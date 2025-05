El viaje por la Málaga de los 60 de Meyerowitz llega a PhotoEspaña

El festival de fotografía PhotoEspaña ha inaugurado este miércoles 'Europa 1966-1967’, del fotógrafo estadounidense Joel Meyerowitz, una exposición fruto de un viaje por carretera a través de 10 países europeos, que incluyó una estancia de seis meses en Málaga en plena dictadura franquista y el uso pionero del color en la fotografía de autor.

Joel Meyerowitz, en el Museo Picasso el pasado año / Álex Zea

En 1966, con 28 años, Meyerowitz (Nueva York, 1938) se embarcó en un viaje iniciático que le llevaría a atravesar Europa durante todo un año en un recorrido de más de 30.000 kilómetros a través de diez países. Plazas abarrotadas de gente y grandes descampados; gente que, como Meyerowitz, está en movimiento en motos, caravanas y carromatos, y Málaga, mucho Málaga, una ciudad de la que se enamoró y donde pasó seis de los 12 meses de aquel año atrapado por el flamenco, la familia Escalona -una de las familias flamencas tradicionales de la ciudad, que vivían en el barrio del 26 de febrero- y la alegría con la que los malagueños afrontaban la vida en plena dictadura franquista.

Foto a la familia gitana Escalona de Málaga, que le enseñó el flamenco más puro / Joel Meyerowitz

"Durante el año que estuve viviendo y viajando por Europa, pasé seis de esos meses en Málaga. Málaga es un lugar que me cambió la vida, como artista y como hombre.... En las calles (de Málaga) comencé a descubrir una forma diferente de ver la vida. Antes, era algo interesante más o menos en el centro del encuadre, pero viviendo en Málaga empecé a sentir que la vida era más interesante que un único instante en un encuadre, que la multiciplidad de instantes era un nuevo lenguaje para mí. Había estado en la calle viendo a un trompetista gitano que hacía bailar a su cabra sobre una escalera, mientras una de sus hermanas bailaba flamenco allí en medio, pero me fijé en un hombre que estaba dentro de un bar. Entré y era un ciego que estaba allí sentado con su radio y la había cubierto con una servilleta de papel, tal vez, para protegerla del sol o quizás para sentir las vibraciones, pero me pareció enternecedor. Así que hice una foto sobre los múltiples puntos de vista. Los gitanos fuera, la gente en la motocicleta, en el extremo superior derecho de la imagen, y el hombre dentro. Ahora sentía que podía empezar a fotografiar la complejidad en lugar de retratar tan solo la simplicidad de algo aislado en el centro de encuadre

Al fondo, un trompetista gitano hace bailar a su cabra sobre una escalera, en primer plano, un hombre ciego, sentado con su radio en un bar de la Málaga de 1966. / Joel Meyerowitz

A lo largo de su estancia en Málaga, Meyerowitz hizo 8.500 fotografías e infinidad de grabaciones de alta calidad de espectáculos de flamenco a los que asistía. Ese legado estuvo expuesto en el Museo Picasso de Málaga el pasado año en la muestra 'Joel Meyerowitz. Europa 1966-1967'. La exposición presentó más de 200 fotografías de las 25.000 que tomó ese año (ver la galería de imágenes de la exposición), muchas de ellas al volante de un coche en movimiento, en las que capturó momentos fugaces de países en plena construcción, escenas callejeras y fiestas populares.

El Museo Picasso alberga una muestra de más de 200 fotografías de Joel Meyerowitz en su viaje por Europa en 1966-67 / Álex Zea

Aquel joven del Bronx recaló en la Málaga de aquellos años sesenta del franquismo españolísimo se dio cuenta de varias cosas: «Tenía 28 ó 29 años, venía de Estados Unidos y en España me di cuenta de lo que era vivir en una dictadura por la influencia que tenía la Guardia Civil, el Ejército, la Iglesia en la vida de la gente. También me di cuenta de que España es un país de gente que vive en la calle», ha recordado el fotógrafo en alguna ocasión

Un guardia civil de los 60 en Málaga / Joel Meyerowitz

El viaje no fue solo un viaje iniciático que le ayudó a descubrir “qué partida podía ser y qué hombre debía ser”, ha explicado el fotógrafo, que a sus 86 años sigue con la cámara colgada al hombro.

También en este viaje, Meyerowitz se lanzó a utilizar el color en sus fotografías, una técnica nueva que se consideraba menor e informal frente al blanco y negro de los artistas.

La imagen de una virgen de la Piedad, en la Málaga de 1967 / Joel Meyerowitz

Y es precisamente por ser el gran pionero en el uso del color en la fotografía de altura por lo que PhotoEspaña le ha concedido el premio anual de la feria, que otorga cada año a un fotógrafo vivo y que consiste en una escultura de Eduardo Arroyo.

Tras regresar a Nueva York realizó su primera exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1968, en la que incluyó fotografías del barco que le trajo a Europa y de su paso por Inglaterra, Gales, Irlanda, Escocia, Francia, Alemania, Turquía, Grecia e Italia.