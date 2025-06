Jared Leto: de estrellla del verano musical de la Costa a la picota por acusaciones de abusos sexuales

El actor Jared Leto, al frente de su banda, 30 Seconds To Mars, es uno de los protagonistas indiscutibles del verano musical de la Costa del Sol. El 15 de julio tiene previsto actuar, por primera vez en Andalucía, en el Marenostrum de Fuengirola, demostrando por qué ha alcanzado la popularidad al margen de los sets de rodaje gracias a su rock cada vez más místico y de himnos coreables. Sin embargo, el intérprete de filmes como ‘Morbius’ o ‘Texas Dallas Buyers Club’ no fue ayer protagonista de las redes sociales y las primeras planas de la prensa anglosajona por un reciente taquillazo, un nuevo disco o un concierto masivo, ni mucho menos: nueve mujeres han acusado al oscarizado actor de comportamiento sexual inapropiado y de mantener interacciones con adolescentes, según ha revelado la revista Air Mail en un extenso reportaje de investigación que incluye el testimonios de supuestas víctimas. El mismo texto incluye la versión del artista, a través de sus representantes, que han negado categóricamente los hechos.

Es de suponer que Leto, al negar las acusaciones, mantendrá su agenda de trabajo intacta, lo que incluye su recital fuengiroleño. Otra cosa es que la organización del Marenostrum, a la luz de lo expuesto por la publicación, decida prescindir de los servicios de 30 Seconds To Mars aplicándola una política de tolerancia cero contra los casos de agresión sexual, incluso aquellos que no han sido judicializados.

Los representantes de la estrella han negado categóricamente las acusaciones

No sería la primera vez. Recordemos que el Festival de Málaga, hace un par de ediciones, decidió retirar la película 'El día es largo y oscuro', que participaba en la sección Zonazine, trar recibir varias denuncias por violencia machista contra su director, Julio Hernández Cordón, «en evitación de situaciones que puedan atentar contra la vulnerabilidad de las personas afectadas y en línea con el firme compromiso de este Festival frente a cualquier tipo de violencia hacia la mujer y a favor de una plena igualdad de derechos, garantizando protección a las víctimas en cualquier contexto y circunstancia».

Testimonios

Hasta un total de nueve mujeres, algunas menores de edad cuando empezaron a relacionarse con él, han acusado al también músico de estas supuestas actividades con connotaciones sexuales que siguen patrones similares. «Ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo», ha afirmado uno de los testimonios, que prefiere mantenerse en el anonimato. Según sus relatos, Leto mantenía conversaciones sexuales con adolescentes, se paseaba desnudo ante ellas o incluso se masturbaba en su presencia.

La modelo Laura La Rue, relata que conoció al artista cuando tenía 16 años en una gala benéfica por los derechos de los animales. Empezaron a relacionarse por correo electrónico hasta que Leto la invitó a conocer su estudio. Allí coqueteó con ella y llegó a pasearse desnudo ante su presencia «como si fuera normal», recuerda. «Pensé que tal vez era algo que hacían los hombres adultos», añadió.

Los representantes del actor y cantante, no obstante, argumenta que ambos mantuvieron «comunicaciones que no contenían nada sexual ni inapropiado» y que La Rue «posteriormente solicitó trabajo como asistente personal del señor Leto, lo que subraya aún más la ausencia de cualquier comportamiento inapropiado en sus interacciones». La modelo, en cambio, lo niega.

Fiestas

Otro testimonio, explica que conoció al protagonista de 'La Casa Gucci' cuando tenía 16 años en el Urth Caffé de Los Ángeles, donde se le acercó para pedirle el número de teléfono. Unos días después la llamó por la noche con una voz «rarísima y asquerosa», según detalla. El actor la invitaba a asistir a fiestas en su casa, a lo que se negó. «Ni siquiera tenía carnet de conducir», argumenta. A pesar de su negativa, Leto siguió llamándola «siempre a la una, dos o tres de la madrugada». Pronto las conversaciones adquirieron un tono sexual por parte del actor, que le preguntaba cosas del estilo: «¿Alguna vez has tenido novio? ¿Alguna vez has chupado un miembro? Eso me asustó profundamente. Esa fue la primera vez que pensé: Dios mío, eso no solo pasa en las películas», según recuerda la supuesta víctima.

Otra mujer recuerda que empezaron a coquetear cuando ella tenía 16 años mediante mensajes de texto y que la relación se intensificó cuando cumplió los 18. Relata que en una visita a su casa, el actor «de repente sacó el pene y empezó a masturbarse». «Entonces se acercó, me agarró la mano y se la puso encima», explica a la revista. «Se inclinó y me dijo: Quiero que me escupas».

El medio también recoge el testimonio de Allie Teilz, una productora musical y DJ de Los Ángeles que hace un mes denunció su caso en Instagram. «Fui agredida y traumatizada por este friki cuando tenía diecisiete años. Sabía mi edad, pero no le importó. Lo que hizo era depredador, aterrorizando e inaceptable», reveló.