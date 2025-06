«Decidimos quedarnos en un lugar esquinado y al sur para ganar en vida»

Ha pasado más de un cuarto de siglo y seguís siendo cabezas de cartel de todos los festivales a los que vais. ¿Cuál es el secreto de esa eterna juventud de Lori Meyers?

No lo sé. A lo mejor cocinar las cosas como las hicimos nosotros. No tuvimos un gran éxito desde el principio. Sí que nos hicieron bastante caso en la primera época de Viaje de estudios, en la escena más alternativa. Nos mimaron bien, nos dieron algunos premios; eso dio como un empujón para salir, y de repente nos metimos en el circuito de los festivales. Fuimos haciendo nuestros discos, esos discos iban complementando cada vez ese playlist mejor, y hasta el día de hoy el grupo tiene una experiencia, está haciendo un gran espectáculo, que al final es de lo que se trata, de entretener a la gente, y que se vaya esa noche con una sensación de que lo ha pasado muy bien.

Hace unos meses salía el álbum 20 años de Viaje de Estudios rememorando el disco original versioneado por 11 bandas jóvenes. Ese primer disco os dio muchas alegrías. ¿Qué significó para ustedes, aparte del despegue?

Cuando grabas el primer disco, yo creo que no te enteras bien. Coges más conciencia de ello después. Yo me acuerdo de que nos metimos a grabar en el estudio de Los Planetas, con el Banin... Una fiesta continua, y de ahí salió el disco, y luego lo que pasó también fue un poco extraño. Rulamos mucho, muchísimas horas de furgoneta, de salas... Y ahí empezamos a curtirnos como músicos, y empezamos a aprender lo que era el escenario y lo que se le exige a los primeros músicos, que es coger tablas.

¿Cómo siente que ha evolucionado el sonido de Lori Meyers y vuestra forma de componer?

Partiendo de la base de que no queríamos hacer el mismo disco cada vez que lo terminábamos. Viaje de estudios ya se hizo, Hostal Pimodan ya se hizo, se han hecho todos. La evolución ha estado en qué música escuchábamos en algunos momentos. La música ochentera o de alguna época un poco más digital, electrónica, llega a Lori Meyers en una época determinada, y también lo incorporamos. Hemos ido incorporando las cosas que nos gustaban de los estilos que nos gustaban. Ahora mismo, el compendio de eso es Lori Meyers, pero ya ha ganado el mismo monstruo: Lori Meyers yo creo que ya es personal. Ya sabes cómo es una guitarra de Ale, ya sabes cómo es mi voz... Eso es lo que tiene que tener la evolución de un grupo. Siempre he defendido, aunque no soy muy fan, no he escuchado muchos discos (solo algunos), el concepto de Radiohead de no repetir los discos, de ir siempre evolucionando. Luego, tengo una banda que me encanta muchísimo como Teenage Fanclub, pero cada vez que sacan un disco es el mismo. La evolución tiene que ser otra cosa.

¿Y cómo llevab lo del disco nuevo? Están sacando últimamente discos cada cuatro años aproximadamente. ¿Quién lo está produciendo?

Ahora mismo estamos trabajando con Ferrán (Alizzz). Estamos currando juntos, y lo estamos haciendo por ahora en casa, poco a poco. Yo veo que pasa el tiempo y no entiendo por qué tardo 4 años en hacer el disco. No hay ningún año que lo pueda rebajar. También es cierto que cuando tengo el material, la industria tiene sus tiempos, pero es que nos metemos en giras, luego un año te vas para México... Va pasando el tiempo. A ver si intento recortar mi marca un poco, espero.

Sidonie decían en una canción: «Ahora que toquen Lori Meyers, que tengo ganas de bailar». El remix que ha hecho Innmir de Hacerte volar, ¿es una especie de prólogo, de señal de por dónde irán las cosas con este nuevo disco?

Hay un poco de todo. El remix de Innmir es que ya lo tenía hecho, y este verano, que no sabemos si vamos a tener un single nuevo, la verdad es que nos venía muy bien tener un remix. Y es cierto que estos cuatro años han sido los que más colaboraciones hemos hecho Lori Meyers con otros grupos, porque también estábamos más abiertos a trabajar con colegas en el momento en el que estábamos, pero aún no sé bien para donde va a tirar el disco; ahora yo lo veo modo demo, y veo cosas de Lori de siempre, pop, y alguna cosa más arriesgada. Veo esa evolución a la que quiere llegar el grupo.

¿Qué nuevas influencias están inspirando este nuevo trabajo?

Cuando estoy en un modo composición es un momento en el que no suelo escuchar mucha mucha música, porque estoy como centrado en intentar sacar lo nuestro cada vez con más personalidad, pero es cierto que llevo ya mucho tiempo escuchando a bandas emergentes, que, como lo he dicho ya muchas veces en los medios, ahora no paran de mandarme canciones [Ríe]. No, pero es guay, porque a algunas me gusta echarles un revisado, un «pues este rollo está bien», o intentar ayudar a grupos jóvenes, porque tú ya tienes experiencia, y entonces la mayoría de la música que escucho es de gente que está intentando salir; un poco de coaching o algo así. Pero es verdad que casi todo lo que escucho es gente de ahora, y no estoy revisitando los clásicos ni ná para evitar que algo se me pegue y puede que sea algo muy importante [Ríe].

Ustedes siempre han preferido vivir en Granada. ¿Tiene otra influencia el sur?

Para mí sí. El hecho de que Lori Meyers empezara justo en la época en la que empiezan los primeros correos electrónicos, o el internet para el curro, posibilita que Lori Meyers pueda quedarse en Granada. Hemos viajado muchísimo, aunque hayamos decidido quedarnos en un lugar algo esquinado y al sur, pero hemos ganado en vida, en estar cerca de nuestros familiares, en darles trabajo a nuestros amigos, hemos ganado en mucho. Ya no es como la época de Miguel Ríos, que tenías que centralizar y tal, y luego siempre hay que subir a Madrid porque allí está el sello, el management, la editorial... Lo tenemos todo; así que mi casa es un híbrido Madrid- Granada.

¿Sigue siendo igual de divertido que siempre, o lo pasan mejor componiendo, grabando, que tocando en directo?

Las tres cosas nos gustan. Para nosotros las grabaciones son algo muy guay, nos lo tomamos como un aprendizaje, eso de aprender los trucos de cómo se graban los discos, y eso es lo que hace que comience todo. Ya grabamos en casa, y ese momento de grabar lo tengo como el momento de recogerse , de terminar las giras, de pensar bien lo que hacer si tienes algo que decir. Pero creo que lo que más nos gusta a los Lori es tocar en directo, aunque sin el proceso de grabar un disco no hay proceso de tocarlo, así que nuestro leitmotiv, donde lo pasamos mejor, es tocando.

«Decir te quiero todos los días es la revolución”, como dice una de vuestras canciones. ¿Sigue siendo así?

Yo lo digo, pero no me hacen ni caso.

Hay que seguir insistiendo.

Seguramente hay que insistir, ¿no? Lo que quería decir en realidad la frase era la típica tontería de que te levantas por la mañana y te acuerdas de las personas que están contigo; no es un te quiero a una novia, un te quiero a tal, simplemente es una frase para levantarnos pensando en qué queremos, mejor que en qué odiamos.

Suscríbete para seguir leyendo