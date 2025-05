Jane Austen y las series, un romance duradero

El nombre de Jane Austen no apareció en sus libros mientras ella estuvo viva, pero en las últimas décadas ha sido usado como reclamo en infinidad de productos audiovisuales basados no solo en sus novelas, sino también en la propia vida de la autora y quienes la rodearon, o el influjo de su obra sobre los lectores. Casi 250 años después de su nacimiento (el aniversario es, para ser precisos, el 17 de diciembre), la novelista del período de la Regencia y sus tramas románticas pero sutilmente irónicas, cargadas de sátira social, continúan interesando e inspirando, como demuestran un puñado de series a punto de llegar a nuestras pantallas.

Crimen contra la literatura

La primera en llegar será 'Miss Austen' (Movistar Plus+, 11 de junio), drama de época estrenado por la BBC con gran éxito de crítica a principios de febrero. Basada en una novela de Gill Hornby, se centra en la relación de Jane con su hermana Cassandra, a la que da vida una mayestática (como de costumbre) Keeley Hawes. Cassy Austen ha pasado a la posteridad como la vándala que destruyó la práctica totalidad de las cartas escritas por Jane a amigos y familiares, en lo que algunos consideran el mayor crimen contra la literatura de la historia. 'Miss Austen' nos propone verla con otros ojos, como una protectora de la privacidad de su reservada hermana pequeña, que seguramente habría visto bien aquella hoguera.

Al principio de la historia, inspirada en personas reales pero ficcional a placer, Cassandra se apresura a visitar a Isabella Fowle (Rose Leslie), sobrina del que un día fuera su prometido. Tras la muerte de su padre, Isabella podría ser echada de la casa donde creció. Se supone que nuestra heroína quiere ayudar a la joven, pero lo que la ha llevado allí es el intento de recuperar unas cartas que Jane envió hace muchos años a Eliza, madre de Isabella. Espera conseguirlas antes de que lo haga Mary Austen (Jessica Hynes), la viuda de su hermano James, empeñada en encargar una biografía conjunta de Jane y el que fuera su marido, un poeta no demasiado relevante.

Leyendo aquellas antiguas cartas, Cassandra se ve transportada, y con ella los espectadores, a su vibrante juventud con su hermana. Synnøve Karlsen brilla como versión joven de Cassy, pero todavía más lo hace Patsy Ferran como Jane, una artista propulsada, en parte, gracias a los cuidados de una hermana que, según se nos cuenta, lo dejó todo por ella, incluyendo la posibilidad de un amor de novela.

Las series por estrenarse

También en la BBC se estrenará próximamente 'The other Bennet sister', adaptación de la novela de Janice Hadlow sobre Mary Bennet, la hija menos célebre de la familia protagonista de 'Orgullo y prejuicio'. Todos quieren a Lizzy (o ser como Lizzy), pero nadie parece suspirar por Mary, ese manojo de ansiedades con la peor voz cantante. Sin embargo, no ha dejado de intrigarnos. "¿Puede ser que nos obsesione porque ella es un poco todos nosotros?", se preguntaba recientemente en 'The New York Times' Paula Byrne, biógrafa de la autora de 'Emma' y consultora en la serie 'Sanditon', en la que se dio final a la novela que Austen nunca terminó.

Todavía no sabemos quién será Mary en la 'Orgullo y prejuicio' marca Netflix, anunciada oficialmente hace unas semanas. Sí que sabemos que Emma Corrin, Jack Lowden y Olivia Colman serán Lizzy, Mr. Darcy y Mrs. Bennet, respectivamente. Se presenta como una adaptación "fiel y clásica", pero su guionista, Dolly Alderton (la del fenómeno autobiográfico de hace unos años 'Todo lo que sé sobre el amor'), ha sugerido que atrevida también será: "'Orgullo y prejuicio' es el punto de partida de la comedia romántica moderna", ha declarado en un comunicado. "Ha sido un gozo poder volver a sus páginas para encontrar formas tanto familiares como frescas de devolver este querido libro a la vida".

A estos dos proyectos podríamos añadir la anunciada (segunda) serie basada en 'Fuera de onda', aquella versión de 'Emma' en clave de comedia 'teen' con Alicia Silverstone como chica popular y casamentera no de la campiña inglesa del XIX, sino de un instituto de Beverly Hills de los 90. Aunque Silverstone no estaba disponible para el primer 'spinoff', sí lo estará (y haciendo del mismo personaje, la encantadora y algo vacua Cher) para este nuevo 'reboot', que llega con la firma de unos expertos en drama adolescente, Stephanie Savage y Josh Schwartz, creadores de la mítica 'Gossip girl'.

Nadie como Firth

Las adaptaciones televisivas de Austen tocaron techo hace 30 años con la miniserie de 'Orgullo y prejuicio' estrenada por la BBC, aquella en la que Colin Firth se marcó la más influyente encarnación de Mr. Darcy hasta la fecha. Esa sublimación del objeto de deseo taciturno marcó a Helen Fielding en la escritura de 'El diario de Bridget Jones', cuya versión cinematográfica contó, claro está, con Firth como trasunto de Darcy. También a los productores de 'Los Bridgerton' en una segunda temporada en la que se reproducía sin reparos, ahora protagonizada por Jonathan Bailey, la icónica escena de cierta camisa mojada.

La BBC siguió cultivando su ligazón con Austen, que había iniciado seriamente en los 80, a través de series tan brillantes como la estupenda 'Emma' de 2009, escrita por Sandy Welch, la misma guionista detrás de aquella calenturienta revisión de 'Jane Eyre' que tres años atrás reveló a la gran Ruth Wilson. Romola Garai conseguía que la entrometida Emma Woodhouse cayera bien, misión nada sencilla, como bien saben Kate Beckinsale, Gwyneth Paltrow o Anya Taylor-Joy. En 2013, la cadena de difusión británica se marcaba otro acierto con 'La muerte llega a Pemberley', secuela apócrifa de 'Orgullo y prejuicio', basada en un libro de P. D. James, en la que Elizabeth Bennet (Anna Maxwell Martin) y Mr. Darcy (Matthew Rhys) se veían involucrados en un misterio de asesinato.

De Austen, como apuntábamos antes, se ha adaptado incluso lo inacabado: ahí queda la muy reivindicable 'Sanditon', desarrollada por Andrew Davies (también responsable de la 'Sentido y sensibilidad' de 2008) a partir de la última novela que Austen trató de completar antes de su prematura muerte en 1817. Rose Williams estaba encantadora como Charlotte Heywood, joven que deja la vida rural para instalarse en la localidad pesquera del título, donde empieza a moverse en un paisaje social donde seducción, adulterio y envidia marcan el día a día. La serie estuvo a punto de ser, a su vez, una obra inacabada, pero su importante séquito de fans logró revivirla de su temprana cancelación. Aboguemos ahora por que alguna plataforma la recupere.