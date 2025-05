Chema Rivas: "Yo soy un chaval normal que tiene suerte de dedicarse a la música"

Chema Rivas llega relajado tras una mañana frenética de entrevistas, con limusina incluida. A diferencia de otros artistas, no le incomoda la promoción: “La gente se queja mucho de las promos, a mí me gusta. Soy un chaval normal y corriente que tiene suerte de dedicarse a la música”, afirma con desparpajo.

Acaba de lanzar La Malagueña, un single que surgió sin pretensiones, simplemente dejándose llevar por la energía del estudio: “No se me da muy bien pensar. Me meto en el estudio, disfruto, y la música me llevó a que se llamase Malagueña”.

A este granadino con alma malagueña la fama le llegó hace cinco años, cuando lanzó su hit ‘Mil tequilas’: “Nunca voy a aborrecer esa canción. Me llevó a lo alto sin promoción, sin nada. Fue la energía. Tengo que estar agradecido con la vida siempre, tío. Amo Mil Tequilas. Otra cosa es que no me la ponga en mi casa, porque la he escuchado treinta mil veces”, bromea.

Chema Rivas. / La Opinión

Chema Rivas es un cantante y compositor. Aunque granadino de nacimiento, creció en Málaga, ciudad con la que mantiene una conexión profunda tanto a nivel personal como artístico. En 2019 dio el salto a la fama con su hit ‘Mil Tequilas’, que se viralizó sin apenas promoción, y desde entonces se ha consolidado como una de las promesas más destacadas del pop urbano en España. Su estilo mezcla ritmos latinos, electrónicos y melódicos, y sus letras están marcadas por el buen rollo y la cercanía.

Sobre su estilo musical, lo tiene claro: “Me gusta cualquier estilo de música con el que pueda pasarlo bien y transmitir mis sentimientos. El pop urbano puede ser merengue, electrónico... de todo”, explica.

Y añade: “Siempre me gusta darle un toque de verano. Será porque soy andaluz y el andaluz es disfrutón. Tiene ese buen rollo de serie”.

Málaga en el corazón

Aunque nació en Granada, Chema tiene una conexión vital con la Costa del Sol: “Mi adolescencia la pasé en Málaga. Estudié en la escuela de Antonio Banderas y en MEDAC", recuerda.

"Vivo en Madrid, pero mis vacaciones soñadas siempre son en Málaga: Torrox, Nerja, Fuengirola, Marbella… me gusta todo", confiesa.

Sueños y colaboraciones

Entre sus ídolos destaca un nombre internacional: “Soy muy fan de Justin Bieber, soy una belieber en el fondo y me encantaría hacer una colaboración”, dice sin dudar.

En el panorama nacional, lo tiene claro:“Ahora mismo, tío, te diría Saiko”.

Este verano se avecina cargado de directos: “Va a ser el verano con más conciertos que he tenido. Llevo ya cinco años en esto, y este es el más potente”, revela.

Y no para: está trabajando en un nuevo EP con un enfoque muy personal: “Se va a llamar El universo. Soy muy espiritual, y todas las canciones tienen títulos relacionados con el cosmos”, adelanta.