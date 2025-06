«La novela histórica es más peligrosa cuanto mejor escrita esté»

Hace cosa de un año Elvira Roca Barea (El Borge, 1966) se sometió a «una delicada intervención» que supuso una no menos compleja recuperación. Durante aquellos meses tan fastidiosos encontró en un lugar, un momento y una mujer su particular consuelo. «Cornelia me salvó la vida de alguna manera», confiesa la profesora y ensayista, autora del recordado Imperiofobia. Se refiere, claro, a la hija de Escipión El Africano, la madre de Tiberio Sempronio Graco y Cayo Sempronio Graco, dos políticos fundamentales de la Roma Tardía. Recuerda que en aquellos meses de ardua recuperación, cuando se despertaba, la idea de ponerse manos a la obra a contar a Cornelia y su tiempo le daba aliento y ánimo. Hoy, felizmente restablecida, Roca Barea presenta 'Ingrata patria' (Espasa), su particular reivindicación de aquella mujer culta, avanzada y virtuosa, ideóloga callada de la lucha por la justicia social de los Graco.

Dante describió a Cornelia en su 'Divina Comedia' como un «modelo de madre y de virtud»; también Plutarco destacó en Vidas paralelas muchas de sus habilidades sociales. ¿Por qué siendo una mujer tan extraordinaria, reconocida en su tiempo incluso, como Cornelia, la historia no le ha dado un lugar más importante?

A mí también me extraña, no le encuentro mucha explicación. En su momento, sí, por supuesto: es normal que tras haber sido derrotados sus hijos, los Graco, la historia oficial de Roma la lleve a una zona de penumbra; lo que no entiendo es que nadie se haya interesado desde entonces por ella, la única mujer que mereció en vida una estatua en el Foro, cuya fama traspasó fronteras y que llevó a que un faraón egipcia la pidiera en matrimonio, es algo que me sorprendía desde que tropecé por el personaje, haciendo la carrera de Clásicas. Esperé siempre que surgiera ese interés pero pasaron las décadas y no ocurrió, ni siquiera cuando llegó el neofeminismo.

¿Dónde reside la fascinación que siente usted ella?

Primero, en el hecho de que Cornelia fue la heredera de Escipión El Africano; ella, que era la pequeña, con mucha diferencia de edad, de los cuatro hijos que tuvo, fue la que heredó el espíritu de su padre, su capacidad estratégica, su interés por la vida pública, por la cultura... Segundo, por la tremenda singularidad de su persona: es una mujer que se queda viuda muy joven y gobierna su vida y su familia, un auténtico pater familiae. Mientras otras mujeres romanas más populares y sobre las que más se ha escrito eran las mujeres de emperadores, esposas, Cornelia no, siempre fue ella, en todo momento, sola frente al mundo con su coraje, empuje y originalidad. Sin embargo, otras mujeres romanas más estudiadas como Livia no fueron más que esposas de, mujeres de.

Con el mundo clásico tengo una sensación de familiaridad que no tengo con mi propio tiempo

¿Es Roma el tema de su vida?

Roma y Grecia. A los 15 años decidí estudiar Clásicas, lo tuve muy claro a una edad muy temprana. Recuerdo, en Bachillerato, estudiando Latín y Griego, que aquella era mi casa, que ése era mi mundo, y nunca he perdido esa sensación. Sigue siendo mi mundo. Esta mañana mismo he estado leyendo a Hesiodo, es uno de esos autores de entonces que cuando leo siento que me hablan con un lenguaje que comprendo, entiendo su concepto vital, su planteamiento de las cosas... Es una sensación de familiaridad que no la tengo con mi propio tiempo.

¿Quien conoce cómo se fundó y cómo cayó el Imperio Romano conoce buena parte la historia de Occidente y la entiende mejor?

Absolutamente. La gran crisis por la que atraviesa Occidente en estos momentos es la gran crisis de las Humanidades, de haber olvidado lo que han sido nuestra formación, nuestras bases durante siglos. Y ya se sabe: quítale los cimientos a algo y ese algo se te queda volando al viento. Como dice una amiga mía, estamos asistiendo a un genocidio cultural, por haber pensado que somos más listos que nadie y podíamos prescindir de estos pensadores y escritores que son muy antiguos. Fíjate, uno de los primeros síntomas de la resurrección de China es que han sacado otra vez a Confucio de las catacumbas: después de que durante la Revolución Cultural todo lo que simbolizara la Antigua China quedara sepultado y oculto, en los años ochenta y tantos se realizó un primer congreso sobre él y su pensamiento. Pero aquí en Occidente no se ve un síntoma así, de ninguna clase, no se ve una resurrección de las Humanidades, una recuperación de lo que ha sido la columna vertebral de la civilización occidental. Ni por asomo.

A la hora de hablar de Cornelia, Dante y Plutarco la estiman como modelo de virtud. ¿Es hoy entonces posible la virtud?

La palabra virtud viene de vir, que es hombre, fíjate [Sonríe]; se refiere a la reunión de las cualidades que se suponen en un ser humano, hombre [Lo remarca], para ser capaz de cumplir con su función social. El otro día, en una entrevista, un periodista me comentó que la vida de las mujeres en aquella época estaba muy limitada. Y yo le añadí: «Y la de los hombres también». Hasta hace cinco minutos, como quien dice, los hombres han estado contenados a tener que servir a los ejércitos, por ejemplo. Ahora parece que todas las dificultades las han pasado las mujeres; pero no creo que un legionaro romano de 18 años que tuviera que acarrear 40 kilos de equipo caminando hasta la otra parte del mundo se lo pasara pipa. La vida ha sido muy dura para todos hasta hace nada, no siempre ha habido neveras. Estas últimas generaciones hemos proyectado en el pasado una serie de ideas concebidas desde un presente tan absolutamente cómodo y confortable que se terminado desenfocando todo. Y en esa pérdida de perspectiva estamos llevando a nuestra civilización a una crisis de la que probablemente no salga.

¿Y la virtud hoy en día? Insisto en la pregunta.

Nosotros no educamos para que sea posible. En formación clásica griega romana se partía de la base de que el producto inicial necesitaba un gran formateo para que pudiera convertirse en algo socialmente útil y adquirir unos méritos del espíritus y unos capacidades que no vienen de fábrica. Nosotros partimos absolutamente de lo contrario: si entonces educándose en el autocontrol, la idea del deber y la asunción de responsabilidades propias muchas veces la cosa se torcía imagínate ahora, cuando educas en el lo que surja, el que la culpa siempre sea de los demás. Por eso decía que cuando empecé a estudiar Clásicas descubrí que aquel era mi mundo, donde me entiendo y mi gobierno, más que aquella sociedad mía de entonces, de esos institutos de los años 80 donde todo era Mecano, Radio Futura y el qué bien nos lo pasamos.

Quien sepa del mundo romano por «Yo, Claudio» tiene una idea absolutamente trastornada

Una historiadora debe arrojar luz con sus investigaciones, aportar una mirada diferente que obligue a revisar cánones, como usted hizo en 'Imperiofobia'. ¿Cuál es la función de una autora de novela histórica?

En mi opinión, al escribir una novela histórica no estás en la misma posición que al escribir ficción pura. En la novela histórica uno debe tener un cierto sentido de la responsabilidad. Y voy a poner dos ejemplos: uno es 'Yo, Claudio', de Robert Graves, que demuestra que la novela histórica es más peligrosa cuanto mejor escrita esté. Graves es un grandísimo escritor, pero quien no sabe de Roma nada más que aquello que ha recibido a través de la novela de Graves, luego transformada en una serie de televisión de gran éxito, tiene una visión trastornada del mundo romano, en la que no hay más que envenenamientos, corrupción, incesto... un espanto. Si los romanos hubieran sido sólo el Imperio hubiera durado cinco minutos. El otro ejemplo es 'Memorias de Adriano', de Marguerite Yourcenar, una escritora extraordinaria pero que convierte a Adriano en otra cosa... Fue un personaje de claroscuros bastante oscuros que con Yourcenar se transmuta en un emperador fabuloso, amante de las artes, cuando era un tío que le saltaba el ojo al criado cuando no le gustaba el vino y maltrataba a su esposa públicamente, cosas que Yourcenar soslayaba. El Adriano de Yourcenar ha terminado anulando al Adriano histórico, es un hecho incuestionable. O, y ya es un tercer ejemplo, el Felipe II que Schiller transforma en un monstruo asesino en 'Don Carlos'; arrasó en los escenarios europeos y luego Verdi convirtió ese texto en la ópera más representada de la hsitoria. Y a partir de ahí el personaje histórico queda sepultado. Hay muchos riesgos, enormes, a la hora de escribir novela histórica.

La escritora Elvira Roca Barea, ayer en el Hotel Eurostars / Álex Zea

¿Qué hacer entonces a la hora de afrontar una novela histórica?

'Las brujas y el inquisidor' (Espasa, Premio Primavera de Novela 2023), mi anterior novela, me costó mucho, siete años; me atasqué, fue un trabajo tremendo de documentación, de lectura de artículos... Pero todo salió adelante cuando apliqué el sistema Galdós, el mejor: él reflejaba fielmente la historia, el marco inmutable del libro, y, para la acción, la trama, introducía personajes no históricos. Para mí, es la forma más honrada de escribir una novela histórica.

¿Y la Elvira Roca historiadora tiene que cortarse mucho ante la Elvira Roca novelista?

Bastante [Risas] Tuve que eliminar muchas cosas del libro o dejarlas en pinceladas, como, por ejemplo, las enmiendas de Polibio, en gran parte responsable de la visión tan oscura o tan tenebrosa a la que va a parar Cornelia con sus hijos. Pero podía haber escrito 20 páginas, que me podrían haber llevado casi hasta un ensayo [Risas].

Al menos al escribir novela histórica uno parece meterse en menos charcos que al escribir ensayos. Usted, por ejemplo, la lió, y bien, con Imperiofobia, que fue objeto de ataques furibundos en su momento, que cuestionaban hasta sus fuentes y su investigación.

¡Pues juro por Dios que nunca pretendí meterme en ningún charco! [Risas]. Hubo cierto personal que entendió que debía defender cierta prerrogativa gremial por encima de todo lo demás y como una, a fin de cuentas, no es más que una maestra de pueblo... Porque fue eso y no otra cosa. ¿Debates sobre hechos y argumentos?Todos, son enriquecedores, también el contraste, pero no voy a meterme en el charco de los insultos y las descalificaciones personales. No tengo esas tripas ni las quiero tener.

En algún charco se meterá en 'Ingrata patria', seguro.

Pues una de las cosas en las que me empeño es en enterrar la idea de que los Gracos tocaron la propiedad privada. Porque está una aburrida de leer artículos en los que aparecen como unos revolucionarios y tal, pero lo que hicieron fue buscar el equilibrio social, el que permitió el crecimiento de Roma, que la convirtió en una potencia siendo una aldeílla del Lazio. Los hijos de Cornelia intentaron restaurar ese equiibrio social de la República, pero han terminado pasando a la historia como si fueran dos populistas revolucionarios. ¡Para nada!

