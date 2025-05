Ángela Hoodoo, una 'outlaw girl' desde Málaga

En un mundo musical que a menudo se resiste a los cambios, Ángela Hoodoo irrumpe con botas firmes y mirada decidida para dejar claro que la música de raíz americana tiene todavía mucho que decir, y que también puede hablar en femenino. Tras su primer disco Coyote, publicado en 2023, la artista granadina afincada en Málaga regresa con fuerza con Outlaw Girls, su segundo trabajo de estudio producido por Sleazy Records el sello de Guille Jiménez y Vivi Milla, detrás también del Rockin' Race Jamboree, y grabado en el Hollers Analog Studio. Un disco que es, como ella misma define, "un alegato feminista dentro del género americana", donde serpientes, carreteras y mujeres valientes se convierten en protagonistas.

Un outlaw con nombre propio

Desde muy joven, Ángela ha estado ligada a los escenarios. Con casi veinte años de carrera a sus espaldas, militando en bandas como A.C.A.B.A.D.A.S. o Bloody Blades, ha ido esculpiendo una identidad musical sólida y heterogénea El punk, el blues, el rockabilly y el outlaw country conviven en su imaginario artístico.

"El punk me dio esa fuerza para sacar adelante un proyecto contra viento y marea. Todo lo vivido me ha aportado bagaje y unas tablas que ahora forman parte de mí", nos cuenta. Esa autenticidad se palpa en cada uno de sus conciertos, donde su voz y su presencia escénica consiguen que el público se sienta parte del viaje emocional que propone.

Outlaw Girls, mujeres que luchan

Con un sonido más luminoso y bailable que su predecesor, Outlaw Girls se adentra en el rhythm & blues y el rock and roll sin abandonar del todo el country que la ha definido. El resultado es una obra de siete temas que rezuman energía, empoderamiento y una producción actual sin perder la esencia vintage que caracteriza a su estilo.

"El título representa a todas esas mujeres poderosas que, pese a las dificultades, tiran hacia adelante. Es mi forma de homenajearlas", dice Ángela. El single homónimo del disco es un himno de resistencia femenina. Desde el maltrato hasta la monoparentalidad o la represión religiosa, la canción pone voz a múltiples realidades y estalla en un estribillo que clama el derecho a "bailar en la oscuridad".

Temas como "I Got Soul For My Enemies" o "Everybody Wants To Go To Heaven" reflejan momentos vitales de superación y catarsis personal, mientras que "Snakes In My Head", en colaboración con la guitarrista madrileña Susan Santos, introduce metáforas sobre salud mental desde una crudeza poética.

Una forma de componer diferente

Una de las peculiaridades de este álbum es su proceso de gestación. Muchas de las canciones nacieron durante su extensa gira de un año, en trenes, habitaciones de hotel o camerinos. "Yo no me siento a buscar una idea. Me llega de forma natural. Y en esa gira, con tanto movimiento, las ideas simplemente aparecían", confiesa.

Lejos de vivir el proceso creativo como algo temeroso, para Hoodoo la composición es casi un acto espontáneo. El verdadero dilema fue elegir el formato del disco, "estuve dudando si hacer un LP o este 10 pulgadas. Finalmente, me decanté por este formato más clásico, pero con un sonido contemporáneo".

Feminismo y raíces en clave del siglo XXI

Hablar de feminismo en géneros tradicionalmente conservadores como el country o el rockabilly no es tarea fácil, pero Ángela lo hace con naturalidad valiente. "Casi todos los géneros en sus orígenes son conservadores, pero ahora hay una corriente como el outlaw country, que sale de esos márgenes. Ahí me encuadro yo".

Cita a referentes actuales de la escena americana como Sierra Ferrell, Nikki Lane o Chris Stapleton, pero también a clásicos como Dolly Parton o Johnny Cash. No busca imitarlos, sino reinterpretarlos desde el presente. "Quiero que mi música suene al siglo XXI. Me gusta que tenga esa producción más moderna aunque respete las raíces".

Una escena en crecimiento

Aunque el country y la americana siguen siendo géneros minoritarios en España, Hoodoo es optimista. "Cada vez hay más bandas y más festivales. Aquí no tenemos el folclore de Estados Unidos, pero estamos construyendo una escena sólida", afirma la artista. Con más de 20 fechas ya cerradas, la gira de Outlaw Girls ha comenzado con un arranque prometedor. "Las primeras fechas han sido todo un éxito. Quiero disfrutarlo, que el proyecto siga creciendo y llegar a más gente". Entre sus sueños, tocar fuera de España, en Europa o incluso en Estados Unidos, la cuna del estilo que la inspira.

Cartel de la gira de Outlaw Girls. / G news

Con una carrera que aúna autenticidad y pasión, Ángela Hoodoo se consolida como una de las voces más potentes de la música americana hecha desde el sur de Europa. Una outlaw del siglo XXI que cabalga firme entre raíles, acordes eléctricos y versos empoderados.