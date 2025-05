«Mujeres como Gunilla o Ira inspiraron a muchas españolas de clase media»

Silvia Grijalba (Madrid, 1967) es una orgullosa "hija de Torremolinos", como se define en la introducción de 'Aquellas noches eternas' (Ediciones B), la novela con la que la periodista y directora del Instituto Cervantes en Nuevo México retrata el viaje de una mujer habituada a la España más gris a esa Costa del Sol que entonces era un paraíso mundial de la libertad y la apertura. Grijalba presentará el libro hoy en Torremolinos (Casa de Los Navajos, 20.00 horas), la cuna de muchas de estas historias.

¿Por qué dice que 'Aquellas noches eternas' era una especie de «deuda biográfica» que tenía pendiente?

Me crié en Torremolinos y llevaba mucho tiempo, cerca de unos diez años, pensando en que todo aquello que había vivido allí de pequeña era algo muy especial con lo que se podía hacer una novela. Pero no le pillaba el punto y no quería caer, con mi lado periodístico, en una crónica de no ficción. Una frase que a veces decía mi madre me dio la clave:«Cuando estaba en Logroño no podía ponerme pantalones ni fumar, cuando llegué aTorremolinos empecé a usar bikinis». Así que pensé que sería bonito escribir la novela desde el punto de vista de una mujer de provincias, que elegí que viniera de Vetusta [Oviedo] porque me parecía muy metafórico, y que se quedara deslumbrada por todo lo que veía en Torremolinos y Marbella... Es algo que yo he sentido muchas veces cuando he estado fuera: estudiando en Madrid, al venir en avión, esa sensación desde que llegaba al aeropuerto hasta mi casa era brutal; se mezclaba uno con un burro, hippies por la calle... Quería contar eso, el deslumbramiento de una mujer de provincias y las oportunidades que aprovechó aquí, oportunidades que ni siquiera se le habían ocurrido.

La protagonista de la novela, Maite, encuentra en Torremolinos y Marbella los lugares en que ser libre y valiente, para pasar del blanco y negro de su Oviedo natal al color de la Costa del Sol. ¿Tan brutal era el contraste?

Pero con España y con el resto de Europa. Aquí venía gente de todo el mundo por la libertad que había y se quedaban flipados. No era normal lo que ocurría en Torremolinos, no era sólo un paraíso dentro de una España con dictadura y represión; era un paraíso para todo el mundo.

¿Por qué?

Ahora que he escrito el libro estoy reflexionando sobre ello porque mucha gente me lo pregunta. Creo que se produjo de una manera natural, si se hubiera planificado no habría sucedido. Desde los años 40 y 50 habían venido artistas, recordemos, por ejemplo, el famoso topless de Gala Dalí... Se fueron llamando unos a otros y quedándose algunos. Y luego influyeron cosas como el clima; fue como lo que pasó con la California de los 60: todo el movimiento hippy tiene algo que ver la bondad del clima y del ambiente, con que puedas vivir con dos duros, que no haga falta que vistas de una manera concreta. Aquí influyó también. Y otra cosa: Torremolinos era entonces un barrio de Málaga, ni siquiera un pueblo, y allí se les dejaba hacer un poco lo que les diera la gana... Hasta que quizás pensaron que ya se estaban pasando.

Casi coincide el lanzamiento de su novela con el estreno de la serie Eva & Nicole, libremente inspirada en las vidas de Régine Zylberberg y Olivia Valère y que empieza más o menos cuando termina 'Aquellas noches eternas'.

Pues le doy la exclusiva [Risas]: acabo de vender los derechos audiovisuales de Aquellas noches eternas, que será una película o una serie. Hablando con los de las productora me comentaron que esta historia podría ser una precuela de Eva &Nicole. Pero la serie habla de la parte de Marbella de la que se ha hablado siempre y que es la que menos me gusta: la del narcotráfico, la del lujo extremo que trajeron traficantes de armas. Yo me quedo hasta que aparece lo feo.

¿Y cuando aparece «lo feo»?

Con la especulación, unos años antes de que viniera Jesús Gil. Me acuerdo de los Edificios Congreso en Torremolinos, una colmena terrorífica que se convirtió en una especie de ciudad de la droga. Y de aquellos pasadizos de la zona eran perfectos para que hubiera cosas muy oscuras, un poco más hardcore. Luego recordemos aquella limpieza tremenda que supuestamente hizo Gil en Marbella: cogió a todos los homeless, muchos porque era una época de desgracia muy grande, y se suponía que les daba un bocadillo y un billete del Portillo para irse a Torremolinos.

Silvia Grijalba, ayer en el AC Málaga Palacio / Álex Zea

La novela, se nota, ha de haber contado con un proceso de documentación exhaustivo. ¿Cuántos ejemplares de la revista '¡Hola!' ha consultado?

Pues casi me he basado más en el 'ABC', que tiene una hemeroteca digital maravillosa, y en el No-Do. Ahí descubrí cosas que no sabía, como que en la inauguración de Puerto Banús estuvieron Hugh Hefner [el creador de Playboy] y Roman Polanski [director de cine polaco]. Y también he tenido que cotejar cosas de memoria porque con la documentación he sido muy rigurosa.

¿No está un tanto mitificada esa época y ese lugar?

Pues a lo mejor sí, pero me viene muy bien para la novela [Risas]. El Swingin’ London de los 60, ¿estará mitificado? Pues seguro. ¿Sería para tanto The Haçienda [sala de conciertos de Manchester donde para muchos se generó la cultura de clubs]? Pues seguro que no. Está bien mitificar. En las novelas de este estilo intento hacerlo siempre: si podemos ir al máximo, que la gente sea multimillonaria, guapísima y se lo pase bomba, pues mejor, para qué vamos a estar con miserias.

Escribe en 'Aquellas noches eternas': «Gunilla [Von Bismarck], una mujer muy leída y que había estudiado Ciencias Políticas en la Sorbona, se empecinaba en poner una voz de niña y aparentar que no entendía nada».

Les pasaba mucho a las mujeres de aquella época: se tuvieron que hacer las tontas porque, claro, ella no tenían que ocuparse de negocios ni cosas así. Me acuerdo de cuando fui negra de Sara Montiel, que, por cierto, es una cosa de la que me enorgullezco: preparando el libro 'Sara y el sexo' un día le pedí que me contara secretos de seducción. Y me dijo: «El secreto de la seducción es hacerse la tonta... y tú lo llevas fatal» [Risas].

Hay una mirada muy cariñosa a Gunilla en la novela. Normalmente, quizás por rencor de clase o simple envidia, solemos ser más despectivos con los miembros de la jet set.

Quería ser amable. La gente no tiene la culpa de ser descendiente de Bismarck. Gunilla se podía haber quedado en su casa en Alemania haciendo cosas de aristócrata, pero se vino aquí e hizo algo muy revolucionario: verla en bikini haciendo lo que le daba la gana inspiraba a las mujeres españolas de clase media, evidentemente no a las de La Carihuela o El Calvario que tenían que dar de cenar a 6 hijos mientras su marido estaba en el bar después de llegar de trabajar. También aparece en el libro Soraya, la princesa de los ojos tristes, que no podía ser más guapa, que fue repudiada por el sha de Persia porque no podía tener hijos... ¿Quién iguala a personajes así?

¿Quién iguala a personajes como la princesa Soraya? ¿Las influencers que te dicen lo que comen?

Ira Von Fürstenberg también está en el fondo de 'Aquellas noches eternas' y recibe ese tratamiento cálido, de admiración.

Imagínese: era de los Agnelli, los de la FIAT; la casan con el superaristócrata Hohenlohe con 15 años, y de pronto ella se divorcia (cuando en España no existía el divorcio), se va con un playboy brasileño, se pone a hacer películas medio de destape y a diseñar joyas. Eran mujeres que querían hacer cosas, ser libres. ¿Ahora cuál es el ejemplo, las influencers que lo que hacen es enseñarte su familia y una vida absolutamente burguesa? ¿Qué nos importa lo que comen las influencers, que nos cuenten que les ha salido un grano y que vemos que lloran porque saben que tienen más likes? A mí me interesan esas otras mujeres adelantadísimas a su tiempo.

Portada de 'Aquellas noches eternas' / Ediciones B

¿Está pendiente una especie de 'Hollywood Babilonia' de la Costa del Sol de entonces?

Pues sería una buena idea, a ver si alguien se atreve... Yo me tuve que cortar bastante, limitar ese lado periodístico mío, porque quería quedarme en la novela, porque esto es una novela, una novela de amor y de ambiciones. Los cameos son muy curiosos pero no querían que fueran excesivos y terminaran deslumbrando al lector.

Usted reside ahora en Alburquerque (Nuevo México) pero vuelve periódicamente por la Costa del Sol. ¿Qué tal encuentra Torremolinos y Marbella?

Me gusta lo que se ha hecho en Torremolinos: llegó un punto en que estuvo a punto de morir de cutrerío pero finalmente ha aprovechado el haber sido uno de los sitios de revolución LGTBI. Y lo han hecho muy bien, con mucha inteligencia. Marbella me sigue pareciendo un paraíso absoluto, pero la encuentro algo perdida, no ha vuelto a encontrar su sitio. Mucha señora operada...

La cosa parece que remonta algo desde hace unos años con el Starlite, ¿no?

Marbella podría ser como Las Vegas en Europa, ¿no? Por ahí podría tirar la cosa.