«Mamma Mia!», este verano, y «El Fantasma de la Ópera», en 2026, musicales en el Cervantes de Málaga

El domingo 20 de abril El Fantasma de la Ópera abandona definitivamente el UMusic Hotel Teatro Albéniz tras más de 300.000 espectadores desde su estreno, en 2023. Pero el icónico musical compuesto por Andrew Lloyd Webber no para: entonces comenzará una gira nacional que recalará en Málaga, en el Teatro Cervantes, del 3 de julio al 9 de agosto del 2026. Pero si no tiene demasiado paciencia y quiere casi ya su dosis de teatro musical, no tiene más que esperar hasta el 5 de julio de este 2025 para el regreso a Málaga de Mamma Mia!, también en el Cervantes.

Los madrileños tuvieron la fortuna en 2023 de poder disfrutar de El Fantasma de la Ópera tras veinte años de ausencia en las carteleras teatrales españolas. Regresó de la mano de LETSGO y Antonio Banderas, colaborador y amigo personal de Lloyd Webber y que participó activamente en los cásting para elegir a los actores y cantantes del show.

El 5 de julio de este año regresa a Málaga el musical Mamma Mia! / l.o.

El musical, dirigido por Federico Bellone y dirigido musicalmente por Julio Awad, recoge el testigo de una producción que ha cautivado al mundo entero desde su estreno en 1986 en el West End de Londres. Silvia Montesinos es la directora residente y responsable de la traducción del libreto. El vestuario, de Chiara Donato, recibió el Premio del Público Broadway World Spain en su última edición. Las funciones han recibido el respaldo del público y la crítica, que ha destacado la barroca escenografía y la calidad del elenco.

El Fantasma de la Ópera estará en el Cervantes del 3 de julio al 9 de agosto del 2026

Detrás de la excelencia están Andrew Lloyd Webber y Antonio. Colaboradores y amigos desde hace mucho tiempo, crearon en 2022 la empresa conjunta Amigos Para Siempre (APS) con el propósito de producir teatro, musicales y espectáculos de entretenimiento en directo en español. La empresa APS concederá licencias, producirá y desarrollará obras para los mercados hispanohablantes del mundo, uno de los públicos globales más grandes y de más rápido crecimiento.

Un año antes, este julio llegará Mamma Mia! Tras tres años de éxito en la Gran Vía de Madrid, la nueva y espectacular versión del musical emprende gira nacional de dos años que comenzará en julio y agosto (entre el 5 de julio y el 10 de agosto) en el Teatro Cervantes de Málaga. Una deslumbrante escenografía, vestuario y coreografías originales y letras y arreglos musicales renovados caracterizan la nueva producción del musical de más éxito de todos los tiempos, con las imbatibles canciones del cuarteto pop sueco.

Suscríbete para seguir leyendo