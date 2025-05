«Mi mujer dice que es una pesadilla ver series policiacas conmigo»

Una de las claves del éxito de su serie de libros es centrarse en esos policías más imperfectos, más humanos. ¿Cuándo y por qué decidió que ellos, los antihéroes, serían los protagonistas de sus libros? En ese sentido me recuerda a otro autor que fue policía, Joseph Wambaugh.

En primer lugar, muchas gracias por la comparación, ¡me encanta Wambaugh! Creo que es mucho más interesante escribir sobre los antihéroes que sobre los héroes, quizá porque es más fácil identificarse con ellos, pero también porque tienen un arco de desarrollo más interesante y pueden acabar en situaciones más desafiantes. Fíjate en 'Juego de Tronos', por ejemplo: en cuanto un personaje es demasiado heroico o demasiado malvado, lo matan. Cuando era un joven policía trabajé en un sótano muy parecido al del libro y al final de nuestro pasillo había tres puertas cerradas. No creíamos que nadie trabajara allí hasta que un día uno de nosotros trajo una tarta de cumpleaños. Entonces las puertas se abrieron y tres señores de ojos rojos y aliento ligeramente mentolado se asomaron. Asintieron cortésmente, comieron un poco de tarta y desaparecieron tras sus puertas para no volver a ser vistos. Cuando preguntamos por ellos, oímos rumores de que en otro tiempo habían sido agentes normales o incluso brillantes, pero que el trabajo los había desgastado y los habían puesto allí para que estuvieran fuera del alcance del público y de la administración. Cuando planifiqué estos libros los convertí en un departamento propio que se ocupa de casos que nadie más quiere.

Y en este sentido, ¿por qué decidió que la protagonista de sus novelas iba a ser una mujer, Leo Asker?

Como en ese departamento de almas perdidas todos son personas de bajo rendimiento con poca o ninguna motivación, necesitaba una persona de alto rendimiento muy motivada para crear fricción. Y así nació Leo Asker. La dinámica entre ella y su equipo disfuncional es uno de los motores de las historias.

¿Le ha pasado alguna vez, durante tu experiencia policial, que subestimaste un caso que parecía absurdo o insignificante y acabó siendo importante?

Quizá no todo un caso, pero sin duda una prueba, un testimonio que pudo parecer menos importante de lo que luego resultó ser. Los buenos policías mantienen la mente abierta y se cuidan mucho de sacar conclusiones precipitadas incluso cuando las cosas parecen abiertas y cerradas.

¿Es mejor escritor que policía?

[Risas] Es la primera vez que me hacen esa pregunta. Fui policía entre los veinte y los treinta años, y escritor entre los cuarenta y los cincuenta. En ambos trabajos se mejora con la práctica y la experiencia.

¿Qué le ha enseñado el Anders policía al Anders autor?

Además de los conocimientos obvios sobre el trabajo y las rutinas de la policía, me ha enseñado a ser bastante bueno resumiendo sucesos. Quién hizo qué a quién, cuándo y (quizás) por qué, que es básicamente toda la información que necesitas en un informe policial. También me ha enseñado a mantener la calma y la lucidez incluso en situaciones de estrés, aunque admito que el estrés es muy diferente en los dos trabajos.

La novela negra proporciona satisfacción y justicia, algo que no siempre sucede en el mundo real

Cuando era policía y agente de seguridad, ¿era lector de novelas policíacas? Si es así, ¿detectaba fallos en la trama o en algunos detalles por deformación profesional?

Eso a veces sigue ocurriendo. Mi mujer Anette afirma que es una pesadilla ver series policíacas conmigo porque o me quejo si los detalles están mal o estropeo el final a mitad de la serie. Son los gajes del oficio para todos los guionistas... Bromas aparte, no tengo ningún problema con que los guionistas tomen atajos, hay que hacerlo porque gran parte del trabajo policial no es nada emocionante, estamos escribiendo ficción y la historia siempre es lo primero. Yo también tomo atajos, aunque me mantengo alejado de los errores de hecho.

La novela negra nunca deja de crecer. ¿Llegará un momento en que estalle la burbuja?

No lo creo, y menos ahora. La novela negra da respuesta a todas las preguntas de la historia y normalmente los malos reciben un castigo adecuado al delito. Proporciona satisfacción y justicia. Lamentablemente, esto no siempre es así en el mundo real, y más aún últimamente, y por eso creo que los lectores siempre disfrutarán de la novela negra.

Entre la gran cantidad de escritores de novela negra que hay en el mundo, ¿qué cree que hace que sus libros sean diferentes?

La respuesta corta es que intento contar una historia conocida de una forma ligeramente desconocida. Los amantes de la ficción policíaca se reconocerán, pero aún así encontrarán algunos ángulos nuevos. Y también he añadido un pequeño toque de folclore nórdico o de 'Expediente X' a la mezcla. Pero sólo un poco, nada sobrenatural, lo prometo.

Para muchos, la novela negra es una forma entretenida de hablar de los males de nuestra sociedad, de temas de actualidad sin hacer un panfleto político. Usted, en cambio, dice que su misión no es criticar o denunciar a la sociedad en sus libros. ¿Por qué renuncia a ello? ¿Le preocupa que le encasillen ideológica o políticamente?

No renuncio a ello, de hecho en los libros se tratan temas como la misoginia, la corrupción y el racismo, pero describir estos asuntos no es el objetivo principal de la serie. Simplemente escribo historias que me gusta leer, y espero que los lectores también las disfruten.

En el true crime hay que tener mucho cuidado: es una tragedia ajena que conviertes en entretenimiento

Este año el género del true crime ha desatado la polémica en España: un tribunal impidió la publicación de un libro sobre José Bretón, escrito con sus declaraciones desde la cárcel, y hace unos días la emisión de un documental sobre el asesinato del niño Gabriel Cruz fue frenada por los jueces. ¿El true crime ha estado jugando con fuego todo este tiempo? ¿Qué opina del género true crime?

El true crime es un género difícil y como guionista/director tienes que enfrentarte a cuestiones y consideraciones éticas muy duras. Por un lado, la historia puede suscitar un gran interés entre el público; por otro, se trata de la tragedia de otra persona que tú conviertes en entretenimiento. Hay que tener mucho, mucho cuidado. En ese aspecto, la ficción es mucho más fácil.

Pasa parte del año en Málaga. ¿Sabe que es vecino de Jo Nesbo?

[Risas] Sí, sé que Jo y yo somos casi vecinos. Por cierto, me encantan sus libros...

¿Por qué Málaga?

Una de las ventajas de ser escritor es que puedes trabajar desde cualquier sitio, así que por qué no elegir un lugar que te guste. Mi mujer también es escritora y tenemos un apartamento justo al sur de Málaga y pasamos aquí la mayor parte de los inviernos. Además de la cultura, la comida y la hospitalidad españolas, en la Costa del Sol hay 2,5 horas más de luz en invierno, así que eres mucho más productivo. Nos encanta estar aquí.