Maggie Civantos debuta como directora en Coín

Maggie Civantos se pasa a la dirección con 'El retorno de Júpiter', una película que también produce y escribe, además de interpretar uno de los papeles principales. La actriz malagueña finalizará el rodaje, que está teniendo lugar en la Finca Alborada en Coín, a final de mes. La película está producida por Felipe Pariente (Visioners Entertainment), Maggie Civantos (Bastardas Films) e Iris Lardero y Carlos Lorenzo (Avant Events), con producción ejecutiva de Felipe Pariente y Coque Serrano (La Huella del Mal, La mesita del comedor).

'El retorno de Júpiter' sigue a Carlos y Carla, una pareja joven al borde del precipicio que decide pasar el fin de semana en un retiro espiritual, conocido como El Domo. Al llegar, la pareja se encuentra con Aura y Lucio, un matrimonio descaradamente new age, que promete ofrecerles una experiencia mágica, catártica, rompedora y peligrosa.

Equipo

"He puesto mucho corazón en esto. Estoy orgullosa del equipo que he creado, es de lejos mi mejor creación", aseguró en una entrevista con 'ABC' la intérprete malagueña, quien confesó cómo vive la dualidad actriz-directora en este proceso: «Lo que más estrés me genera es el salto a uno y otro lado de la cámara. Como actriz estoy concentrada en vivir la situación. Como directora tengo una visión periférica, me fijo en todo, aunque pongo más atención a la verdad que me transmite el reparto. La actriz está abstraída, la directora es creativa».

Maggie Civantos, que saltó a la fama gracias a la serie de televisión 'Vis a vis', siempre ha sido uno de esos intérpretes que prefieren reinvertir en talento y financiar aventuras propias y ajenas, como el también boquerón Salva Reina. Fundó su productora Bastardas Films, sello que amparó la película de Paco Sepúlveda 'Historias', que se estrenó en el Festival de Málaga. Seguro que a Civantos le haría ilusión que 'El retorno de Júpiter' también tuviera su puesta de largo en el certamen de su tierra.