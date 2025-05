La cultura en el banquillo: el MeToo sigue vivo ocho años después con los juicios a Weinstein, Depardieu y Combs

El mundo de la cultura se ha sentado en el banquillo esta semana, con los juicios del productor estadounidense Harvey Weinstein, el actor francés Gérard Depardieu y el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, para demostrar que el movimiento MeToo sigue vivo en los tribunales ocho años después de que estallara el movimiento social contra los abusos sexuales en el cine.

Todo empezó con Weinstein. El 5 de octubre de 2017, el 'The New York Times' publicó un artículo sobre las acusaciones de abuso sexual contra el fundador de Miramax que despertó el grito del MeToo ('yo también') de mujeres de todo el mundo. "Si todas las mujeres que han sido acosadas o agredidas sexualmente escribieran MeToo como estado, podríamos darle a la gente una idea de la magnitud del problema", compartió diez días más tarde la actriz Alyssa Milano en sus redes sociales, invitando a todas a compartir sus experiencias. Pronto siguieron publicaciones de actrices como Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Jennifer Lawrence, y Uma Thurman, entre otras. El cineasta comenzó el pasado mes de abril su segundo juicio (y todavía está siendo procesado) un año después de que anularan su condena previa a 23 años de prisión por violación y agresión sexual.

La revolución feminista impulsó a las mujeres a romper el silencio y destapó otras agresiones en la cultura. Después de Weinstein se abrieron investigaciones por otros casos en todo el mundo, también en España, con las denuncias a los directores de cine Carlos Vermut y Eduard Cortés. Esta semana se han juzgado dos acusaciones contra el actor Gérard Depardieu, en Francia, y se ha iniciado el proceso contra el rapero Sean 'Diddy' Combs, en Estados Unidos. Repasamos los tres juicios mediáticos que han vuelto a poner el foco en el MeToo en los últimos días.

El caso de Weinstein

El 24 de febrero de 2020, el jurado declaró a Weinstein culpable de agresión sexual a su antigua asistente de producción Miriam Haley en 2006, y de violación en tercer grado a la actriz Jessica Mann en 2013, condenándole a 23 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló esta condena en abril de 2024, al considerar que el juez permitió testimonios de mujeres cuyas denuncias no estaban directamente relacionadas con los cargos del juicio.

Weinstein enfrenta desde el pasado mes de abril un nuevo juicio por los mismos cargos a Haley y Mann. Además, la fiscalía ha añadido también la agresión a la exmodelo polaca Kaja Sokola en un hotel de Manhattan en 2002 y 2006, cuando ella tenía 16 y 19 años e intentaba abrirse camino en la industria cinematográfica. "Me dijo que me desnudara, pero no quería, estaba en pánico. Me dijo que eso era lo que tenía que hacer si quería ser actriz", testificó. "Me obligó a ir al baño. Puso una mano sobre mi vagina y mi mano sobre su pene", añadió.

Aunque la condena de Nueva York fue anulada, Weinstein permanece en prisión cumpliendo una sentencia de 16 años impuesta en Los Ángeles en 2023, después de haber sido declarado culpable de tres cargos de violación y abuso sexual a una actriz y modelo italiana en un hotel de Beverly Hills en 2013.

Harvey Weinstein. / Associated Press/LaPresse / LAP

La condena a Depardieu

El actor Gérard Depardieu fue condenado este martes a 18 meses exentos de cumplimiento por agresiones sexuales cometidas a una ayudante de dirección y una decoradora durante el rodaje en 2021 de ‘Les volets verds’. Las víctimas denunciaron tocamientos inapropiados y comentarios obscenos por parte del actor.

Depardieu también se enfrenta a dos años de inhabilitación a ser electo a cargos públicos, deberá pagar una multa de 20.000 euros e indemnizar a las víctimas. Además, el juez ha solicitado que sea inscrito en el registro de delincuentes sexuales.

Durante el juicio, una de las víctimas, la escenógrafa, expuso un episodio que habría vivido con el actor: "Mientras me sujeta, me habla con sus ojos de loco. Tenía su cara enorme frente a mí. Sus ojos rojos, muy enfadado, me dijo: "Ven a tocar mi sombrilla. ¡Te la voy a meter en el coño!". Con cara de loco". Por su parte, Depardieu, en su declaración, negó los hechos y afirmó: "La agarré por las caderas para no resbalarme porque estaba muy alterado por ella, por el calor, era viernes, casi al final del rodaje, estaba muy cansado".

Más allá del juicio, una veintena de mujeres acusan al intérprete por comportamientos similares, pero la mayoría de denuncias se archivaron porque los hechos prescribieron. La actriz, bailarina y cantante francesa Charlotte Arnould fue la primera en presentar una denuncia contra el intérprete por violación en 2018. Asimismo, en diciembre de 2023, la actriz Hélène Darras presentó una denuncia por agresión sexual ocurrida durante el rodaje de la película 'Disco' en 2007.

Gerard Depardieu. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Las acusaciones contra Combs

El juicio contra Sean 'Diddy' Combs comenzó el pasado 12 de mayo de 2025 en un tribunal federal de Manhattan. El rapero fue detenido en septiembre acusado de conspiración para el crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Se le acusa de secuestrar, drogar y coaccionar a mujeres, a veces con armas de fuego o amenazas de violencia, para que realizaran actividades sexuales. También está imputado por crear una "empresa criminal" en la que sus empleados le ayudaban y encubrían en sus delitos.

Durante la primera semana del juicio se han conocido más detalles sobre los 'freak offs', encuentros sexuales que orquestaba Combs entre mujeres y prostitutos mientras él se masturbaba. Cassie Ventura, la principal víctima y su expareja, ha relatado que estas sesiones podían durar incluso días y que ella tomaba drogas para "disociar". Ventura también ha contado estos días las brutales palizas que le propinaba Combs, y ha mostrado fotografías con sus labios rotos, sus cejas destrozadas y hematomas en su espalda.

Si el juez declara al rapero culpable del delito de conspiración, Combs se enfrenta a cadena perpetua. Por el cargo de trata de personas, se enfrentaría a otra pena mínima de 15 años, mientras que el transporte con fines de prostitución conlleva además una pena máxima de 10 años.

El rapero Sean "Diddy" Combs. / NINA PROMMER / EFE

Combs fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 y permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, sin derecho a fianza debido a preocupaciones sobre posibles amenazas e intimidación a testigos.