Noche de indie pop queer en La Comedia este sábado con Málaga Popfest

Málaga Popfest anuncia su primera cita de este año, el próximo sábado 10 de mayo en la Sala La Comedia, a partir de las 20.30 horas. Se trata de los directos de la banda neoyorquina The Ballet y del griego afincado en Barcelona Evripidis and His Tragedies. Las entradas para el concierto ya están a la venta en Entradium. Se trata del comienzo de la cuenta atrás hacia el Málaga Popfest 2025, que celebrará su séptima edición los próximos 14 y 15 de diciembre.

El dúo queer neoyorquino The Ballet está formado por Greg Goldberg y Craig Willse, y desde 2005 combinan su poesía irónica con el romanticismo pop para crear joyas pop literarias y contagiosas. La banda autoeditó sus dos primeros álbumes: '¡Mattachine!' (2006) y 'Bear Life' (2009). Estos discos llamaron la atención del sello indie Fortuna Pop, que publicó su tercer álbum, 'I Blame Society', en 2013. Tras el cierre de FortunaPop!, The Ballet se asociaron con Fika Recordings, que publicó su cuarto álbum, el aclamado 'Matchy Matchy', en 2019. Ahora presentan su último trabajo, Daddy Issues, publicado en 2023 y que reúne su espíritu DIY, con influencias de Hidden Cameras, Magnetic Fields y Jens Lekman.

Por su parte, Evripidis and His Tragedies acaba de publicar 'Alegre Persona Triste', un recopilatorio que conmemora los 20 años de carrera musical, y que contiene que anteriormente sólo existían en formato digital o en singles de 7 pulgadas de edición limitada agotados hace tiempo.