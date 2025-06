The Psychedelic Furs: himnos de bruma y ceniza en La Trinchera

Habitaron los fecundos terrenos del art rock y el post punk entre finales de los 70 y principios de los 80 para terminar definiendo un pop muscular y enigmático, con himnos de neblina y sentimiento comandados por la icónica garganta de Richard Butler. ‘Love My Way’, ‘Pretty In Pink’, ‘Heaven’, ‘The Ghost In You’, ‘Heartbreak Beat’, ya saben, ¿no? The Psychedelic Furs, una de las bandas imprescindibles de la música británica de finales del siglo pasado y que atraviesan hora un tercer acto de su carrera marcado por la veteranía y la nostalgia. ¿Quieren cantar aquello de "Love my way, it's a new road" a unos metros del señor que compuso el inmortal estribillo? Ojalá todo fuera tan fácil: vaya el 18 de noviembre a la Sala La Trinchera.

Nacido en 1977, en la era pospunk, y liderado por los hermanos Richard y Tim Butler, pronto destacaron como uno de los grupos a seguir por su post punk nervioso y sinuoso; la propuesta fue evolucionando hacia un sonido más atmosférico, menos muscular y más apuntalado por estribillos gloriosos, con la voz de Richard como gloriosa aliada y las serpenteantes líneas de bajo de Tum. Sus tres primeros discos, el homónimo, 'Talk, talk, talk' y 'Forever now' siguen, cuarenta años después, maravillando a quien se acerque a ellos. Después de una etapa de silencio y de giras sólo de recuerdo de éxitos, regresaron al ruedo discográfico en 2020 con 'Made of rain', más, obvio, crepuscular y tirando por tempos lentos, algunos asombrosos.

De la formación original de The Psychedelic Furs sólo quedan los hermanos Butler, a los que acompañan Rico Good (guitarra); Amanda Kramer (teclados) y Zachary Alford (batería). Pero quienes les han visto en sus últimos tours hablan de un quinteto sólido y cumplidor, no sólo apto para refrescar la memoria de los hits antiguos sino con personalidad propia. ¿Convencido? Entradas a la venta en enterticket.es