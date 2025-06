«Prefiero pasar a la Final del Falla con mis amigos que ganar un Grammy»

Hace pocos veranos, Antoñito Molina (1988) cantaba en un chiringuito de Zahara de los Atunes ante unas 100 personas que ni siquieran le conocían. Todo cambió muy deprisa. «Me pegué 15 años trabajando y luchando sin que me pasaran apenas cosas, y de repente en solo dos me ha llegado un Wizink, el pregón del carnaval de Cádiz o un viaje a Argentina», confiesa el artista roteño. Y aquel chaval «de banda de música y chirigota», el hijo del Hombre de la Carpeta, llena auditorios con la satisfacción de ser el mismo que actuaba a pie de playa.

Ha sido Bandera de Andalucía en la provincia, pregonero del carnaval de Cádiz… ¿Se considera profeta en su tierra?

Por supuesto que sí. Soy profeta en mi tierra, y me siento muy afortunado de haber nacido en ella por todos los valores me ha dado. Si no hubiera nacido aquí, no tocaría la guitarra, ni haría canciones, ni hablaría como hablo. La llevo por bandera, y gracias ella soy quien soy. Y encima la gente creo que se ha alegrado mucho de todas las cosas buenas que me están pasando ahora. Me han visto luchar, en momentos complicados, y de repente siendo una persona muy normal y cantando con naturalidad y verdad, he llegado a conseguir cosas que parece que solo se logran con un apellido americano.

Decía que ha pasado algún momento malo. ¿Se planteó dejar en algún momento dejar la música en alguno de esos baches?

Nunca realmente me he planteado tirar la toalla. Un montón de veces, pero un montón, he buscado empleos que me dieran de comer porque la música no me daba. Pero en mi interior y en mi corazón, abandonar la música, nunca. Aunque te enfades con tu madre un día cualquiera, sabes que tu madre va a ser tu madre siempre y que te vas a enfadar con ella 21 minutos, pero que a los 22 vas a estar loco por verla y decirle que es lo más grande de la vida. Salvando mucho las distancias, me puedo cabrear con la música, sentir que no me va a pasar jamás nada, que no voy a encontrar el camino. Pero eso no quita que haya intentado siempre encontrar historias que pudieran llegarle a la gente, cumplir el sueño de cantarlas algún día y que el público las oyera.

Comentaba también que ha llevado a su tierra por bandera a lo largo de toda su carrera. ¿Cuánto hay de Andalucía en su música?

Hay mucho de Andalucía, por supuesto. De Cádiz, porque he mamado el carnaval desde chiquitito, así que mis expresiones, mis palabras y por supuesto mis melodías tienen mucho de la tierra. Mi artista referente de niño era El Barrio, imagínate. Y también escuchaba rock andaluz, flamenco… Estoy convencido de que si hubiera nacido en otro sitio, no me hubiera dedicado a lo que me dedico ni sería la persona que soy. Mi tierra está muy presente en mi manera de decir las cosas.

Es inevitable que al de Nueva Orleans le influya el jazz, y al de Cádiz, el Noly.

Es que es así, compadre. Al que nace en Nueva York le gustará el baloncesto, pero yo no he metido una canasta en mi vida.

"Pasarán los años, las décadas, los siglos, y nunca tendré vida para agradecerle todo lo que nos han dado mis padres tanto a mí como a mis hermanos"

Mi tío, gran fan suyo, me dijo que le preguntara por el hombre de la carpeta. Qué importante es saber siempre de dónde viene uno, ¿verdad?

Como me pasa con mi tierra, obviamente por culpa de mi familia soy la persona que soy. Mi padre en Rota es un tío muy querido: es el hombre de la carpeta, el cobrador de recibos, y va por las calles del pueblo andando con la sonrisa por bandera. Él me dio uno de los mejores consejos: «Sé siempre feliz». Parece una frase muy ñoña, pero cuando tienes que decidir si estudiar una cosa u otra, si dejar un trabajo para irte a otro, si tienes que terminar una relación con alguien que te está haciendo sufrir… En realidad lo que me estaba diciendo entre líneas era «atrévete», «hazlo», «no te preocupes, aquí estamos». Y también «si tú quieres cantar, canta». Pasarán los años, las décadas, los siglos, y nunca tendré vida para agradecerle todo lo que nos han dado mis padres tanto a mí como a mis hermanos, y lo que nos siguen dando de la manera más bonita y de verdad del mundo.

¿Un Grammy o un primero en el Falla?

¿Tú crees que me tengo que pensar esa pregunta? Es más, es más: «¿Un Grammy o pasar a la Final del Falla con mis amigos?». Prefiero cantar en la Final con mis colegas aunque nos llevemos un cuarto premio. ¿Un Grammy qué es al lado de eso, quillo?

Y pasando de lo local a lo global, recientemente ha publicado en redes que había estado en Argentina «haciendo música» y recibiendo el cariño de muchos fans. ¿Qué siente cuando su música viaja al otro lado del Atlántico?

Hace tres años estaba cantando en El Pez Limón, un chiringuito de Zahara de los Atunes, para unas 150 personas que no sabían ni quién era yo. Imagínate lo que es pasar de eso a montarme en un avión para llevar mis canciones a Argentina. Son oportunidades a las que no puedes decir que no. ¿Quién me iba a decir que es un chaval de Rota, que viene de una banda de música y una chirigota, iba a estar en Argentina? Es una locura. Me he pegado 15 años trabajando y luchando sin que me pasaran prácticamente cosas, y de repente en dos años me ha llegado un Wizink, un pregón de Cádiz, un viaje a Argentina, un premio Dial…

Menos mal que nunca dejó la música…

Claro, ahí piensas que menos mal que no tiré la toalla. Y menos mal que no hice cosas que me dijeron que hiciera, como hacer un tema con toques reggaetoneros o pintarme el pelo de amarillo, porque entonces ahora no tendría credibilidad. No necesitaba ser número uno de nada, si ese número uno era perdiendo lo que soy realmente. Te juro que había una vocecita dentro de mí que decía: «No voy a hacer eso, que lo hagan otros y que les vaya muy bien». Me considero una persona apegada a un mensaje y a una guitarrita; y si no puedo sonar en la radio, pues no sueno, y si tengo que irme a cantar a un chiringuito versiones de Estopa, me voy. Menos mal que nunca cometí el error de haberme traicionado a mí mismo.

