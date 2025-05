Cuando el acoso y el odio se transforman en amistad

En 'Enemigos', película española que encabeza los estrenos de la semana y que está rodada en gran parte en barrios humildes de la vecina Alicante, El Rubio acosa a Chimo desde que eran niños; o al menos lo hace hasta que un giro del destino transforma el odio en amor, la enemistad en amistad y los puñetazos en abrazos. Al primero lo interpreta Hugo Welzel (Sevilla, 2004), mientras que Christian Checa (Madrid, 2001) es el encargado de dar vida a Chimo. Odiador y odiado, acosador y acosado, enemigos.

El alicantino David Valero es el responsable del filme, que pudo verse ya en el último Festival de Málaga, fuera de concurso. Sin embargo, a los cines comerciales de la Región –y del resto del país– llega hoy, muy poco después del Día Internacional contra el Acoso Escolar, celebrado el pasado viernes. Y no hay que irse muy lejos para entender la idoneidad de este filme... El 22 de abril, la agencia EFE dio dos informaciones tituladas así: Una familia denuncia ante la justicia el acoso a su hijo en el Colegio Suizo de Madrid y Expulsados tres alumnos de un instituto de Granada por acoso escolar. Además, a primeros de ese mes, en Cantabria, se conoció otro caso estremecedor de acoso, en esta ocasión contra un alumno con discapacidad en el instituto Leonardo Torres Quevedo de Santander.

Casos

El propio Christian Checa reconoce que en su entorno ha habido casos, «injusticias» que «destrozan a las personas que las sufren y hacen mucho daño a las familias». Chimo, su personaje en Enemigos, es atacado porque es «diferente»; sus acosadores quieren que cambie. Pero él lo tiene claro: «No hay que permitir que los acosadores ganen. No eres raro, no vistes diferente...», le dice el joven actor a quienes sufren este tipo de situaciones.

Por su parte, Welzel opina que el odio es «un camino fácil» que, en realidad, «va en contra» del acosador. «Es fácil quedar con cuatro amigos de clase y reirte de alguien que ves diferente, hacerle sentir que no vale o incluso pegarle. Pero todo esto va en contra de quienes lo hacen», insiste. Y a ellos les dice: «El puñetazo que pegues te va a doler más a ti. Cuando cuidas y respetas, te llenas como ser humano, estás cubriendo una necesidad que tenemos todos, la del amor».

La familia, Alicante y el rap

Cuenta Checa que «la suerte» de su personaje es que «por muchos problemas que tenga en la calle, su hogar es un sitio seguro, un refugio». Welzel coincide: «En la película el que sufre es Chimo porque una persona le jode la vida, pero al tener una familia que le quiere es el que gana. Él está por encima de si acosador, le dice: ‘No serás capaz de hundirme’».

Checa y Welzel sujetan la película con sus personajes, pero no están solos. Les acompañan actores y actrices como Estefanía de los Santos o José Manuel Poga, o como Luna Pamies, quien dio el salto a la industria con El agua, el debut de Elena López Riera. Y la ciudad es una protagonista más, Alicante en concreto, cuyas localizaciones ejercen gran influencia. Es el caso de Colonia Requena.

Además, a lo largo de la historia suenan letras y notas de rap gracias a la composición y producción musical ejercidas por el rapero Bnet y por el productor Steve Lean. Y no es baladí la omnipresencia de la música en Enemigos: «El rap permite soltar lo que sientes haciendo rimas; no necesita que tengas una gran voz. Es escribir, volcar. Que se te dé bien es otra cosa», señala Checa, nominado al Goya por su trabajo en En los márgenes, dirigida por el intérprete Juan Diego Botto. Welzel añade: «No es tanto el rap como el arte, que es lo que hace que la vida tenga color; mirarme al espejo y sentirme seguro. En Enemigos uno tiene familia, otro no, pero a los dos les une el arte».