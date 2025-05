Lito, El Zurdo, Dan Shiva y Tonia Rodríguez anticipan Terral con once conciertos en las calles

The Lito Blues Band, El Zurdo Trío, Dan Shiva Da Machine y Tonia Rodríguez anticipan Terral con once conciertos en las plazas, parques y auditorios al aire libre de la ciudad. Los once distritos de Málaga disfrutarán los fines de semana de junio de música gratuita como complemento del festival de verano del Teatro Cervantes, que recibirá los últimos días de mes a Incógnito, Cimafunk, Nikki Hill, Tony Ann, Valeria Castro, Carminho, Grupo Compay Segundo y Manuel Lombo. El Ayuntamiento a través de Málaga Procultura se apoya en las juntas municipales de Distrito para organizar este Terral… en tu zona, una programación paralela concebida para llevar la música a todos los rincones. Los conciertos de Terral… en tu zona están previstos entre el viernes 6 y el domingo 29 de junio, mientras que los ocho músicos o grupos internacionales de Terral abrirán las puertas del Teatro Cervantes del domingo 22 al domingo 29 del mismo mes.

Otra de las citas imprescindibles de los teatros municipales de Málaga, el Festival de Humor y Magia Infantil Jajejijojú, llega al final de junio a su XXIV edición. La mañana del domingo 22 de junio el Teatro Cervantes se llenará de alegría y sorpresas en una gala presentada por Isaac Jurado en la que actuarán Malabarian on the Rox, Mago Marcos Ortega, Señor Pérez y Mago Areson. La gala comenzará a las 12.00 horas, pero desde las 11.00 habrá actividad con la ‘Plaza mágica’ (fachada principal del Cervantes), a la que acudirán Madame Vadeguay, Lady Purpurina, David Villalobos, Antonio del Pozo y Oliver Denis. El XXIV Jajejijojú vuelve a tener como entidad beneficiaria AVOI (Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil). A las 18.00 horas de esta tarde salen a la venta las entradas para la gala (12 euros precio único).

Lito / L.O.

Terral… en tu zona

El cartel de Terral… en tu zona lo abrirá y cerrará El Zurdo Trío: el viernes 6 de junio tocará en Teatinos, repetirá el viernes siguiente (día 13) en Puerto de la Torre y presentará su rock afilado el domingo 29 en Bailén Miraflores. El guitarrista malagueño vuelve a la raíz con su guitarra cruda, cargada de ‘twang’. Acompañado por Daniel Cuenca (batería) y Gerard Masé ‘El Lere’ (bajo), presentará en estos conciertos Patriarca, un espectáculo sin trampa ni cartón, donde desvela temas de su próximo disco instrumental y revisita lo mejor de su repertorio. Un viaje eléctrico al alma, al verbo y a la raíz.

Tonia Rodríguez / L.O.

Tonia Rodríguez cantará el sábado 7 en Campanillas, el domingo 15 en Ciudad Jardín y el viernes 27 en la Carretera de Cádiz. La cantante y compositora malagueña enseñará allí su disco Sueños cantados, temas compuestos por ella misma con los que quiere alcanzar un sueño: poder transmitir su música a todas los soñadores que vibren con ella. Aunque desarrolla una personal fusión entre pop y jazz, Tonia apuesta siempre por el carácter universal propio de la música, sin querer encajonarse en ningún género concreto. La acompañarán Daniel Andrades a los teclados, Manuel Olmo a los vientos y guitarra eléctrica, Pedro Terrón en el bajo y Álex Marqués a la batería.

Lito Fernández es uno de los músicos con más solera de toda la provincia de Málaga, un pionero del blues en España que sigue emocionando con sus seis cuerdas. En su show Sigue siendo ahora The Lito Blues Band incluye una selección de temas de su extenso repertorio, que interpretará con el apoyo de Gus Herrera en la voz, armónica y guitarra acompañante, Jesús Ramos al bajo y Federico Álvarez a la batería. El sábado 14 se subirán al escenario en el distrito Este y el domingo 22 en el Centro, en el emblemático recinto Eduardo Ocón.

Dan Shiva Da Machine / L.O.

La cuarta propuesta de Terral… en tu zona la encabeza la rapera napolitana Daniela Esposito. Su proyecto Dan Shiva Da Machine fusiona rap en napolitano, español e inglés con electrónica, jazz, funk y música experimental, y todo con una banda en vivo que completan Marco Aurelio Hevia Vergara (flauta travesera), Ramón López Campos (batería), Lei Sandra Melguizo Bautista (bajo y coros) y Mario Sánchez (teclado). Su propuesta, Hip-hop Band Showcase, rompe con los esquemas del rap tradicional, mezclando letras profundas y simbólicas con sonidos orgánicos y contemporáneos, y se verá y escuchará en Palma-Palmilla el viernes 20, Churriana el sábado 21 y Cruz de Humilladero el sábado 28.