezó todo. Después, Alejandro me llamó y me dijo que quería hacer una videollamada conmigo para que le cantara ‘El Trato’ y me metió en la película también. Todo eso en pandemia, con la situación que estábamos viviendo. Entonces, todo el mundo estaba agobiado metido en casa, pero yo estaba encantado porque me estaba pasando eso con Alejandro Sanz en mi propia casa, en mi cuarto. Fue una situación rara, pero es una historia diferente, esperanzadora.

¿También ha compuesto para otros artistas?

Sí, es lo que decía antes. Hago pocas cosas bien en la vida y una de ellas es componer. He hecho bastantes temas para otros artistas. Entre ellos Raúl El Balilla, Elsa Tortonda, la ganadora de La Voz en 2023, a Álvaro Montes también le hice temas. He compuesto para muchos artistas y no me acuerdo ni de la mitad. Soy muy malo para los nombres.

¿Compone todos los días?

Sí. Es parte de mi rutina. Siempre hay que tirar la piedra, ¿sabes? A la hora de componer, me junto con más gente para ver qué sale. Me gusta siempre lanzar la piedra y si surge, pues surge y si no, pues no pasa nada. Otro día saldrá.

¿Qué vicio es mayor, componer o el chocolate?

Componer mientras como chocolate (se ríe). Con una napolitana de chocolate al lado, que ayuda a endulzar la composición.

¿A qué dedica el tiempo que no ocupa con la música?

Tengo mis hobbies. Juego al fútbol, voy al gimnasio, me gusta mucho hacer deporte. Mi familia también es importante, me gusta estar con mi gente en la casa o pasar tiempo con mi novia, que nos encanta ir a la playa. Y si no, intento estar tranquilo en el estudio, produciendo o buscando sonidos nuevos. Depende del día hago una cosa u otra, pero no me faltan planes.

¿Cuando volverá a pisar los escenarios?

Tengo programados unos 25 o 30 conciertos. El 26 de abril estaré en Mairena del Aljarafe, el 3 de mayo en la Gala Radiolé de Vélez-Málaga, el 17 de mayo en Marbella, en el Juerga Fest, al que acuden muchos artistas conocidos, el 22 de mayo actuaré en la Sala Funk Club de Sevilla. Después Córdoba, Ciudad Real, Jaén... En fin, habrá muchas oportunidades de verme.