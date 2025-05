El «Hamlet» brutal e inmersivo de La Fura

La Fura dels Baus abrirá hoy en Málaga la gira europea de SONS: ser o no ser, un espectáculo inmersivo inspirado en Hamlet, de William Shakespeare, que promete levantar de la silla al espectador y que se estrenó el pasado febrero en Buenos Aires (Argentina). El montaje, que ayer ofreció un pase gráfico como aperitivo al estreno de esta noche, llega a Europa en coproducción entre la compañía catalana y el Teatro Cervantes de Málaga, y supondrá la apertura por primera vez al público de la sala de Bodegueros 38, habitualmente usada como espacio de ensayos de grandes espectáculos como los de ópera.

Un momento del montaje. / l.o.

Montaje oscuro y vibrante

Con La Fura dels Baus ya sabe uno lo que se va a encontrar: puesta en escena confrontacional, ruido y furia, espectadores inmersos en un montaje oscuro, vibrante. Por supuesto, el mítico momento de Hamlet, el del mítico «ser o no ser», tiene lugar en SONS, pero de una manera muy particular: «Es uno de los momentos más bonitos del espectáculo, cuando un señor, envasado al vacío en plástico como un pollo del supermercado, dice ser o no ser y decide ser, se arranca el plástico como si fuera una placenta y nace», comentó hace unos días Carles Padrissa, uno de los responsables de La Fura. Como pueden comprobar, poco tiene que ver esta función con cualquiera de la Royal Shakespeare Company. En SONS no sólo está el bardo inglés; también aparece Calderón de la Barca: «Porque la vida es sueño y los sueños, sueños SONS». «Es una maravilla juntar a esos dos grandes poetas», asegura Padrissa.