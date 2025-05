Toda una década como Marenostrum Fuengirola

Diez años de éxitos. Así se presentaba este miércoles en el recinto del Castillo de Sohail la fiesta por el décimo aniversario del festival Marenostrum Fuengirola. La puesta de largo redonda volvió a remarcar por parte del Ayuntamiento fuengiroleño que no existe otro ciclo de conciertos en Andalucía con tantos asistentes. Además, para esta edición volverá a superarse la cifra de los 40 macroeventos y ese impacto de más de 50 millones de euros que también representaron todo un récord autonómico en la edición de 2024.

La alcaldesa, Ana Mula, volvió a rodearse de ese gran equipo que hace posible tan importante acontecimiento cultural y turístico, con el edil Rodrigo Romero a la cabeza. Y es que ya el pasado año se superaron los 100 millones de impactos con su amplia campaña de comunicación y prensa. Y ahí es nada, casi 175.000 personas agotaron las entradas a la venta «en uno de cada tres conciertos».

Otro hecho diferencial lo supone que la mitad de los eventos estuvieron protagonizados en 2024 por artistas internacionales. En cuanto a lo que socialmente supone este ciclo, los dirigentes fuengiroleños recordaron que se crearon más de 1.700 puestos de trabajo. «A lo largo de estos años nuestro ciclo de conciertos ha acumulado un crecimiento impresionante, llegando a situarse como uno de los principales eventos nacionales del panorama musical», relató la propia regidora.

Fher Olvera, cantante de Maná. / L.O.

El ciclo de este año arrancó la pasada semana con las actuaciones de Juanlu Montoya, Marta Santos y Gonzalo Alhambra. Y durante las próximas semanas están en cartel conciertos tan esperados como los de Myke Towers, con todas las entradas agotadas, o Chayanne. La bienvenida a junio la pondrá el Fulanita Fest 2025, con Vanesa Martín, Lia Kali o Ptazeta.

Habrá además en junio una noche de metal con los míticos Dream Theater, además del pop de Rosario o del dúo Andy y Lucas. No menos esperadas serán los conciertos del próximo mes con Maná u Ojete Calor. Y seguirá el ciclo ya en julio con Antoñito Molina, Molotov, Ozuna, Juan Luis Guerra o los estadounidenses Thirty Seconds to Mars y Lionel Richie. Antes de que llegue julio tomarán el macrorecinto fuengiroleño más nombres propios, como son The Prodigy o la guitarra incomparable de Vicente Amigo.

Presentación de la nueva edición del Marenostrum Fuengirola / L. O.

Agosto traerá a Fuengirola más nombres propios de este siglo o del anterior, como son los de Sebastián Yatra, María Peláe, Paloma San Basilio, la Orquesta Mondragón, Modestia Aparte, No me pises que llevo chanclas, Pecos, con las entradas también agotadas, Bonnie Tyler, Carl Cox, Leiva o Pastora Soler. Incluso alcanzará las primeras semanas de septiembre un ciclo, con varios eventos tematizados para toda la familia.

Porque la intención del Consistorio fuengiroleño es la de atraer a un público de todas las generaciones y familiar que vaya mucho más allá del prototipo de asistente de otros formatos de festivales con varias décadas a sus espaldas. También destacan sus responsables que es crucial «el apoyo de nuestros patrocinadores, sin los que no sería posible nada de esto», como finaliza la propia alcaldesa, Ana Mula.