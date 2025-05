Málaga decidirá el futuro de su Museo Ruso "de la mano" del Gobierno y la UE

Málaga decidirá el futuro de su Museo Ruso "de la mano del Gobierno español y las instituciones europeas" y no tendrá "una definición clara" de este espacio "hasta que esté el marco geopolítico despejado", ha afirmado este martes su alcalde, Francisco de la Torre.

El regidor, que ha presentado en este espacio museístico una exposición sobre la bailarina Anna Pávlova, ha señalado a preguntas de los periodistas que, cuando se interrumpió la colaboración con el Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo, era "algo lógico y natural" en el momento en que "Europa cortaba sus relaciones con Rusia".

La colaboración con San Petersburgo "suponía un pago económico" a la institución rusa y se debía interrumpir "en el momento en el que Rusia acababa de invadir Ucrania y había creado un impacto en Europa".

En la etapa actual "no existen relaciones con el Museo de San Petersburgo", ha señalado De la Torre, que ha reiterado que "todos los pasos serán coordinados con el Ministerio de Asuntos Exteriores" y ha apuntado que, "si se normalizan las relaciones porque termina el conflicto, se podría volver a la situación anterior".

Sobre el contenido de este espacio desde la ruptura con San Petersburgo, ha recordado que se han expuesto "colecciones de arte ruso privadas y de otros museos de fuera de Rusia, y se puede seguir en esa línea y también pensar en otras cosas complementarias, sin dejar de exhibir arte ruso".

"Depende de la situación geopolítica y de las relaciones de la UE con Rusia, porque el conflicto no ha terminado, la paz no ha llegado y debemos ver lo que ocurre en el futuro. Siempre caben colecciones privadas, pero no son infinitas", ha insistido.

El Museo Ruso mantiene además varias salas clausuradas por las humedades a causa de las filtraciones en la cubierta originadas por las abundantes lluvias en los últimos meses. l respecto, De la Torre ha señalado que no existe todavía "un informe concreto y definitivo" sobre el origen de las filtraciones, que espera que "no tarde mucho", y que "lo primero es tener identificada la causa para ponerle remedio".