Tabletom se alían con El Kanka a punto de cumplir 50 años en las nubes

Tiene mérito, mucho, lo de los hermanos Ramírez y Tabletom. No sólo por lo conseguido en su etapa dorada con Rockberto sino, muy especialmente, por lo logrado después del fallecimiento de éste, hace ya casi 15 años. Sin el icono de los iconoclastas, el poeta de los descreídos y el malagueñus supremum, o sea, sin el más que carismático Roberto González, Pepillo y Perico han continuado una muy fructífera senda. Con Salva Reina a la voz iniciaron hace unos una etapa de respeto a su legado pero con un nuevo repertorio, como aquel álbum, ya lejano, 'Luna de Mayo', en 2016, que triunfó en una pirueta abracadabrante: contentar a los fans de toda la vida y añadir temas a la leyenda. Rompen su silencio discográfico desde entonces con 'Clara', una canción para la que han contado con El Kanka, heredero del malagueñismo libre y fan confeso de Tabletom, y que lanzan pasado mismo.

«Es una canción que late con alma malagueña, poesía sincera y sonido inconfundible. Tabletom vuelve con fuerza para rendir homenaje a lo esencial, lo íntimo, lo claro. «Es la primavera, niña / y no lo sabes», reza el estribillo limpio, memorable a la primera de una canción que vuelve a demuestrar que para Tabletom se necesita un vocabulario musical propio: aquí hay blues, jazz, flamenco, alma hippy, lírica de barrio. Y el feat de El Kanka no podía ser más adecuado: si hay un músico que ha hecho propia la herencia de los hermanos Ramírez es Juan Gómez Canca, con ese decir mediterráneo, cercano y abierto.

La publicación de 'Clara' casi coincide con la reactivación en directo de la formación (integrada actualmente por Salva Marina, voz principal; Perico Ramírez, guitarras y coros; Pepillo Ramírez, saxo, flauta y coros; Jorge Blanco, bajo y coros; Miguel Nocete, teclados y coros, y Carlos Campos, batería), que inició en febrero de este año, en Sevilla, la segunda parte del tour Una Gira de vé en cuando que les está llevando a las principales salas y festivales del país, con la vista puesta en el 2026 donde la banda cumplirá 50 años sobre los escenarios.

Supervivientes

«Nunca hemos sido un grupo para las masas; ni hemos vendido grandes números ni hemos tenido grandes giras. Pero nuestra tenacidad y amor por la música nos ha hecho mantenernos y sobrevivir». Palabras de Perico Ramírez cuando se le pide un resumen de la larga trayectoria musical de la banda malagueña. Ya estas alturas la cosa no va a cambiar:«Las cosas que suenan bien normalmente no se venden mucho. Nosotros sabemos hacer lo que nosotros hacemos, y no nos planteamos componer algo más comercial, aunque yo si fuera público me gustaría más que otras cosas que se venden», confirmó en una ocasión Perico.

Surgieron en 1976, en una comunia agro anarco hippie, y ya desde su primer disco, el inmortal 'Mezclalina' (1980), estaba claro que lo suyo era ir a la suya. 'Sigamos en las nubes', es el título de uno de sus canciones más hermosas y de alguna manera el leit motiv de la vida y obra de estos auténticos inoxidables de la música. El año que viene celebrarán medio siglo habitando en las nubes y lo harán como mejor saben hacer: con nuevo repertorio y festejando el legado. Seguro que, esté donde esté, don Roberto González Vázquez, el aristócrata del espíritu (feliz definición de Juan Miguel Gonz'ález, letrista de Tabletom), sonreirá durante los festejos.

