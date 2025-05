Así es ‘No Ni Ná’, la charanga malagueña que se ha convertido en la mejor de España

‘No Ni Ná’ ha hecho historia. La charanga malagueña se ha convertido en la primera agrupación andaluza en conseguir el Premio a la Mejor Charanga Nacional, victoria con la que han roto una racha de cuatro años consecutivos con triunfos de grupos valencianos. En la charanga malagueña se muestran muy contentos con este logro: "Es un mundo muy grande y a la vez muy desconocido en Andalucía", comentan.

Los chicos que integran el grupo comenzaron su aventura en 2017, cuando apenas eran niños de 14 años que transformaban su pasión en realidad en las clases del conservatorio. Desde entonces, han sufrido muchas variaciones, hasta el punto de que hoy solo quedan dos miembros de la agrupación original. Las referencias que tenían era otros grupos de Málaga, como ‘Si o Ké’ o ‘Los Mihitas’. A pesar de esto, querían hacer algo distinto: "Se alejaban un poco de la visión que teníamos y de cómo queríamos hacer las cosas", cuenta Germán Martín, uno de los dos fundadores que continúa en la agrupación.

La idea inicial no era llegar tan lejos: "Empezó como un juego. Veíamos los cuatro o cinco vídeos que había en YouTube para saber lo que había e intentábamos hacer cosas originales", cuenta Germán. Su camino en los concursos comenzó en Padul, cuando tras acudir a la primera edición del Concurso de Charangas de Andalucía en 2019, decidieron presentarse al año siguiente: "Desde entonces fue rodado", dicen los integrantes.

Tras hacerse fijos en los concursos de Andalucía, desde ‘No Ni Ná’ comenzaron a ampliar fronteras y acudieron a Sotondrio (Asturias) o Alcalá de Henares , hasta llegar a Poza de la Sal, municipio de Burgos en el que se han proclamado campeones de España.

Actuación de ‘No Ni Ná’ en Poza de la Sal (Burgos), donde quedaron campeones de España. / L.O.

Compaginar actuaciones y vida laboral, lo más difícil

Lo más costoso para los integrantes de la charanga es hacer hueco en su agenda para ensayar y acudir a los concursos: "Los que no estudian, están en el mundo laboral. Hay quien hace las dos cosas", cuentan. No siempre es fácil que los jefes entiendan que pidan días libres "para irse a tocar a 800 kilómetros". Es por esto que los integrantes de ‘No Ni Ná’ tienen que tener una responsabilidad individual muy fuerte para compaginar ambas cosas.

A pesar de no ganarse la vida con sus actuaciones, el tiempo que dedican a prepararlas es mucho. Para el Concurso Nacional de Charangas se organizaron desde octubre para realizar ensayos de tres horas al día. La exigencia aumentaba a medida que se acercaba la fecha del concurso, con la inclusión de los ensayos parciales, en los que se prepara de forma específica la incursión de instrumentos concretos: "Los ensayos de las últimas semanas duraban ocho horas diarias".

Sin local propio y con mucha inversión detrás

Todo este proceso se complica aún más al no tener un lugar propio de ensayos. La charanga acude al recinto ferial para preparar sus actuaciones: "Allí pagamos un trastero en el que guardamos nuestros instrumentos". Lo peor para ellos es estar allí cuando las condiciones climatológicas lo complican: "Cuando llueve mucho y la carpa no aguanta o estar un 10 de agosto ensayando a casi 40 grados es duro", comenta Germán.

‘No Ni Ná’ está formado por nueve integrantes fijos, que se convierten en once cuando acuden a concursos o actuaciones de mayor magnitud: "Nuestro show requiere bastante dinero". Los premios, aunque en algunos casos ayudan a recuperar la inversión, no dan para mucho más: "Si se gana el primer premio se recupera y si no, pues es la diversión de un trabajo que hemos hecho y que valoramos".

Expectantes ante el futuro

La próxima actuación a la que harán frente será el 17 de mayo en Coín, junto con La Térmica Village. Después, se tomarán "un merecido descanso". Esperan que el premio logrado les ayude a tener mayor reconocimiento, aunque no han vuelto a actuar en muchos pueblos debido al descenso de la contratación de charangas, lo que les ha obligado a buscar alternativas lejos de casa con más frecuencia de la que les gustaría.

A pesar de esto, desde ‘No Ni Ná’ no se desilusionan y esperan poder vivir de la música en algún momento: "Nos gustaría que, al menos durante uno o dos años, nuestras actuaciones nos permitan dedicarnos en plenitud a la música". Por el camino, esperan que la charanga gane terreno en Andalucía: "Por un cúmulo de circunstacias no se ha valorado a la charanga como algo serio, pero todo el mundo se detiene delante cuando las ve. No hay nada que llegue más que eso".